न फिल्म-न एल्बम, शादी-पार्टियों में गाना गाकर गुजारा कर रही एक्ट्रेस, ट्रोल्स से बोली- 17 साल से...

सिंगर-एक्ट्रेस सोफी चौधरी संगीत, फिल्मों और लाइव एंटरटेनमेंट की दुनिया का जाना माना नाम हैं. लेकिन बावजूद इसके यूजर्स उनके काम और पहचान पर सवाल उठा रहे हैं. हाल ही में सोफी ने एक ऐसे ही सोशल मीडिया यूजर को करारा जवाब दिया, जिसने उनकी बॉलीवुड में मौजूदगी पर सवाल उठाया. यह तब हुआ जब सोफी ने उदयपुर में नेत्रा मंटेना और वामशी गदिराजू की शादी से जेनिफर लोपेज के साथ बैकस्टेज ली गई एक तस्वीर शेयर की. वहां दोनों ने साथ परफॉर्म किया था.

ट्रोल हुईं सोफी

सोफी ने X पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “जेनिफर लोपेज…एक ऐसी आर्टिस्ट जिसे मैं 20 साल से बेहद पसंद करती हूं और जिनसे बहुत प्रेरित हूं. उनका स्टेज परफॉर्मेंस, अनुशासन, म्यूजिक वीडियोज, स्टाइल, उनकी कई फिल्में, सब आइकॉनिक हैं.''

फोटो को देखने के बाद जब एक यूजर ने लोपेज के पहनावे और उम्र को लेकर कमेंट किया, तो सोफी ने उनकी स्टेज परफॉर्मेंस का वीडियो शेयर करते हुए जवाब दिया, “उम्म…वो तो ज्यादातर 20 साल के परफॉर्मर्स से बेहतर दिखती हैं. अगर वो कॉन्फिडेंट हैं और उनके फैंस को कोई दिक्कत नहीं, तो आपको क्यों है??”

Ummm…She looks better than most 20 year old performers! If she can carry it off and her fans don’t have a problem with it, what’s yours?? https://t.co/SsnauNXAXy — Sophie C (@Sophie_Choudry) November 29, 2025

इसके बाद कमेंटबाजी का दौर तब और बढ़ गया जब एक अन्य यूजर ने सोफी से पूछा कि वह “बिना काम किए बॉलीवुड में कैसे बची रहीं.” यूजर ने लिखा, “यार सोफी मुझे आज तक समझ नहीं आया कि तुमने बॉलीवुड में बिना काम के कैसे सर्वाइव किया. न फिल्में, न वेब शो, न ही गाने. तुम कभी-कभी ही दिखती हो, फिर तुमने बॉलीवुड में कैसे टिके रहना मैनेज किया?”

कैसे किया सर्वाइव? दिया करार जवाब

सोफी ने बिना देर किए इसका सीधा जवाब देते हुए बताया कि उनका करियर असल में कहां फला-फूला. उन्होंने लिखा, “लाइव शो मार्केट से. पिछले 17 साल से मैं कॉरपोरेट और वेडिंग शो के लिए सबसे बिजी लाइव सिंगर हूं. मैं लाइव इवेंट्स की नंबर 1 फीमेल होस्ट भी हूं. सिर्फ इसलिए कि आप मुझे स्क्रीन पर नहीं देखते, इसका मतलब यह नहीं कि मैंने कहीं और अपनी जगह नहीं बनाई. भारत में टॉप 10 एक्ट्रेसेज में नहीं हो तो फिल्मों से पैसे नहीं मिलते. यह बात मैंने बहुत पहले समझ ली थी और भगवान का शुक्र है.”

Yaar Sophie mujhe aaj tak nahi samajh mein aata how have you survived Bollywood bina kaam ke. No movies, nN web show, not even as songs. We have only seen you in bits & pieces then how have you survived #bollywood ?? — Harshit Jaiswal (@Harshitjaisreal) November 26, 2025

सोफी चौधरी शादी नं. 1, प्यार के साइड इफेक्ट्स और किडनेप जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. वह MTV इंडिया की जानी-मानी होस्ट भी रही हैं. परफॉर्मर और एंकर होने के साथ-साथ वह ट्रेन्ड डांसर हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस हैं, उनके इंस्टाग्राम पर दो मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

