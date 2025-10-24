scorecardresearch
 

Feedback

बिल गेट्स से पामेला एंडरसन तक, जब इंडियन शोज में इंटरनेशनल सेलेब्स ने किया कैमियो, खूब हुई चर्चा

टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' सीजन 2 में बिल गेट्स की स्पेशल अपीयरेंस ने जबरदस्त बज क्रिएट किया है. इससे पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय सितारे जैसे पामेला एंडरसन, विल स्मिथ, एड शिरीन, जैकी चैन और गॉर्डन रामसे ने इंडियन टीवी शो में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है.

Advertisement
X
इंडियन शो में बिल गेट्स का वर्जुअल कैमियो (Photo: Instagram @thisisbillgates)
इंडियन शो में बिल गेट्स का वर्जुअल कैमियो (Photo: Instagram @thisisbillgates)

टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' सीजन 2 जबसे ऑनएयर हुआ है, शो को लेकर जबरदस्त हाईप बना हुआ है. सालों के बाद इसने टीवी पर कमबैक किया. फिर से शो को लेकर वही चार्म देखने को मिला है. साक्षी तंवर के बाद शो में अरबपति बिजनेसनमैन बिल गेट्स ने स्पेशल अपीयरेंस दी है. शो का प्रोमो भी रिलीज हो चुका है. फैंस के बीच खलबली मच चुकी है.

स्मृति ईरानी के शो में बिल गेट्स का कैमियो

इंटरनेट पर स्मृति ईरानी के शो ने लाइमलाइट लूटी हुई है. इंडियन टीवी के सास बहू ड्रामा शो में बिल गेट्स जैसी शख्सियत का नजर आना किसी प्राउड मोमेंट से कम नहीं है. बिल गेट्स का शो में वर्जुअल प्रोमो दिखाया गया है. वैसे ये पहली बार नहीं है जब इंडियन टीवी शो में किसी इंटरनेशन सेलेब्रिटी ने अपीयरेंस दी है. इससे पहले भी कई ग्लोबस स्टार्स ने इंडियन टीवी पर आकर तहलका मचाया है. जानते हैं उनके बारे में.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by StarPlus (@starplus)

सम्बंधित ख़बरें

Smriti Irani,Bill Gates, kyunki saas bhi kabhi bahu thi 2
'क्योंकि...' में दिखे बिल गेट्स, स्मृति से कहा- जय श्री कृष्ण, झूमे फैंस 
Smriti and Bill Gates
Smriti Irani और Bill Gates पर्दे पर आएंगे नजर! 
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में बिल गेट्स की होगी विशेष उपस्थिति (File Photo: PTI)
बिल गेट्स करेंगे ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में कैमियो, दो एपिसोड में आएंगे नजर 
smriti irani on tv shows and body double trolling
Smriti Irani ने अफवाहों और ट्रोलिंग पर दिया करारा जवाब 
Smriti Irani,Sakshi Tanwar, kyunki saas bhi kabhi bahu thi 2
सालों बाद साथ आईं स्मृति ईरानी-साक्षी तंवर, तुलसी संग पार्वती को देख फैंस खुश 

पामेला एंडरसन

अमेरिकन एक्ट्रेस पामेला एंडरसन को बिग बॉस 4 में देखा गया था. वो स्पेशल गेस्ट बनकर शो में आई थीं. वो 3 दिन शो में रहीं. दावा है इन दिनों की उन्हें मोटी रकम दी गई थी. पामेला को 2.5 करोड़ फीस दिए जाने की चर्चा रही. उन्हें बिग बॉस के इतिहास में सबसे ज्यादा फीस लेने वाला गेस्ट बताया जाता है. उनकी एंट्री ने शो को लाइमलाइट में ला दिया था. सलमान संग उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को सबने पसंद किया था.

Advertisement

विल स्मिथ-एड शिरीन-जैकी चैन

'द कपिल शर्मा शो' दर्शकों का फेवरेट है. कई दफा इंटरनेशनल सेलेब्स शो में गेस्ट बने. इनमें हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ का नाम भी शामिल हैं. विल 2018 में कपिल के शो में नजर आए थे. विल स्मिथ को लेकर अटकलें उड़ीं कि वो भी क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 में कैमियो करते दिखेंगे. हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है.

विल स्मिथ के अलावा कपिल के शो में एड शिरीन और जैकी चैन ने भी कपिल के शो में आकर धमाल मचाया था. 

गॉर्डन जेम्स रामसे

फेमस ब्रिटिश सेलेब्रिटी शेफ गॉर्डन जेम्स रामसे को मास्टरशेफ इंडिया में स्पेशल अपीयरेंस देते देखा गया था. उनकी मौजूदगी से शो को खूब बज मिला था.

   
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Advertisement