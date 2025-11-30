scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

न फिल्म-न एल्बम, शादी-पार्टियों में गाना गाकर गुजारा कर रही एक्ट्रेस, ट्रोल्स से बोली- 17 साल से...

सोफी चौधरी ने सोशल मीडिया पर उन लोगों को करारा जवाब दिया जिन्होंने उनकी बॉलीवुड में मौजूदगी पर सवाल उठाए. सोफी ने जेनिफर लोपेज संग एक बैक स्टेज फोटो शेयर की थी, इसके बाद से ही कमेंट्स का सिलसिला चल निकला. हालांकि सोफी पीछे नहीं रहीं, लगातार जवाब दिए.

Advertisement
X
सोफी ने ट्रोल्स को दिया कराया जवाब (Photo: X @Sophie_Choudry)
सोफी ने ट्रोल्स को दिया कराया जवाब (Photo: X @Sophie_Choudry)

सिंगर-एक्ट्रेस सोफी चौधरी संगीत, फिल्मों और लाइव एंटरटेनमेंट की दुनिया का जाना माना नाम हैं. लेकिन बावजूद इसके यूजर्स उनके काम और पहचान पर सवाल उठा रहे हैं. हाल ही में सोफी ने एक ऐसे ही सोशल मीडिया यूजर को करारा जवाब दिया, जिसने उनकी बॉलीवुड में मौजूदगी पर सवाल उठाया. यह तब हुआ जब सोफी ने उदयपुर में नेत्रा मंटेना और वामशी गदिराजू की शादी से जेनिफर लोपेज के साथ बैकस्टेज ली गई एक तस्वीर शेयर की. वहां दोनों ने साथ परफॉर्म किया था.

ट्रोल हुईं सोफी

सोफी ने X पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “जेनिफर लोपेज…एक ऐसी आर्टिस्ट जिसे मैं 20 साल से बेहद पसंद करती हूं और जिनसे बहुत प्रेरित हूं. उनका स्टेज परफॉर्मेंस, अनुशासन, म्यूजिक वीडियोज, स्टाइल, उनकी कई फिल्में, सब आइकॉनिक हैं.'' 

सम्बंधित ख़बरें

sophie choudry
'पोज' करने वाले सेलेब्स पर भड़कीं Sophie Choudry  
Sophie Choudry
डेट पर गई एक्ट्रेस को झेलनी क्यों पड़ी बेइज्जती? 
Sophie Chaudhary
VIDEO: क्लासी है सोफी चौधरी का एयरपोर्ट लुक! 
Sophie Choudry
जिम आउटफिट में स्पॉट हुईं सोफी चौधरी, दिखीं ग्लैमरस  
सोफी चौधरी
iPhone 14 pro से सोफी चौधरी परेशान, बोलीं- न बैटरी काम कर रही, न कैमरा 

फोटो को देखने के बाद जब एक यूजर ने लोपेज के पहनावे और उम्र को लेकर कमेंट किया, तो सोफी ने उनकी स्टेज परफॉर्मेंस का वीडियो शेयर करते हुए जवाब दिया, “उम्म…वो तो ज्यादातर 20 साल के परफॉर्मर्स से बेहतर दिखती हैं. अगर वो कॉन्फिडेंट हैं और उनके फैंस को कोई दिक्कत नहीं, तो आपको क्यों है??”

इसके बाद कमेंटबाजी का दौर तब और बढ़ गया जब एक अन्य यूजर ने सोफी से पूछा कि वह “बिना काम किए बॉलीवुड में कैसे बची रहीं.” यूजर ने लिखा, “यार सोफी मुझे आज तक समझ नहीं आया कि तुमने बॉलीवुड में बिना काम के कैसे सर्वाइव किया. न फिल्में, न वेब शो, न ही गाने. तुम कभी-कभी ही दिखती हो, फिर तुमने बॉलीवुड में कैसे टिके रहना मैनेज किया?”

Advertisement

कैसे किया सर्वाइव? दिया करार जवाब

सोफी ने बिना देर किए इसका सीधा जवाब देते हुए बताया कि उनका करियर असल में कहां फला-फूला. उन्होंने लिखा, “लाइव शो मार्केट से. पिछले 17 साल से मैं कॉरपोरेट और वेडिंग शो के लिए सबसे बिजी लाइव सिंगर हूं. मैं लाइव इवेंट्स की नंबर 1 फीमेल होस्ट भी हूं. सिर्फ इसलिए कि आप मुझे स्क्रीन पर नहीं देखते, इसका मतलब यह नहीं कि मैंने कहीं और अपनी जगह नहीं बनाई. भारत में टॉप 10 एक्ट्रेसेज में नहीं हो तो फिल्मों से पैसे नहीं मिलते. यह बात मैंने बहुत पहले समझ ली थी और भगवान का शुक्र है.”

सोफी चौधरी शादी नं. 1, प्यार के साइड इफेक्ट्स और किडनेप जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. वह MTV इंडिया की जानी-मानी होस्ट भी रही हैं. परफॉर्मर और एंकर होने के साथ-साथ वह ट्रेन्ड डांसर हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस हैं, उनके इंस्टाग्राम पर दो मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement