Film wrap: पलाश-स्मृति की दी हुई पोस्टपोन! अनिरुद्धाचार्य से मिले मशहूर एक्टर

फिल्म रैप में गुरुवार का दिन खास रहा. सिंगर पलक मुच्छल ने भाई पलाश मुच्छल की शादी पर चुप्पी तोड़ी है. उनका कहना है कि परिवार में सभी लोग पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं.

पलक मुच्छल ने बताया भाई पलाश की शादी का सच (Photo: Screengrab)
पलक मुच्छल ने बताया भाई पलाश की शादी का सच (Photo: Screengrab)

मनोरंजन की दुनिया में गुरुवार के दिन काफी कुछ हुआ. पलाश और स्मृति मंधाना की शादी को लेकर बहन और सिंगर पलक ने अपडेट दिया. इसके अलावा धर्मेंद्र का फार्महाउस फैन्स के लिए सनी और बॉबी ने खोला है. बीते दिन परिवार ने एक्टर की अस्थियां विसर्जित की थीं. एक्टर राजपाल यादव हाल ही में अनिरुद्धाचार्य से मिले. 

धर्मेंद्र का जन्मदिन फार्महाउस पर मनाएंगे सनी-बॉबी देओल, फैंस के लिए खुलेंगे दरवाजे
खबर के मुताबिक, सनी देओल और बॉबी देओल ने बाकी परिवार के साथ मिलकर धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर उनकी विरासत के लिए श्रद्धांजलि में बदलने का फैसला किया है.

पलाश–स्मृति की शादी हुई पोस्टपोन! किस हाल में परिवार? पलक ने तोड़ी चुप्पी
म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और भारतीय क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना की शादी टूटने की खबरों के बीच परिवार बेहद मुश्किल दौर से गुजरा.

अफगान क्रिकेटर आफताब को डेट कर रही एक्ट्रेस, 2 महीने बाद बनेगी दुल्हन?
बिग बॉस 11 फेम अर्शी खान एक बार फिर हेडलाइंस में हैं. चर्चा है कि एक्ट्रेस अफगान क्रिकेटर आफताब आलम को डेट कर रही हैं.

अनिरुद्धाचार्य से मिले राजपाल यादव, पैर छूकर लिया आशीर्वाद, हुए भावुक
बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव हाल ही में वृंदावन पहुंचे. वृंदावन में एक्टर ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया.

फिर लौट रहा कपिल शर्मा शो, नहीं टूटी कीकू शारदा-कृष्णा की जोड़ी, बोले- उल्लू बनाया...
स्टैंडअप कॉमेडियन कपिल शर्मा अपनी गैंग के साथ फिर से नेटफ्लिक्स पर सीजन 4 के साथ लौटने वाले हैं. जी हां, द ग्रेट इंडियन कपिल शो आ रहा है.

