छोटे फायदे के चक्कर में 'कांतारा चैप्टर 1' का बड़ा नुकसान? इस वजह से नहीं करेगी 1000 करोड़ पार

ऋषभ शेट्टी की 2022 में आई ब्लॉकबस्टर 'कांतारा' का सीक्वल जबसे अनाउंस हुआ था, तभी से माना जा रहा था कि ये तगड़ा धमाका करेगा. इस महीने की शुरुआत में रिलीज हुई 'कांतारा चैप्टर 1' इस उम्मीद पर खरी उतरी और अब 2025 की सबसे बड़ी इंडियन फिल्म बन चुकी है.
रिलीज के इतने दिनों बाद भी अभी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म स्लो नहीं पड़ रही. इसलिए जब इसने इस साल का टॉप रिकॉर्ड बनाने के लिए 'छावा' को ओवरटेक किया, तो इससे एक और आस लगाई जाने लगी. अनुमानों के बाजार में चर्चा गर्म हुई कि अब 'कांतारा चैप्टर 1', 1000 करोड़ तक भी पहुंच सकती है. मगर इन अनुमानों पर अब ब्रेक लगने वाला है. और ये ब्रेक खुद मेकर्स के एक फैसले की वजह से लग रहा है.
ओटीटी रिलीज के लिए तैयार 'कांतारा चैप्टर 1'
ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने बीते शुक्रवार को 'छावा' का रिकॉर्ड तोड़ा था. उस समय इसका टोटल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन करीब 810 करोड़ रुपये था. ये अनुमान लगाना सुरक्षित है कि इस इस समय इसकी कमाई तेजी से 900 करोड़ के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है. रिलीज के 28 दिन बाद भी 'कांतारा चैप्टर 1' की कमाई बॉक्स ऑफिस पर दमदार बनी हुई है. इसका डेली कलेक्शन ऑलमोस्ट बॉलीवुड की दोनों दिवाली रिलीज के बराबर चल रहा है. जबकि इसकी स्क्रीन्स दोनों के मुकाबले काफी कम हैं.
सैकनिल्क के अनुसार, मंगलवार को 'थामा' ने बॉक्स ऑफिस पर 5.5 करोड़ का कलेक्शन किया. इसी के साथ रिलीज हुई 'एक दीवाने की दीवानियत' ने मंगलवार को 4.5 करोड़ का कलेक्शन किया. जबकि इन दोनों से करीब 20 दिन पहले रिलीज हुई 'कांतारा चैप्टर 1' ने मंगलवार को 3.8 करोड़ कमाए. ये बताता है कि ऋषभ शेट्टी की फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर कितनी दमदार बनी हुई है. और अगर ये इसी तरह आगे बढ़ती रहती, तो कुछ दिन बाद 1000 करोड़ के बहुत पास पहुंचती. मगर अब मेकर्स का एक कदम इसकी कमाई पर ब्रेक लगाने वाला है.
ओटीटी से मुनाफे के चक्कर में, थिएट्रिकल बिजनेस का नुकसान
मंगलवार को ही 'कांतारा चैप्टर 1' के मेकर्स ने फिल्म की ओटीटी रिलीज भी अनाउंस कर दी. 31 अक्टूबर को ये प्राइम वीडियो पर रिलीज होने जा रही है. यानी थिएट्रिकल रिलीज के 4 हफ्तों बाद ही फिल्म ओटीटी पर होगी.
नॉर्थ इंडिया में कई मल्टीप्लेक्स चेन्स फिल्मों के लिए 8 हफ्ते बाद ओटीटी रिलीज का नियम रखती हैं. इसलिए 'कांतारा चैप्टर 1' का हिंदी वर्जन अभी ओटीटी पर रिलीज नहीं होगा. अभी सिर्फ कन्नड़, तमिल, तेलुगू और मलयालम वर्जन ही ओटीटी पर आएंगे. साउथ में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि मेकर्स फिल्म के बजट की रिकवरी पक्की करने के लिए, थिएट्रिकल रिलीज से पहले ही, 4 हफ्ते बाद ओटीटी रिलीज की डील कर लेते हैं.
मगर यहां महत्वपूर्ण बात ये है कि इंडियन ऑडियंस अब ओटीटी पर, सबटाइटल के साथ फिल्में देखने में कम्फर्टेबल हो चुकी है. ये अनुमान गलत नहीं होगा कि हिंदी भाषी दर्शक भी ओटीटी पर ऋषभ की ब्लॉकबस्टर फिल्म देखने के लिए लपकने लगेंगे. क्योंकि हिंदी डबिंग वर्जन में अभी देरी है. इससे नुक्सान होगा बॉक्स ऑफिस पर हिंदी वर्जन की कमाई का. यानी ओटीटी रिलीज के बाद 'कांतारा चैप्टर 1' के थिएट्रिकल बिजनेस का बड़ा हिस्सा अब गायब होने लगेगा. वैसे भी, नवंबर की शुरुआत से ही नई फिल्में स्क्रीन्स पर दस्तक देने लगेंगी और एक महीने पुरानी 'कांतारा चैप्टर 1' का थिएटर्स में बचे रहना मुश्किल हो जाएगा.
इसलिए कुछ समय पहले तक ऋषभ शेट्टी की फिल्म से 1000 करोड़ की जो आस थी, उसका पूरा होना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होने वाला है. इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर फिल्म फैन्स 'कांतारा चैप्टर 1' के मेकर्स से नाराजगी जाहिर करने लगे हैं. मगर डील तो हो चुकी है, फिल्म को अब ओटीटी पर रिलीज भी होना ही है. मगर ऋषभ शेट्टी के इस शानदार बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस के लिए ये एक बड़ा नुकसान जरूर है.