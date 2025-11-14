बिहार चुनाव में हार के बाद पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मैंने ये लड़ाई...

Bihar Election Results 2025: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही थीं, जहां उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा हैं. इस सीट से सीपीआई माले के डॉक्टर अरुण कुमार को 2836 वोट जीत हासिल की है. ज्योति तीसरे नंबर पर रहीं. इसी के साथ उनका नेता बनने का सपना टूट गया.

काराकाट विधानसभा सीट पर ज्योति सिंह ने वोटों की गिनती के शुरुआत में बढ़ाई थी लेकिन बाद में ये मुकाबला जदयू के महाबली सिंह और सीपीआई माले के अरुण सिंह के बीच होता हुआ ही दिखाई दिया.

ज्योति सिंह ने किया पोस्ट

पहले ही विधानसभा चुनाव में हार के बाद पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, 'हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा' पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता द्वारा मैं अपनी मनःस्थिति को बताना चाहती हूं. ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि काराकाट की जनता ने अपने अपार समर्थन द्वारा मुझे भावनात्मक रूप से और भी दृढ़ और संकल्पित बना दिया है, इसके लिए हृदय से मैं तमाम काराकाट की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूं.'

ज्योति सिंह ने आगे लिखा, 'साथ ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि यह लड़ाई मैंने महिलाओं के लिए लड़ी हूं ,यह लड़ाई मैंने शोषितों/वंचितों के लिए लड़ी है, ना कि किसी को जीतने या हारने के लिए. हमारे लोकतंत्र में सभी को लड़ने का अधिकार दिया है, साथ ही यह जीवन हमें सिखाता है कि हार/ जीत जीवन का हिस्सा है, इससे आगे बढ़ाना है, मैं बढूंगी साथ ही इस क्षेत्र के लिए हमेशा तत्परता से यथा संभव योगदान देती रहूंगी. मैं चयनित विधायक को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं, साथ ही उनसे यह उम्मीद करती हूं,कि आप इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना योगदान तत्परता से करेंगे.

कितने वोटों से हारी ज्योति सिंह?

काराकाट विधानसभा सीट से ज्योति सिंह को कुल 23469 वोट हासिल हुए. वो इस सीट से तीसरे नंबर पर रहीं. उन्हें सीपीआई माले के डॉक्टर अरुण कुमार ने कुल 50688 से मात दी.

पवन सिंह और ज्योति सिंह की पर्सनल लाइफ में इस समय सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ा सस्पेंस था कि ज्योति सिंह किसी बड़ी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी. हालांकि सभी अटकलों को खारिज करते हुए वो निर्दलीय ही काराकाट से चुनावी मैदान में उतर गईं. बता दें कि पवन सिंह खुद काराकाट से राजनीति में रुचि दिखा चुके हैं, ऐसे में ज्योति की एंट्री ने नया समीकरण बना दिया.

