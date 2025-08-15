Film Wrap: पहले दिन 'वॉर 2' का कैसा रहा कलेक्शन, 'बॉर्डर 2' पर आया बड़ा अपडेट

पूरे दिन का फिल्मी मसाला लेकर हम वापस आ चुके हैं. हर दिन की तरह शुक्रवार का दिन भी बेहद रोमांचक रहा है. एंटरटेनमेंट की दुनिया से कई खबरें सामने आईं. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 'बॉर्डर 2' का फर्स्ट लुक सामने आ गया है. इसी के साथ फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा हो गया. वहीं शादीशुदा मर्दों को लेकर कंगना रनौत ने बड़ा बयान दिया है. प्रियंका चोपड़ा को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है.

कंधे पर तोप-आंखों में गुस्सा भरे दिखे सनी देओल, बॉर्डर 2 की सामने आई रिलीज डेट

भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 'बॉर्डर 2' का फर्स्ट लुक सामने आ गया है. जिसमें सनी देओल गुस्से में नजर आ रहे हैं और दुश्मनों पर निशाना साधते हुए दिख रहे हैं. इसी के साथ फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है.



'शादीशुदा मर्द लाइन मारे मगर गलती मह‍िला की होती है', बोलीं कंगना, शादी पर कहा ये

कंगना को लेकर कहा जाने लगा था कि वो शादीशुदा मर्दों के साथ रहना पसंद करती हैं, जिनके बच्चे भी होते हैं. एक्ट्रेस ने इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है.

राजामौली की फिल्म में काम कर रहीं प्रियंका, महेश बाबू संग सेट से वायरल हुई फोटो

बॉलीवुड की 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा की एक फोटो वायरल हो रही है. जिसमें वो साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू के साथ दिखाई दे रही हैं. फैंस कयास लगा रहे हैं कि एक्ट्रेस राजामौली की फिल्म में काम कर रहीं है.

ऋतिक की 'वॉर 2' ने की 'छावा' से भी कम कमाई, बनी स्पाई-यूनिवर्स की सबसे कम ओपनिंग वाली फिल्म

ऋतिक और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 स्पाई-यूनिवर्स का क्रेज पिछली फिल्मों से फीका नजर आया. सैकनिल्क के अनुसार, 'वॉर 2' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर करीब 52.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

'उनसे ये बर्ताव...', जया बच्चन ने शख्स को मारा धक्का, देखकर हैरान 'अनुपमा', कही ये बात

जया बच्चन के वायरल वीडियो पर TV की अनुपमा ने किया रिएक्ट किया है. रूपाली गांगुली ने कहा, 'मैंने जया बच्चन को देखकर ही एक्टिंग सीखी हैं. मैं जया बच्चन से इस तरह के बर्ताव की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखती हूं.'

