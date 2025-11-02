Baahubali The Epic Box Office: धुआंधार शुरुआत के बाद धीमी पड़ी 'बाहुबली' की रफ्तार, दूसरे दिन हुई इतनी कमाई

फिल्ममेकर एस.एस.राजामौली जो जादू आज से 10 साल पहले 'बाहुबली' के जरिए थिएटर्स में बिखेर चुके थे, वही वो वापस नए अंदाज के साथ लेकर आए. उन्होंने अपनी फिल्म के दोनों पार्ट्स को मिलाकर, उसे एक फिल्म में बनाकर 'बाहुबली: द एपिक' नाम से री-रिलीज किया. फैंस की एक्साइटमेंट इसे लेकर पहले से ही काफी ज्यादा थी.

दूसरे दिन कैसा रहा 'बाहुबली: द एपिक' का हाल?

एस.एस.राजामौली की 'बाहुबली: द एपिक' के लिए फैंस कितने क्रेजी थे, इसकी एक झलक पहले दिन देखने मिली. तेलुगू भाषा में शोज लगभग हाउसफुल थे. रिलीज से ठीक एक दिन पहले, मेकर्स ने तेलुगू भाषा में एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी थी, जिसमें फैंस का ठीक-ठाक रिस्पॉन्स देखने मिला. फिल्म ने पहले दिन पूरे इंडिया में 10.80 करोड़ की ओपनिंग की थी, जिसमें से सिर्फ 7.90 करोड़ रुपये इसने तेलुगू में कमाए थे. वहीं हिंदी में इसकी कमाई 1.35 करोड़ रुपये हुई.

साल 2015 में आई 'बाहुबली: द बिगनिंग' ने अपने पहले दिन 5.15 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, जो इसके री-रिलीज वर्जन से लगभग आधा है. ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि शनिवार यानी दूसरे दिन फिल्म की कमाई में और उछाल देखने मिलेगा. लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं हुआ है. सैकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, 'बाहुबली: द एपिक' का सेकेंड डे नेट कलेक्शन 7.10 करोड़ रुपये रहा है. हालांकि ये अभी शुरुआती आंकड़े ही हैं. शनिवार के दिन फिल्म की कमाई में 26% के करीब का ड्रॉप आया है.

कमजोर पड़ी 'बाहुबली' की रफ्तार

दो दिनों में 'बाहुबली: द एपिक' का नेट कलेक्शन 17.90 करोड़ के करीब पहुंच चुका है. वहीं इसकी वर्ल्डवाइड कमाई 27.85 करोड़ रुपये हुई है. गौरतलब हो कि फिल्म की कमाई में गिरावट जरूर देखी गई, लेकिन फैंस का जोश कम नहीं हुआ है. हैदराबाद में इसकी ऑक्यूपेंसी 63.75% देखी गई है, जिसका मतलब है कि शोज लगभग हाउसफुल हैं. जनता अपने दोनों स्टार्स प्रभास और राणा दग्गुबाती को दोबारा उनके आइकॉनिक रोल्स में देखने के लिए पहुंच रही है.

वहीं शुक्रवार के मुकाबले, शनिवार के दिन हिंदी भाषा में भी ऑडियंस फिल्म देखने पहुंची. दिल्ली एनसीआर और मुंबई समेत हिंदी बेल्ट में इसकी ऑक्यूपेंसी 14% के करीब नोट की गई. राजामौली की फिल्म भले ही पुरानी हो, लेकिन इसे देखने लोग पहुंच रहे हैं. इससे 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' की कमाई पर भी असर पड़ सकता है. हालांकि 26% की गिरावट के बाद, ये देखने वाली बात होगी कि क्या संडे के दिन 'बाहुबली' प्रभास अपना दम दिखा पाएंगे या नहीं.

