साउथ से आए देसी सुपरहीरो का धमाल, 'हनुमान' स्टार तेज सज्जा की फिल्म 'मिराय' भी हिट होने को तैयार

यंग स्टार तेज सज्जा की सुपरहीरो फिल्म 'मिराय' एक बार फिर से तेलुगू इंडस्ट्री और साउथ की फिल्मों का दम दिखा रही है. माइथोलॉजी पर आधारित मॉडर्न सुपरहीरो एडवेंचर कहानी लेकर आई 'मिराय' का टीजर-ट्रेलर जनता को बहुत पसंद आया था. अब फिल्म भी थिएटर्स में दर्शक जुटाने में कामयाब हो रही है.

तेज सज्जा की पिछले साल आई फिल्म 'हनुमान' ने साउथ से लेकर नॉर्थ तक दर्शकों का प्यार बटोरा था. इसका असर 'मिराय' पर भी नजर आ रहा है. फिल्म फैन्स ने 'हनुमान' के आधार पर ही तेज सज्जा की 'मिराय' पर भी भरोसा दिखाया और नई फिल्म से भी वो काफी खुश नजर आ रहे हैं.

फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस खुशी का मीटर बना हुआ है, जिसपर लगातार दमदार आंकड़े दर्ज हो रहे हैं. इस फिल्म की कामयाबी एक बार फिर बता रही है कि साउथ से निकल रहे देसी सुपरहीरोज पर जनता काफी भरोसा दिखा रही है.

कैसी है 'मिराय' की कमाई?

'मिराय' के सामने थिएटर्स में कई फिल्में टक्कर में हैं. जापानी एनिमे फिल्म 'Demon Slayer: Infinity Castle' का इंडिया में ऐसा क्रेज नजर आया कि इसकी स्क्रीन्स डबल से ज्यादा बढ़ाई गईं. दूसरी तरफ तेलुगू और मलयालम बेल्ट में भी इसके सामने दमदार फिल्में हैं. सैकनिल्क के अनुसार, शुक्रवार को 'मिराय' ने 13 करोड़ के इंडिया कलेक्शन के साथ शुरुआत की, जिसमें से हिंदी कलेक्शन का हिस्सा 1.65 करोड़ रहा. तगड़े कॉम्पिटीशन के बीच ये एक सॉलिड ओपनिंग थी. पॉजिटिव रिव्यूज और जनता से मिल रही तारीफों ने दूसरे दिन इसे फायदा पहुंचाया.

जहां फिल्म का इंडिया कलेक्शन बढ़कर 15 करोड़ रुपये तक चला गया. वहीं, हिंदी कलेक्शन ऑलमोस्ट डबल होकर 3 करोड़ रुपये तक चला गया. अनुमान कहते हैं कि संडे को 'मिराय' ने 16 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया है और हिंदी कलेक्शन 3.5 रुपये के करीब रहा. पांच भाषाओं में रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले वीकेंड में 44 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया है. इसमें तेलुगू वर्जन का कलेक्शन 25 करोड़ से ज्यादा है. जबकि हिंदी वर्जन से 'मिराय' 8 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है.

कैसा है 'मिराय' का बॉक्स ऑफिस ट्रेंड?

रिपोर्ट्स बताती हैं कि तेज सज्जा की ये फिल्म करीब 60 करोड़ के बजट में बनी है. वीकेंड में 44 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन ये तय करेगा कि पहले हफ्ते में ही ये मेकर्स के लिए फायदे का सौदा बन जाएगी. तेलुगू का ट्रेंड रहता है कि पहले तीन दिन फिल्में जोरदार कमाई करती हैं लेकिन सोमवार से स्लो होने लगती हैं. लेकिन 'मिराय' पर हिंदी दर्शकों का भरोसा बढ़ रहा है, जो वर्किंग डेज में भी इसे दमदार बनाए रखेगा. इस लिहाज से दो हफ्ते में 'मिराय' बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो सकती है.

साउथ के देसी सुपरहीरोज का क्रेज

'मिराय' से पहले, मलयालम इंडस्ट्री से आई, देश की पहली सुपरहीरो फिल्म 'लोका' थिएटर्स में अब भी दमदार बनी हुई है. वर्ल्डवाइड 235 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन कर चुकी है और अपनी इंडस्ट्री की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. इससे पहले कन्नड़ इंडस्ट्री में बनी 'बघीरा' (2024) ने भी अच्छी कमाई की थी और इसे दर्शकों की तारीफ भी मिली थी. तमिल इंडस्ट्री की 'मावीरन' (2023) को भी बहुत सॉलिड रिस्पॉन्स मिला था.

अब 'मिराय' जिस तरह आगे बढ़ रही है उससे इतना तो साफ है कि जबरदस्त तारीफें बटोर रही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी हिट साबित होने वाली है. ये इस बात का भी सबूत है कि साउथ में बनीं देसी सुपरहीरो फिल्में लगातार जनता को अपील कर रही हैं.

