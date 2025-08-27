Film wrap: झूठी है गोविंदा-सुनीता के तलाक की खबर? मिस्ट्री गर्ल संग दिखे आमिर के भाई

बुधवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. बॉलीवुड के हीरो नं1 रहे गोविंदा अक्सर अपने तलाक को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. इसके अलावा आमिर खान के भाई और एक्टर फैसल खान एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं.
भारती के घर विराजे गणपति, बेटे ने बजाया ढोल, कॉमेडियन बोलीं- बाप्पा से बेटी मांगी है
देशभर में 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का जश्न मनाया जा रहा है. कॉमेडियन भारती सिंह के घर पर भी बाप्पा विराजे.
झूठी है तलाक की अफवाह! साथ आए गोविंदा-सुनीता, किया गणपति बाप्पा का स्वागत
बॉलीवुड के हीरो नं1 रहे गोविंदा अक्सर अपने तलाक को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें फरवरी 2025 से सामने आ रही हैं.
2 महीने के बेटे से दूर होकर तड़पी एक्ट्रेस, गोद में लेकर खूब रोई, बोलीं- वो 24 घंटे...
'ये है मोहब्बतें' फेम एक्ट्रेस शिरीन मिर्जा मदरहुड फेज को एंजॉय कर रही हैं. वो शादी के 4 साल बाद 9 जून 2025 को मां बनी थीं.
'गलत बात है...' मिस्ट्री गर्ल संग दिखे आमिर के भाई, कैमरा देख छुपाया चेहरा, लगाई पैप्स की डांट
आमिर खान के भाई और एक्टर फैसल खान एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. उन्होंने पैपराजी को फटकार लगाई है.
BB19: बसीर अली का खुलासा- मैंने खुद करवाई मां की दूसरी शादी, मगर सौतेले पिता...
'बिग बॉस 19' में कंटेस्टेंट्स लड़ाई-झगड़े करने के साथ अपनी जिंदगी से जुड़े कई राज भी खोल रहे हैं.