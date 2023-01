Oscar Awards 2023 Nomination: RRR को इस कैटेगरी में नॉमिनेशन मिलने का चांस, 'छेलो शो' का भी होगा इंतजार

इंडियन सिनेमा के फैन्स के लिए आज बहुत बड़ा दिन है. 95वें ऑस्कर अवार्ड्स के लिए आज फाइनल नॉमिनेशन अनाउंस होने हैं. भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री 'छेलो शो' (द लास्ट फिल्म शो) टॉप 15 में शॉर्टलिस्ट हो चुकी है और आज फैन्स को इंतजार होगा कि ये फाइनल नॉमिनेशन में भी जगह बनाए. दूसरी तरफ भारत से जिस एक फिल्म ने ऑस्कर कैम्पेन के लिए खूब माहौल बनाया है, वो है एसएस राजामौली की RRR. इंडिया की ऑफिशियल एंट्री बनने से चूकी RRR के मेकर्स ने खुद अपनी फिल्म के लिए कैम्पेन किया है. दुनिया भर के तमाम क्रिटिक्स और फिल्ममेकर्स ने RRR की खुलकर जोरदार तारीफ़ की है.

RRR 14 कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड्स के लिए दौड़ में शामिल हुई थी. मंगलवार को ऑस्कर अवार्ड्स के लिए फाइनल नॉमिनेशन अनाउंस होने के बाद ये तय हो जाएगा कि राजामौली की फिल्म किन कैटेगरी में अवार्ड जीतने के करीब पहुंचेगी. मगर इससे पहले एक बार ये जान लेते हैं कि किस कैटेगरी में RRR को नॉमिनेशन मिलने का चांस ज्यादा है.

बेस्ट पिक्चर

एक फिल्म के लिए सबसे अल्टीमेट ऑस्कर अवार्ड 'बेस्ट पिक्चर' का होता है. इस कैटेगरी में The Banshees of Inisherin, TAR, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Elvis, Avatar: The Way of Water, Top Gun: Maverick और The Whale जैसी फिल्में हैं. इनमें से कई फिल्में इस साल के अवार्ड सीजन की फेवरेट रही हैं और लगातार बड़े इंटरनेशनल अवार्ड्स जीतती आ रही हैं.

दुनिया भर में जिस तरह की तारीफ इन फिल्मों को मिली है, उसे देखते हुए मुश्किल ही लगता है कि RRR को यहां फाइनल 10 नॉमिनेशन में जगह मिल पाएगी. वर्ल्ड सिनेमा के सबसे बड़े डायरेक्टर्स में से एक स्टीवन स्पीलबर्ग की The Fabelmans और Everything Everywhere All at Once (EEAAO) का चांस इस कैटेगरी में ऑस्कर जीतने के लिए सबसे आगे माना जा रहा है.

बेस्ट डायरेक्टर/ बेस्ट एक्टर

दो बार 'बेस्ट डायरेक्टर' का ऑस्कर अवार्ड जीत चुके Steven Spielberg का नाम इस बार भी रेस में बहुत आगे है. उनके अलावा Dan Kwan और Daniel Scheinert (EEAAO) और Martin McDonagh का नाम भी बहुत चर्चा में है. इस कैटेगरी में RRR के लिए राजामौली को नॉमिनेशन मिलना काफी मुश्किल है. इसी तरह RRR के दोनों लीड एक्टर्स जूनियर एनटीआर और राम चरण को भी 'बेस्ट एक्टर' कैटेगरी में नॉमिनेशन मिलना मुश्किल है.

बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग

RRR के लिए जो भी बड़े इंटरनेशनल अवार्ड्स आए हैं, उनमें सबसे ज्यादा इस फिल्म के गाने 'नाटू नाटू' को मिले हैं. 'बेस्ट ओरिजिनल सॉंग' की कैटेगरी में एमएम कीरावानी का कम्पोज किया ये गाना बाकी सबसे बहुत आगे माना जा रहा है. गाने को सिर्फ नॉमिनेशन ही नहीं, बल्कि ऑस्कर में जीत के लिए भी बहुत मजबूत दावेदार माना जा रहा है. और इस कैटेगरी में भारत एक ऑस्कर आने की उम्मीद कर सकता है.

कब और कहां देख सकते हैं ऑस्कर अनाउंसमेंट?

ऑस्कर के लिए फाइनल अनाउंसमेंट मंगलवार को अनाउंस होंगे. भारत में ये शाम 7 बजे शुरू होंगे. नॉमिनेशन अनाउंसमेंट को Oscar.com, Oscars.org और ऑस्कर के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक ट्विटर वगैरह पर देखा जा सकता है.

RRR और 'छेलो शो' के अलावा भारत की डाक्यूमेंट्री फीचर All That Breathes और शॉर्ट डाक्यूमेंट्री The Elephant Whisperers का भविष्य भी आज तय होना है. इन दोनों में से किसी को भी अगर ऑस्कर नॉमिनेशन मिलता है, तो इंडियन सिनेमा फैन्स का मजा दोगुना हो जाएगा.