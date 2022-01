Mahesh Babu Tests COVID-19 Positive: कोरोना की चपेट में आए साउथ स्टार महेश बाबू, घर पर हुए क्वारंटीन

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार महेश बाबू कोविड-19 की चपेट में आ गए हैं. कोरोना की रफ्तार देशभर में बढ़ रही है. एक के बाद एक लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं. पहले स्वरा भास्कर और अब महेश बाबू ने अपने कोरोना वायरस से संक्रमित होने की जानकारी फैंस को दी है.

महेश बाबू को हुआ कोरोना

गुरुवार को महेश बाबू ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी थी. उन्होंने लिखा, 'मेरे फैंस और शुभचिंतकों को बताना चाहूंगा कि तमाम सावधानियां बरतने के बावजूद मैं कोरोना संक्रमित हो गया हूं. मुझे हल्के लक्षण हैं. मैंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है और मेडिकल गाइडलाइन्स का पालन कर रहा हूं.'

वैक्सीन लगाने का किया आग्रह

इसके अलावा महेश ने फैंस से भी सावधानी रखने के लिए कहा. उन्होंने लिखा, 'मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से आग्रह है कि वह अपना कोरोना टेस्ट करवा लें. जिन लोगों ने अपनी वैक्सीन नहीं ली है उसने आग्रह है कि जल्द से जल्द लें. इससे आपके लक्षण के गंभीर होने और आपके अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आएगी. कोविड नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें.'

सेलेब्स ने महेश के लिए की दुआ

महेश बाबू ने यह भी कहा कि वह वापस आने का इंतजार नहीं कर सकते. महेश के इस ट्वीट पर RRR एक्टर जूनियर एनटीआर, रकुल प्रीत सिंह, राशि खन्ना संग अन्य सेलेब्स और फैंस ने उनके जल्द ठीक होने की दुआ की है.

Wish you speedy recovery sir! 🙏🏻

Get well sooon ❤️

Get well soon Anna. Sending you strength and prayers.