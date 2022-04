सद्गुरु का 'मिट्टी बचाओ' अभियान, अजय देवगन-अनुपम खेर समेत कई स्टार्स ने किया सपोर्ट

ईशा फाउण्डेशन के संस्थापक, सद्गुरु के द्वारा पिछले महीने शुरू किया गया मिट्टी बचाओ अभियान, मिट्टी के विनाश की ओर दुनिया का ध्यान खींचने वाली बड़ी ताकत बन गया है. यह अभ‍ियान बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों, गायकों, और खिलाड़ियों का समर्थन हासिल कर रहा है.

कंगना रनौत, अजय देवगन, आर माधवन, प्रेम चोपड़ा, अनुपम खेर, मौनी रॉय, जूही चावला, मनीषा कोइराला और तमन्ना भाटिया जैसे मशहूर कलाकारों से लेकर सोनू निगम, श्रेया घोषाल, दिलजीत दोसांझ, मालुमा जैसे लोकप्रिय गायकों तक, और हरभजन सिंह, मैथ्यू हेडेन, विवियन रिचर्ड्स और एबी डिविलियर्स जैसे क्रिकेट खिलाड़ी, मिट्टी के विनाश के प्रति अपनी चिंता दर्शाने के लिए आगे आए हैं.

एक्टर-एक्ट्रेस ने सद्गुरु के अभ‍ियान को किया सपोर्ट

ट्विटर पर एक वीडियो साझा करके बॉलीवुड एक्टर आर माधवन ने कहा, ‘वर्ल्ड इकोनॉम‍िक फोरम के मुताबिक, दुनिया की 60 प्रतिशत आबादी में किसी न किसी तरह की पोषण की कमी है. वैज्ञानिकों को संपन्न परिवारों के ऐसे लोगों का पता चल रहा है जो कुपोषण का शिकार हैं. इसे छिपी-भूख कहा जाता है. चूंकि आपका पेट भरा है तो आपको एहसास नहीं होता, लेकिन आपका शरीर इस कुपोषण के असर से पीड़ित है. हमारे भोजन में जरूरी तत्वों की कमी है क्योंकि हमारी मिट्टी खुद मर रही है. उसमें जैविक तत्वों की पर्याप्त मात्रा नहीं है. अगर हम अपनी मिट्टी को स्वस्थ नहीं रखते, तो हमारे और आने वाली पीढ़ियों के स्वस्थ रहने का कोई तरीका नहीं है. मिट्टी को बचाने का यही समय है. मिट्टी को बचाने और एक स्वस्थ और टिकने योग्य धरती बनाने के लिए मेरे प्रयासों में मेरे साथ जुड़ें’.

बॉलीवुड के मशहूर विलेन प्रेम चोपड़ा अभियान के समर्थन में आगे आए हैं. उनके दामाद और कलाकार शर्मन जोशी ने अपना वीडियो साझा किया जहां बुज़ुर्ग अभिनेता ने लोगों को याद दिलाया कि मिट्टी कोई निर्जीव पदार्थ नहीं बल्कि एक जीवित चीज है जो हमारा पोषण करती है. मिट्टी को बचाने के लिए तुरंत नीतिगत कार्यवाही की जरूरत पर जोर देते हुए, उन्होंने लोगों को अपने सोशल मीडिया पर संदेश को फैलाने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने लिखा ‘अगर सद्गुरु जी 65 साल की उम्र में मिट्टी को बचाने के लिए 30,000 किमी की यात्रा पर निकल सकते हैं, तो लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए हम हर दिन ट्वीट क्यों नहीं कर सकते?’

Namaskaram Prem Chopra ji. Thank you for your Voice to #SaveSoil . Soil is a Mother like no other. No Life can escape her embrace. If our humanity is alive in our hearts, we must respond to her cry of distress & turn it into a song. Let’s make it happen. -Sg @cpsavesoil https://t.co/YCwe1PDMia

Namaskarm Juhi. Action is not about how much we do but about how involved we are. Being consistently committed to doing what is needed is the only thing that can bring transformation- to ourselves & to Life around us. #SaveSoil. Let’s make it happen. Blessings. -Sg @iam_juhi https://t.co/i2aUhjAk82