KGF 2 Box Office Collection Day 6: 'फायर' है यश की KGF 2, बॉक्स ऑफिस पर दबदबा कायम, 250cr कमाने की ओर

KGF 2 Box Office Collection Day 6: शानदार, जानदार और दमदार...यश की सुपरहिट फिल्म KGF 2 के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों को जानने के बाद आप भी यही कहेंगे. बॉक्स ऑफिस सुनामी बनी यश की फिल्म को रोक पाना किसी के बस में नहीं है. फिल्म रोजाना नए रिकॉर्ड सेट कर रही है. बुधवार को फिल्म 250 करोड़ का कलेक्शन पार कर लेगी. यहां हम मूवी के हिंदी वर्जन की बात कर रहे हैं.

KGF 2 ने 6 दिन में कितने कमाए?

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की कमाई के लेटेस्ट आंकड़े शेयर किए हैं. फिल्म ने 6 दिन में 238.70 करोड़ कमाए हैं. KGF 2 वर्किंग डेज में भी सुपर स्ट्रॉन्ग बनी हुई है. बुधवार को यानी फिल्म 7वें दिन 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी. इसी के साथ ये फिल्म सबसे जल्दी 250 करोड़ कमाने वाली मूवी बन जाएगी. फिल्म के हिंदी वर्जन ने गुरुवार को 53.95 करोड़, शुक्रवार को 46.79 करोड़, शनिवार को 42.90 करोड़, रविवार को 50.35 करोड़, सोमवार को 25.57 करोड़, मंगलवार को 19.14 करोड़ कमाए.

#KGF2 is SUPER-STRONG on Day 6... Will cross ₹ 250 cr mark today [Wed, Day 7]... AGAIN, THE FASTEST TO HIT ₹ 250 CR...

Thu 53.95 cr, Fri 46.79 cr, Sat 42.90 cr, Sun 50.35 cr, Mon 25.57 cr, Tue 19.14 cr. Total: ₹ 238.70 cr. #India biz. #Hindi Version. pic.twitter.com/zSXLjNcsnU