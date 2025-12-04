scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

धर्मेंद्र का जन्मदिन फार्महाउस पर मनाएंगे सनी-बॉबी देओल, फैंस के लिए खुलेंगे दरवाजे

खबर के मुताबिक, सनी देओल और बॉबी देओल ने बाकी परिवार के साथ मिलकर धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर उनकी विरासत के लिए श्रद्धांजलि में बदलने का फैसला किया है. परिवार उनके खंडाला स्थित फार्महाउस जाएगा. देओल परिवार ने फार्महाउस के गेट जनता के लिए भी खोलने वाला है.

Advertisement
X
धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन के लिए हुई तैयारी (File Photo: ITG)
धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन के लिए हुई तैयारी (File Photo: ITG)

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था. वह 89 साल के थे और कुछ दिनों में अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले थे. धर्मेंद्र की याद में उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल अपने परिवारों के साथ खंडाला स्थित उनके फार्महाउस पर इस दिन को मनाने का प्लान बना रहे हैं. वे घर के गेट भी खोलेंगे ताकि फैंस आकर अपने प्रिय एक्टर की विरासत को सेलिब्रेट कर सकें. यह फैसला परिवार ने दिग्गज स्टार के प्राइवेट अंतिम संस्कार के बाद लिया है.

धर्मेंद्र के फार्महाउस जाएगा परिवार

हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक, सनी देओल और बॉबी देओल ने बाकी परिवार के साथ मिलकर धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर उनकी विरासत के लिए श्रद्धांजलि में बदलने का फैसला किया है. परिवार उनके खंडाला स्थित फार्महाउस जाएगा. देओल परिवार ने फार्महाउस के गेट जनता के लिए खोलने का प्लान भी बनाया है.

सम्बंधित ख़बरें

agastya nanda in ikkis trailer
धर्मेंद्र संग किया बॉलीवुड डेब्यू, हीमैन को यादकर इमोशनल हुए अगस्त्य  
Smriti Mandhana, Palash Muchhal
प्रेमानंद महाराज की शरण में पलाश मुच्छल, हरिद्वार में हुईं धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित 
Dharmendra ancestral home
कभी परिवार को नहीं भूले धर्मेंद्र, करोड़ों की संपत्त‍ि परिवार को ग‍िफ्ट में दी थी  
Sunny Deol angry on paparazzi
सनी के बेटे ने की धर्मेंद्र की अस्थियां हरिद्वार में विसर्ज‍ित, रो पड़े बॉबी Video 
dharmendra and hema malini
हेमा मालिनी ने बताया क्यों जल्दबाजी में हुआ धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार, समांथा ने रचाई दूसरी शादी 

खबर में एक सूत्र के हवाले से लिखा गया है, 'सनी और बॉबी ने अपने पिता की याद और विरासत को सम्मान देने के लिए उनके फार्महाउस जाने का फैसला किया है. अपनी प्लानिंग पर चर्चा करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि कई फैंस को धर्मेंद्र से आखिरी बार मिलने या उन्हें देखने का मौका नहीं मिला. इसलिए उन्होंने फार्महाउस के गेट उन फैंस के लिए खोलने का फैसला किया है, जो आकर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और परिवार से मिलना चाहते हैं. परिवार भी फार्महाउस पर फैंस से मिलेगा.'

Advertisement

फैंस के लिए खोला जाएगा घर?

इंसाइडर ने आगे कहा कि तैयारियां पहले से ही शुरू हो चुकी हैं, डिटेल्स और इंतजाम फाइनल किए जा रहे हैं. सूत्र के अनुसार, 'यह कोई स्पेशल फैन इवेंट आयोजित करने जैसी बात नहीं है, लेकिन वे उन लोगों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं जो आकर अपने पिता की विरासत को सम्मान देना चाहते हैं. ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करने के बारे में वे सोच सकते हैं, क्योंकि फार्महाउस का रास्ता हर किसी के लिए आसानी से पहुंचने लायक नहीं है. हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने लोग आने का प्लान बना रहे हैं, जो अभी कन्फर्म नहीं है.'

89 की उम्र में दुनिया छोड़ गए धर्मेंद्र

सनी देओल और बॉबी देओल ने बुधवार, 3 दिसंबर की सुबह हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा नदी में धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित की थीं. यहां उनके साथ सनी के बेटे करण देओल भी मौजूद थे. 24 नवंबर को धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया था. एक्टर कुछ समय से बीमार थे. उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कुछ दिन के लिए भर्ती करवाया गया था. बाद में वह घर आ गए थे और आराम कर रहे थे. 25 नवंबर को मुंबई में परिवार के सदस्यों और फिल्म इंडस्ट्री के सितारों की मौजूदगी में धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया.

Advertisement

27 नवंबर को मुंबई में धर्मेंद्र की याद में एक प्रेयर मीट आयोजित की गई थी. इसे सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ नाम दिया गया था, जिसे देओल परिवार ने होस्ट किया. शाहरुख खान, सलमान खान, रेखा और ऐश्वर्या राय समेत कई लोग इसमें शामिल हुए. उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने उसी दिन मुंबई स्थित अपने घर पर अपने दिवंगत पति धर्मेंद्र के लिए अलग से प्रेयर मीट आयोजित की थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    पुतिन इंडिया विजिट
    करियर राशिफल
    Advertisement