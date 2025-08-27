Film wrap: झूठी है गोविंदा-सुनीता के तलाक की खबर? मिस्ट्री गर्ल संग दिखे आमिर के भाई

बुधवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. गोविंदा और सुनीता अहूजा के पिछले दिनों तलाक की खबरें काफी तेजी से वायरल हुई थीं. इनपर गोविंदा ने चुप्पी तोड़ी है. इसके अलावा आमिर खान के भाई फैजल खान काफी चर्चा में आए हुए हैं. हाल ही में पैप्स के कैमरे में वो एक मिस्ट्री गर्ल के साथ स्पॉट हुए.

