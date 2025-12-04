पलाश–स्मृति की शादी हुई पोस्टपोन! किस हाल में परिवार? पलक ने तोड़ी चुप्पी

म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और भारतीय क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना की शादी टूटना सभी के लिए शॉकिंग रहा. लेकिन इसके बाद पलाश पर चीटिंग करने के आरोप भी लगे. मुच्छल परिवार के लिए बीते कुछ दिन बेहद ही दर्दभरे बीते. अब पलाश की बहन और सिंगर पलक मुच्छल ने इस पूरे मामले पर अपना रिएक्शन दिया है. अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पलक ने बिना स्मृति का नाम लिए कहा कि हम बस पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं.

और पढ़ें

पलक ने तोड़ी चुप्पी

पलक से जब बीते दिनों की मुश्किलों पर बात की गई और पूछा गया कि आपका परिवार बीते कुछ दिनों से बहुत ही बुरे उतार-चढ़ाव से गुजरा है, कितना मुश्किल रहा आपके, पलाश और मिथून के लिए अपने दिमाग को शांत करके वापस काम पर लौटना. सही और गलत के बीच फैसला करना और फिर पॉजिटिव रहना.

फिल्म फेयर को जवाब देते हुए पलक ने कहा,“परिवार इस दौरान बहुत ही बुरे दौर से गुजरा है. जो आप कह रहे हैं, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इसका कोई मतलब नहीं है. अभी हम सिर्फ पॉजिटिव सोच रखने की और दूसरों से भी वैसी ही सोच रखने की उम्मीद कर सकते हैं.''

स्मृति-पलाश की टली शादी

पलाश और स्मृति की शादी को लेकर पिछले कुछ वक्त से कई बातें कही जा रही हैं. इस एक्स-कपल की शादी 23 नवंबर को होने वाली थी. लेकिन फिर खबर आई कि स्मृति के पिता को हार्ट अटैक की वजह से एमरजेंसी में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इसके बाद ये भी बताया गया कि इस वजह से फिलहाल शादी की सभी रस्मों को टाला जा रहा है. ये शादी अभी नहीं होगी.

हालांकि खबरों का सिलसिला यहीं नहीं रुका. इसके बाद स्मृति ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पलाश संग शादी की सभी तस्वीरों को डिलीट कर दिया. वहीं टीम इंडिया ने भी पलाश को अनफॉलो कर दिया, जिससे विवाद ने गहरा रूप लिया.

इसके बाद कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि पलाश ने स्मृति को चीट किया. उनका किसी और महिला के साथ भी संबंध था. स्मृति को इस बात का अंदाज लग गया और ये शादी तोड़ दी गई. कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि स्मृति के पिता और पलाश के बीच हाथापाई हुई, जिसके बाद पलाश भी अस्पताल में भर्ती हुए. जबकि मुच्छल परिवार ने बताया कि उन्हें डिहाईड्रेशन की वजह से भर्ती किया गया था. पलाश और उनकी फैमिली को भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.

प्रेमानंद महाराज की शरण में पलाश

इसके बाद से ही परिवारों ने शादी की खबरों पर चुप्पी साध रखी है. माना जा रहा है कि ये रिश्ता टूट चुका है. हाल ही में पलाश वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के आश्रम में दिखाई दिए. इसका वीडियो सामने आया. हालांकि उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन उनके बालों, हाथों में लगी मेहंदी से माना गया कि वो पलाश ही हैं. वीडियों में पलाश ढेरों भक्तों के बीच बैठे दिखाई दिए. वो बड़े ध्यान से प्रेम के अनुभव के बारे में प्रेमानंद महाराज का जवाब सुनते दिखे.

---- समाप्त ----