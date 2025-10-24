बिल गेट्स से पामेला एंडरसन तक, जब इंडियन शोज में इंटरनेशनल सेलेब्स ने किया कैमियो, खूब हुई चर्चा

टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' सीजन 2 जबसे ऑनएयर हुआ है, शो को लेकर जबरदस्त हाईप बना हुआ है. सालों के बाद इसने टीवी पर कमबैक किया. फिर से शो को लेकर वही चार्म देखने को मिला है. साक्षी तंवर के बाद शो में अरबपति बिजनेसनमैन बिल गेट्स ने स्पेशल अपीयरेंस दी है. शो का प्रोमो भी रिलीज हो चुका है. फैंस के बीच खलबली मच चुकी है.

स्मृति ईरानी के शो में बिल गेट्स का कैमियो

इंटरनेट पर स्मृति ईरानी के शो ने लाइमलाइट लूटी हुई है. इंडियन टीवी के सास बहू ड्रामा शो में बिल गेट्स जैसी शख्सियत का नजर आना किसी प्राउड मोमेंट से कम नहीं है. बिल गेट्स का शो में वर्जुअल प्रोमो दिखाया गया है. वैसे ये पहली बार नहीं है जब इंडियन टीवी शो में किसी इंटरनेशन सेलेब्रिटी ने अपीयरेंस दी है. इससे पहले भी कई ग्लोबस स्टार्स ने इंडियन टीवी पर आकर तहलका मचाया है. जानते हैं उनके बारे में.

पामेला एंडरसन

अमेरिकन एक्ट्रेस पामेला एंडरसन को बिग बॉस 4 में देखा गया था. वो स्पेशल गेस्ट बनकर शो में आई थीं. वो 3 दिन शो में रहीं. दावा है इन दिनों की उन्हें मोटी रकम दी गई थी. पामेला को 2.5 करोड़ फीस दिए जाने की चर्चा रही. उन्हें बिग बॉस के इतिहास में सबसे ज्यादा फीस लेने वाला गेस्ट बताया जाता है. उनकी एंट्री ने शो को लाइमलाइट में ला दिया था. सलमान संग उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को सबने पसंद किया था.

विल स्मिथ-एड शिरीन-जैकी चैन

'द कपिल शर्मा शो' दर्शकों का फेवरेट है. कई दफा इंटरनेशनल सेलेब्स शो में गेस्ट बने. इनमें हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ का नाम भी शामिल हैं. विल 2018 में कपिल के शो में नजर आए थे. विल स्मिथ को लेकर अटकलें उड़ीं कि वो भी क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 में कैमियो करते दिखेंगे. हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है.

विल स्मिथ के अलावा कपिल के शो में एड शिरीन और जैकी चैन ने भी कपिल के शो में आकर धमाल मचाया था.

गॉर्डन जेम्स रामसे

फेमस ब्रिटिश सेलेब्रिटी शेफ गॉर्डन जेम्स रामसे को मास्टरशेफ इंडिया में स्पेशल अपीयरेंस देते देखा गया था. उनकी मौजूदगी से शो को खूब बज मिला था.





