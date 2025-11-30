scorecardresearch
 
'बिग बॉस 19' में धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए सलमान खान, बोले- कभी-कभी लगता है मैं...

सलमान खान ने बिग बॉस 19 में वीकेंड का वार पर बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को याद किया. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि काश मैं आज होस्ट नहीं कर रहा होता.

बिग बॉस के सेट पर धर्मेंद्र और सलमान (File Photo: Colors TV)
'बिग बॉस 19' में 29 नवंबर को धमाकेदार 'वीकेंड का वार' हुआ. शो के होस्ट सलमान खान ने गुस्से में एंट्री ली और आते ही अशनूर को जमकर लताड़ा. इसके बाद उन्होंने उन्हें घर से बाहर कर दिया. इसके बाद सलमान खान, धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हो गए. 

भारी मन से 'वीकेंड का वार' एपिसोड शूट करने पहुंचे सलमान खान ने कहा, 'काश मैं आज बिग बॉस होस्ट नहीं कर रहा होता. लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती रहती है. भगवान उनकी आत्मा को शांति दें. 

सलमान खान हुए इमोशनल
बीते दिनों हुए बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन से सलमान खान पूरी तरह उदास नजर आए. उन्होंने नम आंखों से इमोशनल होते हुए कहा, 'कभी-कभी लगता है ये सब (होस्टिंग) मैं फराह और रोहित शेट्टी पर छोड़ दूं. लेकिन जिम्मेदारियां हैं. ये हफ्ता मन्नतें, दुआओं और आंसुओं से गुजरा. इस हफ्ते हमने एक सितारे को खो दिया है. देश को बड़ा झटका लगा है. इंडस्ट्री का इतना बड़ा लॉस हुआ है. हम सभी को इसका दुख है. मैं काफी उदास हूं और काश आज मुझे ये शो होस्ट नहीं करना होता. लेकिन क्या करें जिंदगी आगे बढ़ती रहती है. भगवान उनकी आत्मा को शांति दें.'

कब हुआ धर्मेंद्र का निधन
बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ था. काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे. उन्होंने अपनी अंतिम सांस 89 साल की उम्र में ली. जबकि 8 दिसंबर को वह 90 साल के होने वाले थे. 

आखिरी हफ्ते में पहुंचा शो
बता दें कि बिग बॉस 19 अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है. बीते दिन सलमान खान ने आखिरी बार वीकेंड का वार शूट किया. इसके बाद अब सीधे फाइनल में सलमान खान दिखाई देंगे. अशनूर कौर और शहबाज बदेशा को बिग बॉस-19 का घर छोड़कर जाना पड़ा है. अब घर में बस गौरव खन्ना, शहबाज, अमाल, मालती, तान्या और फरहाना भट्ट बची हैं. देखना होगा कौन इस ट्रॉफी को जीतेगा.

---- समाप्त ----
