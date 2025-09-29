The Raja Saab Trailer: हॉरर लेकर आए प्रभास-संजय दत्त का लुक है खतरनाक, डरने से ज्यादा हो जाएंगे कंफ्यूज

तेलुगू स्टार प्रभास पिछले कुछ वक्त से बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फिल्म नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं. उनके फैंस एक ऐसी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, जो उन्हें थिएटर्स में सेलिब्रेशन का मौका दे. अब लगता है कि प्रभास के फैंस का ये इंतजार खत्म होने आया है. उनकी अगली फिल्म 'द राजा साब' का ट्रेलर सामने आ चुका है, जो देखने में मजेदार लग रहा है.
कैसा है प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' का ट्रेलर?
'द राजा साब' दरअसल एक हॉरर फैंटेसी फिल्म है, जिसमें हॉरर सीन्स के साथ-साथ काफी सारी कॉमेडी भी शामिल की गई है. फिल्म का ट्रेलर हॉरर टोन सेट करने के साथ सस्पेंस भी बनाता है. इसमें प्रभास काफी समय के बाद कॉमेडी करते नजर आ रहे हैं. ट्रेलर में उनके कुछ कॉमिक सीन्स भी दिखाए गए हैं, जो आपको हंसाने का काम करते हैं. वहीं प्रभास का स्वैग उनके किरदार को चार चांद लगा रहा है.
यहां देखें 'द राजा साब' का ट्रेलर:
ट्रेलर में कुछ ऐसे सीन्स अचानक आपको हैरान करते हैं. चूंकि ये हॉरर फिल्म है, तो इसके ट्रेलर में भी कुछ डरावनी चीजें डाली गई हैं. हालांकि उनसे आपको उतना डर नहीं लगता. संजय दत्त का रोल भी ट्रेलर में मिस्ट्री रखा गया है. वो फिल्म में क्या करते दिखाई देंगे, ये ट्रेलर से पता लगाना फिलहाल मुश्किल है. फिल्म की कहानी मेकर्स ने नहीं रिवील की है. ट्रेलर के अंत में कुछ सीन्स आपको अपना सिर खुजाने पर भी मजबूर करेंगे, जब आप प्रभास का डबल रोल देखेंगे.
कब रिलीज होगी 'द राजा साब'? कैसा है वीएफएक्स?
'द राजा साब' का ट्रेलर देखने में काफी एवरेज फील देता है. ये आपके अंदर फिल्म देखने की इच्छा जरूर पैदा करता है, लेकिन खराब वीएफएक्स थोड़ा शक पैदा कर रहा है. ट्रेलर में कुछ सीन्स काफी नकली से महसूस होते हैं. हालांकि फिल्म को रिलीज होने में अभी काफी समय बाकी है. 'द राजा साब' 9 जनवरी, 2026 को पोंगल के मौके पर दुनियाभर में रिलीज होनी है. यानी मेकर्स इसके वीएफएक्स पर तीन महीनों तक काम कर सकते हैं.
बात करें 'द राजा साब' की, तो प्रभास और संजय दत्त के अलावा इसमें मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धी कुमार, बोमन ईरानी और जरीना वाहब जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे. इसे मारुति ने डायरेक्ट किया है.