'छावा' करीब पहुंची 'कांतारा चैप्टर 1', दिवाली पर धमाके के साथ टूटेगा विक्की की फिल्म का रिकॉर्ड?

'कांतारा चैप्टर 1' का मैजिक अभी भी थिएटर्स में दमदार बना हुआ है. ऋषभ शेट्टी की ये फिल्म दूसरे हफ्ते में भी दर्शकों को थिएटर्स में खींच रही है और कामकाजी दिनों में भी दमदार बनी हुई है. दर्शकों से मिल रहा शानदार रिस्पॉन्स फिल्म की कमाई भी जमकर करवा रहा है और बॉक्स ऑफिस पर ये नए रिकॉर्ड की तरफ तेजी से बढ़ रही है.

अभी तक 2025 की सबसे कमाऊ इंडियन फिल्म विक्की कौशल स्टारर 'छावा' है, जिसने वर्ल्डवाइड करीब 808 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. अब 'कांतारा चैप्टर 1' 2025 की दूसरी सबसे बड़ी इंडियन फिल्म बन चुकी है और 'छावा' को पछाड़ने की रेस में है.

कैसी चल रही है 'कांतारा चैप्टर 1' की कमाई?

ऋषभ शेट्टी की फिल्म के लिए पहला हफ्ता बॉक्स ऑफिस पर बहुत दमदार रहा था. गुरुवार को रिलीज होने की वजह से इस फिल्म के फर्स्ट वीक कलेक्शन में 8 दिन की कमाई शामिल है. पहले 8 दिन में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 475 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन जुटा लिया था, जिसमें 400 करोड़ से ज्यादा कमाई सिर्फ भारत से ही हुई थी.

वीकेंड में फिल्म ने तगड़ा जंप लिया और शुक्रवार से रविवार तक करीब 180 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया. 4 दिन के फर्स्ट वीकेंड में फिल्म ने 335 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था. यानी दूसरे वीकेंड तक आते-आते इसकी कमाई 40% के आसपास ही कम हुई है, जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत दमदार होल्ड है.

'कांतारा चैप्टर 1' के मेकर्स होम्बाले फिल्म्स ने सोमवार को दावा किया कि 11 दिन में फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 655 करोड़ रुपये हो चुका है. इस हिसाब से गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर दूसरा हफ्ता पूरा होने तक फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 700 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा.

फिलहाल, सोमवार तक इसका नेट इंडिया कलेक्शन 450 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है. जिसमें हिंदी वर्जन का नेट कलेक्शन ही 150 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुका है.

टूटेगा 'छावा' का रिकॉर्ड?

आने वाले वीकेंड में एक बार फिर से 'कांतारा चैप्टर 1' के कलेक्शन में जंप आएगा. वीकेंड से ही दिवाली के त्यौहार का भी माहौल शुरू हो जाएगा जो मंगलवार को भाईदूज तक बना रहेगा. इन 5 दिनों में तमिल, तेलुगू और हिंदी इंडस्ट्री से कई बड़ी फिल्में जरूर आएंगी. मगर ऐसे माहौल में ग्रुप बनाकर थिएटर्स तक पहुंचने वाली फैमिली ऑडियंस के लिए 'कांतारा' एक सेफ ऑप्शन रहेगी.

गुरुवार तक अगर ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने वर्ल्डवाइड 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, तो दिवाली के माहौल के साथ वीकेंड का कॉम्बो इसे इन 5 दिनों में बड़े आराम से 800 करोड़ से 850 करोड़ के बीच ले जाएगा. वैसे भी 'कांतारा चैप्टर 1' को जनता का ऐसा सपोर्ट मिल चुका है कि ये कम से कम एक महीने तक बिजनेस करेगी.

ऐसे में ये चांस पूरा है कि ये 900 करोड़ तक भी जा सकती है. यानी लगभग तय हो चुका है कि 'छावा' को पीछे छोड़कर, 'कांतारा चैप्टर 1' इस साल की सबसे बड़ी इंडियन फिल्म बनने वाली है. नजरें इस बात पर रहेंगी कि ये अपने पूरे रन में 1000 करोड़ का जादुई आंकड़ा छू पाती है या नहीं.

