धर्मेंद्र का जन्मदिन फार्महाउस पर मनाएंगे सनी-बॉबी देओल, फैंस के लिए खुलेंगे दरवाजे

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था. वह 89 साल के थे और कुछ दिनों में अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले थे. धर्मेंद्र की याद में उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल अपने परिवारों के साथ खंडाला स्थित उनके फार्महाउस पर इस दिन को मनाने का प्लान बना रहे हैं. वे घर के गेट भी खोलेंगे ताकि फैंस आकर अपने प्रिय एक्टर की विरासत को सेलिब्रेट कर सकें. यह फैसला परिवार ने दिग्गज स्टार के प्राइवेट अंतिम संस्कार के बाद लिया है.

धर्मेंद्र के फार्महाउस जाएगा परिवार

हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक, सनी देओल और बॉबी देओल ने बाकी परिवार के साथ मिलकर धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर उनकी विरासत के लिए श्रद्धांजलि में बदलने का फैसला किया है. परिवार उनके खंडाला स्थित फार्महाउस जाएगा. देओल परिवार ने फार्महाउस के गेट जनता के लिए खोलने का प्लान भी बनाया है.

खबर में एक सूत्र के हवाले से लिखा गया है, 'सनी और बॉबी ने अपने पिता की याद और विरासत को सम्मान देने के लिए उनके फार्महाउस जाने का फैसला किया है. अपनी प्लानिंग पर चर्चा करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि कई फैंस को धर्मेंद्र से आखिरी बार मिलने या उन्हें देखने का मौका नहीं मिला. इसलिए उन्होंने फार्महाउस के गेट उन फैंस के लिए खोलने का फैसला किया है, जो आकर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और परिवार से मिलना चाहते हैं. परिवार भी फार्महाउस पर फैंस से मिलेगा.'

फैंस के लिए खोला जाएगा घर?

इंसाइडर ने आगे कहा कि तैयारियां पहले से ही शुरू हो चुकी हैं, डिटेल्स और इंतजाम फाइनल किए जा रहे हैं. सूत्र के अनुसार, 'यह कोई स्पेशल फैन इवेंट आयोजित करने जैसी बात नहीं है, लेकिन वे उन लोगों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं जो आकर अपने पिता की विरासत को सम्मान देना चाहते हैं. ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करने के बारे में वे सोच सकते हैं, क्योंकि फार्महाउस का रास्ता हर किसी के लिए आसानी से पहुंचने लायक नहीं है. हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने लोग आने का प्लान बना रहे हैं, जो अभी कन्फर्म नहीं है.'

89 की उम्र में दुनिया छोड़ गए धर्मेंद्र

सनी देओल और बॉबी देओल ने बुधवार, 3 दिसंबर की सुबह हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा नदी में धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित की थीं. यहां उनके साथ सनी के बेटे करण देओल भी मौजूद थे. 24 नवंबर को धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया था. एक्टर कुछ समय से बीमार थे. उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कुछ दिन के लिए भर्ती करवाया गया था. बाद में वह घर आ गए थे और आराम कर रहे थे. 25 नवंबर को मुंबई में परिवार के सदस्यों और फिल्म इंडस्ट्री के सितारों की मौजूदगी में धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया.

27 नवंबर को मुंबई में धर्मेंद्र की याद में एक प्रेयर मीट आयोजित की गई थी. इसे सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ नाम दिया गया था, जिसे देओल परिवार ने होस्ट किया. शाहरुख खान, सलमान खान, रेखा और ऐश्वर्या राय समेत कई लोग इसमें शामिल हुए. उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने उसी दिन मुंबई स्थित अपने घर पर अपने दिवंगत पति धर्मेंद्र के लिए अलग से प्रेयर मीट आयोजित की थी.

