Film Wrap: धनश्री पर मेहरबान भोजपुरी स्टार पवन सिंह, एल्विश यादव की पक्की हुई शादी!

फिल्म रैप में शुक्रवार के दिन काफी चीजें हुईं. ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा ने दिवाली पार्टी ऑर्गेनाइज की. बिदाई फेम सारा खान ने अपने लव ऑफ लाइफ कृष पाठक संग इंटरफेथ मैरिज की, जिस वजह से वो ट्रोल हुईं.

राइज एंड फॉल में पहुंचे पवन सिंह (Photo: X/@PawanSingh909)
शुक्रवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. एक तरफ जहां रियलिटी शो राइज एंड फॉल के फिनाले में भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने गर्दा उड़ाया तो वहीं दूसरी ओर यूट्यूबर एल्विश यादव ने अपनी शादी से जुड़ी बात सभी के साथ शेयर की.

धनश्री पर मेहरबान पवन सिंह, 2 हफ्तों बाद मिलकर हुए गदगद, गिफ्ट की साड़ी-बिंदी
रियलिटी शो राइज एंड फॉल के फिनाले में भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने गर्दा उड़ाया. शो में आकर पवन सिंह ने अपना वादा निभाया. वो धनश्री के लिए खास गिफ्ट लेकर पहुंचे. दोनों के बीच शो में अच्छी दोस्ती हुई.

एल्विश यादव की पक्की हुई शादी, होने वाली दुल्हन का दिखाया चेहरा मगर...
बिग बॉस ओटीटी 2 विनर एल्विश यादव एंटरटेनमेंट की दुनिया का बड़ा नाम बन चुके हैं. हाल ही में यूट्यूबर ने अपनी शादी का ऐलान किया है. एल्विश ने एक वीडियो शेयर किया. जिसमें वो कह रहे हैं कि दोस्तों मेरी शादी पक्की हो गई है.

दूसरे धर्म में सारा ने की शादी, पीछे पड़े ट्रोल्स, ऑनस्क्रीन हसबैंड बोला- फर्क नहीं...
बिदाई फेम सारा खान ने अपने लव ऑफ लाइफ कृष पाठक संग इंटरफेथ मैरिज की. कपल दिसंबर में ग्रैंड वेडिंग करेगा. सारा जहां मुस्लिम हैं तो वहीं कृष हिंदू परिवार से आते हैं. जिस वजह से दोनों ट्रोल भी हुए.

नेहा कक्कड़ संग पवन सिंह की जुगलबंदी, भोजपुरी स्टार की हुईं फैन, लगाए ठुमके
रियलिटी शो राइज एंड फॉल का ग्रैंड फिनाले एपिसोड धमाकेदार हुआ. इस शो में नेहा और टोनी कक्कड़ ने आकर समां बांधा. वहीं सबसे बड़ी बात ये रही कि भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने कमबैक किया.

'लाल परी' बनीं प्रियंका चोपड़ा, टशन और एटीट्यूड देख दिल हारे फैन्स, Photos
ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा ने दिवाली पार्टी ऑर्गेनाइज की. लंदन में अपने दोस्तों के साथ प्रियंका ने जश्न मनाया. इस दौरान एक्ट्रेस ने कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की. इसमें वो रेड बॉडी फिटेड शियर ऑफ शोल्डर गाउन में नजर आ रही हैं.

