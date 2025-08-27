scorecardresearch
 

Feedback

Film wrap: झूठी है गोविंदा-सुनीता के तलाक की खबर? मिस्ट्री गर्ल संग दिखे आमिर के भाई

बुधवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. गोविंदा और सुनीता अहूजा के पिछले दिनों तलाक की खबरें काफी तेजी से वायरल हुई थीं. इनपर गोविंदा ने चुप्पी तोड़ी है. इसके अलावा आमिर खान के भाई फैजल खान काफी चर्चा में आए हुए हैं. हाल ही में पैप्स के कैमरे में वो एक मिस्ट्री गर्ल के साथ स्पॉट हुए.

Advertisement
X
तलाक पर बोले गोविंदा-सुनीता अहूजा (Photo: Yogen Shah)
तलाक पर बोले गोविंदा-सुनीता अहूजा (Photo: Yogen Shah)

बुधवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. बॉलीवुड के हीरो नं1 रहे गोविंदा अक्सर अपने तलाक को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. इसके अलावा आमिर खान के भाई और एक्टर फैसल खान एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं.

भारती के घर विराजे गणपति, बेटे ने बजाया ढोल, कॉमेडियन बोलीं- बाप्पा से बेटी मांगी है
देशभर में 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का जश्न मनाया जा रहा है. कॉमेडियन भारती सिंह के घर पर भी बाप्पा विराजे.

झूठी है तलाक की अफवाह! साथ आए गोविंदा-सुनीता, किया गणपति बाप्पा का स्वागत
बॉलीवुड के हीरो नं1 रहे गोविंदा अक्सर अपने तलाक को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें फरवरी 2025 से सामने आ रही हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Sunita Ahuja son Yashvardhan Ahuja
'सैयारा से बेहतर होगी मेरे बेटे की फिल्म', यशवर्धन के डेब्यू पर बोलीं गोविंदा की पत्नी सुनीता 
Rani Mukherjee,Govinda
38 साल बाद अलग हो रहे गोविंदा-सुनीता? रानी मुखर्जी की बेटी आदिरा की फोटो वायरल!  
Govinda wife Salman Khan big boss 19
Film Wrap: टूट रही गोविंदा-सुनीता की शादी? बिग बॉस 19 में 4 कंटेस्टेंट के नाम हुए कंफर्म 
Govinda with Sunita
'ऐसा इंसान किसी पर हाथ...', सुनीता संग तलाक पर गोविंदा के मैनेजर ने तोड़ी चुप्पी 
Govinda's wife Sunita Ahuja says any 'stupid woman' can't make him 'leave family'
फिर हो रही गोविंदा के तलाक की चर्चा, एक्टर पर पत्नी ने लगाया धोखा देने का आरोप  

2 महीने के बेटे से दूर होकर तड़पी एक्ट्रेस, गोद में लेकर खूब रोई, बोलीं- वो 24 घंटे...
'ये है मोहब्बतें' फेम एक्ट्रेस शिरीन मिर्जा मदरहुड फेज को एंजॉय कर रही हैं. वो शादी के 4 साल बाद 9 जून 2025 को मां बनी थीं.

'गलत बात है...' मिस्ट्री गर्ल संग दिखे आमिर के भाई, कैमरा देख छुपाया चेहरा, लगाई पैप्स की डांट
आमिर खान के भाई और एक्टर फैसल खान एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. उन्होंने पैपराजी को फटकार लगाई है. 

Advertisement

BB19: बसीर अली का खुलासा- मैंने खुद करवाई मां की दूसरी शादी, मगर सौतेले पिता...
'बिग बॉस 19' में कंटेस्टेंट्स लड़ाई-झगड़े करने के साथ अपनी जिंदगी से जुड़े कई राज भी खोल रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement