जया बच्चन ने शादी को बताया 'आउटडेटेड', नहीं चाहतीं नातिन नव्या करे शादी, दिया बयान

जया बच्चन कभी भी अपने शब्दों को मिक्स नहीं करती हैं. उन्हें जिस भी मुद्दे पर अपनी राय रखनी होती है वो खुलकर रखना प्रिफर करती हैं. हाल ही में एक इंवेट में जया पहुंचीं, जहां उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहतीं कि नातिन नव्या शादी करें.

जया बच्चन ने शादी पर दिया शॉकिंग बयान (Photo: Instagram @Navya Nanda)
जया बच्चन अक्सर ही अपनी निजी राय को ऑडियन्स के सामने खुलकर रखती नजर आती हैं. जया, हाल ही में एक इवेंट अटेंड करने के लिए पहुंचीं. जहां उन्होंने शादी के कॉन्सेप्ट को 'आउटडेटेड' बताया. 77 साल की जया बच्चन नहीं चाहती हैं कि नातिन नव्या नवेली नंदा शादी करें. नव्या, एक हफ्ते में 28 साल की पूरी हो जाएंगी. 

जया ने ये भी कहा कि वो शायद बूढ़ी हो गई हैं, इस बात पर अपनी राय रखने को लेकर कि महिलाओं को बच्चों की परवरिश कैसी करनी चाहिए. क्योंकि आजकल के बच्चे काफी स्मार्ट हो रहे हैं. वो काफी कुछ पहले से ही सीखकर आ रहे हैं. 

जया नहीं चाहतीं नव्या करे शादी
We The Women संग बातचीत के दौरान जया ने कहा कि अपनी जिंदगी को आप लोग एन्जॉय करिए. जब शादी की लीगैलिटी को लेकर सवाल किया गया और पूछा गया कि क्या वो चाहती हैं कि नव्या उनके नक्शेकदम पर चलें और शादी के बाद अपना करियर छोड़ दें. तो इसपर जया ने रिप्लाई दिया कि मैं नहीं चाहती कि नव्या शादी करे. आजकल के बच्चे किसी को भी आउटस्मार्ट बना सकते हैं. 

जया ने शादी का कंपेरिजन 'दिल्ली का लड्डू' से किया. उन्होंने कहा कि अगर आप ये लड्डू खाते हैं तो आप मुश्किल में फंसेंगे. और अगर आप इसे नहीं खाते हैं तो आप रिग्रेट भी करेंगे. जया बच्चन और नव्या अपने प्रोग्रेसिव थिंकिंग के लिए जाने जाते हैं. जया ने कहा कि हम लोग परिवार की ओर से इतना फ्री नहीं होते थे, जितना आजकल के बच्चे रहते हैं. इमोशनल और मेंटल कम्पैटिबिलिटी बहुत जरूरी होती है.

जया ने कहा- लोग शायद मेरी बात पर आपत्ति जताएं, लेकिन शारीरिक अट्रैक्शन और कम्पैटिबिलिटी बहुत जरूरी होती है. हम अपने जमाने में तो इसे ट्राय नहीं कर पाए, लेकिन आजकल की जेनरेशन कर सकती है, और वो क्यों न करे. लंबे रिश्ते को चलाने के लिए ये भी चीज जरूरी होती है. शादी से पहले बच्चे पैदा करने पर जया ने कहा कि प्यार जरूरी होता है, वही एक चीज है जो मायने रति है और कुछ नहीं. 

जया बच्चन अक्सर ही अपने बयानों को लेकर चर्चा का पात्र रहती हैं. 

---- समाप्त ----
