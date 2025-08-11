'महावातार नरसिम्हा' का फिर बड़ा धमाका, तीसरे वीकेंड में की पहले हफ्ते से ज्यादा कमाई, 'सैयारा' से भी ज्यादा है मुनाफा

भारतीय थिएटर्स में इस साल ऐसी फिल्मों ने तगड़ा सरप्राइज दिया है, जिनसे रिलीज से पहले किसी ने बड़ी उम्मीद नहीं लगाई थी. जहां बॉलीवुड से 'सैयारा' इस साल सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज बनी, वहीं कन्नड़ फिल्म 'सू फ्रॉम सो' अभी अपने धमाकेदार रन के बीच में है. मगर शायद ही किसी ने सोचा हो कि एक भारतीय एनिमेशन फिल्म इस साल सबसे बड़ा धमाका करेगी. मगर 'महावतार नरसिम्हा' ने पूरे फिल्म ट्रेड को हैरान कर दिया है.

'महावतार नरसिम्हा' का बॉक्स ऑफिस रन ऐसे कमाल कर रहा है जिसपर एक बार के लिए यकीन करना मुश्किल है. मगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के नियम नए सिरे से लिख रही है और बड़ी-बड़ी सरप्राइज हिट्स को पछाड़ रही है. बीते वीकेंड धमाकेदार कलेक्शन के साथ ये फिल्म इतना बड़ा प्रॉफिट बना चुकी है कि 'सैयारा' जैसी दमदार ब्लॉकबस्टर को भी इसने पीछे छोड़ दिया है. आइए बताते हैं वीकेंड में 'महावतार नरसिम्हा' ने क्या कमाल किया.

'महावतार नरसिम्हा' का वीकेंड महाधमाका

पिछले हफ्ते मंगलवार को 'महावतार नरसिम्हा' ने 8 करोड़ के कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का लैंडमार्क पार कर लिया था. सैकनिल्क के अनुसार, इसके बाद फिल्म की कमाई थोड़ी कम पड़ी और गुरुवार को 5.35 करोड़ रुपये ही रही. मगर वीकेंड आने के साथ एक बार फिर इसका कलेक्शन जंप मारने लगा.

शुक्रवार को इसने सॉलिड जंप के साथ 7.5 करोड़ का कलेक्शन किया. शनिवार को इसकी कमाई लगभग तीन गुना बढ़ गई और 20.25 करोड़ का कलेक्शन हुआ. ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि रविवार को फिल्म ने एक और बड़ा जंप लिया और करीब 22.75 रुपये कमा डाले. यानी सिर्फ बीते वीकेंड में ही फिल्म ने 50 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई की है.

तीसरे वीकेंड में 'महावतार नरसिम्हा' का कलेक्शन, पहले पूरे हफ्ते की कमाई, 44.75 करोड़ से ज्यादा है. जबकि पहले वीकेंड में इसने 15.85 करोड़ और दूसरे में 46.2 करोड़ का कलेक्शन किया था.

हिंदी में 'महावतार नरसिम्हा' का भौकाल

इससे पहले भारत की सबसे कमाऊ एनिमेशन फिल्म 'हनुमान' (2005) का लाइफटाइम कलेक्शन पूरे 6 करोड़ रुपये भी नहीं था. लेकिन 'महावतार नरसिम्हा' का भौकाल ऐसा है कि 5 भाषाओं में रिलीज हुई ये फिल्म, इस साल की सबसे बड़ी हिंदी ब्लॉकबस्टर्स में से भी एक बन चुकी है. शनिवार को फिल्म के हिंदी वर्जन ने ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर डाला.

अबतक 17 दिनों में इसका टोटल कलेक्शन 168 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है. जिसमें सिर्फ हिंदी वर्जन का कलेक्शन ही 126 करोड़ से ज्यादा है. इस कमाई से 'महावतार नरसिम्हा' ने 2025 में आई कई बड़े स्टार्स की, बड़ी बॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. जिसमें सलमान खान की 'सिकंदर', अक्षय कुमार की 'केसरी चैप्टर 2' और सनी देओल की 'जाट' जैसी फिल्में शामिल हैं.

1000% से ज्यादा 'महावतार नरसिम्हा' का मुनाफा, 'सैयारा' भी पीछे

इस एनिमेशन फिल्म का बॉक्स ऑफिस रन अविश्वसनीय चल रहा है जबकि इसका बजट कई बड़े स्टार्स की फीस से भी कम है. ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि 'महावतार नरसिम्हा' का बजट 15 करोड़ रुपये है. बजट के हिसाब से जोड़ा जाए तो अबतक 168 करोड़ कमा चुकी ये फिल्म, मेकर्स के लिए बॉक्स ऑफिस से लगभग 1020% मुनाफा बटोर चुकी है.

इससे पहले साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्म 'सैयारा' थी. 45 करोड़ के बजट में बनी ये इस फिल्म ने अबतक करीब 318 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इस फिल्म ने मेकर्स को बजट पर 600% से ज्यादा का मुनाफा बटोर कर दिया है. यानी 'महावतार नरसिम्हा' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रही फिल्म है.

कितना होगा 'महावतार नरसिम्हा' का लाइफटाइम कलेक्शन?

इस फिल्म के पास बॉक्स ऑफिस पर खुलकर कमाने के लिए अभी 3 दिन और हैं क्योंकि गुरुवार को दो बड़ी फिल्में इंडियन थिएटर्स में जोर आजमाने उतर रही हैं. 14 अगस्त को बॉलीवुड से ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' और तमिल इंडस्ट्री से रजनीकांत स्टारर 'कुली' रिलीज होंगी. जहां 'कुली' 5 भाषाओं में रिलीज हो रही है. वहीं 'वॉर 2' भी हिंदी समेत तमिल-तेलुगू में रिलीज हो रही है.

देशभर में ये दोनों फिल्में 'महावतार नरसिम्हा' की स्क्रीन्स कम करवाने वाली हैं. इसलिए गुरुवार के बाद से इसकी कमाई काफी कम हो जाएगी. मगर तबतक ये फिल्म 180 करोड़ के बहुत करीब पहुंच जाएगी. 'महावतार नरसिम्हा' की डिमांड पब्लिक में तगड़ी है इसलिए माना जा सकता है कि थिएटर्स में लिमिटेड स्क्रीन्स पर ही अभी कम से कम दो और हफ्ते ये फिल्म बनी रहेगी. इस हिसाब से अपने लाइफटाइम रन में ये फिल्म 200 करोड़ नेट कलेक्शन का आंकड़ा छू सकती है.

