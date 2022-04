KGF 2 Box Office Collection Day 8: ब्लॉकबस्टर बनी KGF 2, 8 दिन की कमाई ने तोड़े रिकॉर्ड, 300cr कमाने की ओर

साउथ इंडियन एक्टर यश की फिल्म KGF 2 की बंपर कमाई जारी है. हर दिन फिल्म नए रिकॉर्ड बना रही है. अपने पहले एक्सटेंडेड वीक में KGF 2 ने 268.63 करोड़ का कलेक्शन कर हर किसी को चौंका दिया है. हिंदी बेल्ट में फिल्म का ऐसा कहर बरपेगा किसी ने सोचा भी नहीं था.

KGF 2 ने कमाए कितने करोड़?

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की कमाई के आंकड़े शेयर करते हुए लिखा- KGF 2 ने पहले एक्सटेंडेड हफ्ते में रिकॉर्डतोड़ कलेक्शन किया है. KGF 2 पोस्ट पैनडेमिक सिर्फ 8 दिन में सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बन गई है. KGF 2 ब्लॉकबस्टर है. पहले दिन (गुरुवार) 53.95 करोड़ के साथ फिल्म ने धमाकेदार शुरुआत की थी. उसके बाद से फिल्म की कमाई का ग्राफ गिरा नहीं है. शुक्रवार को मूवी ने 46.79 करोड़, शनिवार 42.90 करोड़, रविवार 50.35 करोड़, सोमवार 25.57 करोड़, मंगलवार 19.14 करोड़, बुधवार 16.35 करोड़, गुरुवार 13.58 करोड़ कमाए.

