ऋतिक की 'वॉर 2' ने की 'छावा' से भी कम कमाई, बनी स्पाई-यूनिवर्स की सबसे कम ओपनिंग वाली फिल्म

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की स्पाई-यूनिवर्स फिल्म 'वॉर 2' बड़े इंतजार के बाद शुक्रवार को आखिरकार थिएटर्स में पहुंच गई. ऋतिक की 'वॉर' ने 2019 में ऐसा भौकाल मचाया था कि ये 300 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन के साथ साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म थी.

'वॉर' ने पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार शुरुआत की थी और उस समय ये बॉलीवुड के रिकॉर्ड का सबसे बड़ा ओपनिंग कलेक्शन लेकर आई थी. लेकिन इसका सीक्वल, जिसमें ऋतिक के साथ तेलुगू इंडस्ट्री के बड़े स्टार जूनियर एनटीआर भी हैं, पहले जैसा धमाका नहीं कर पाया. 'वॉर 2' की कमाई के आंकड़े सामने आ गए हैं और बता रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस पर ये स्पाई यूनिवर्स की पिछली फिल्मों से भी फीकी साबित हो रही है.

'छावा' से भी कम रही 'वॉर 2' की शुरुआत

ऋतिक और जूनियर एनटीआर की फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग ही, स्पाई-यूनिवर्स की पिछली फिल्मों से फीका नजर आया. 'वॉर 2' के टीजर-ट्रेलर और गाने जनता में ऐसा असर नहीं पैदा कर सके कि दर्शकों को थिएटर्स तक दौड़कर पहुंचने की जरूरत महसूस हो. ये बात ओपनिंग कलेक्शन के आंकड़ों से नजर आ रही है.

सैकनिल्क के अनुसार, 'वॉर 2' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर करीब 52.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. मगर इस आंकड़े में टेंशन की बात ये है कि फिल्म के हिंदी वर्जन की कमाई 30 करोड़ तक भी नहीं पहुंची है. हिंदी वर्जन ने करीब 29 करोड़ रुपये का ओपनिंग कलेक्शन किया, जबकि तेलुगू वर्जन का कलेक्शन 23 करोड़ से ज्यादा है.

2025 में बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' से आई. इसका ओपनिंग कलेक्शन 33 करोड़ रुपये था. जबकि 'वॉर 2' के फाइनल आंकड़ों में हिंदी वर्जन की ओपनिंग बमुश्किल 30 करोड़ तक पहुंचती दिख सकती है. लेकिन सुपरस्टार कहे जाने वाले ऋतिक की फिल्म की ओपनिंग, विक्की कौशल की फिल्म से भी कम है. ये बताता है कि ऋतिक का असर भले रहा हो लेकिन फिल्म जनता को लुभाने में कमजोर साबित हो रही है.

स्पाई-यूनिवर्स की सबसे ठंडी ओपनिंग

यश राज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत 2012 में आई सलमान खान स्टारर 'एक था टाइगर' से हुई थी. 13 साल पहले आई इस फिल्म ने पहले दिन ऑलमोस्ट 33 करोड़ का कलेक्शन किया था. 'टाइगर जिंदा है' (2017) ने ओपनिंग पर 34 करोड़ का आंकड़ा पार किया था. 'वॉर' (2019) और 'पठान' (2023) अपने-अपने वक्त में सिर्फ स्पाई-यूनिवर्स ही नहीं, बॉलीवुड की भी सबसे बड़ी ओपनिंग लेकर आई थीं. इन दोनों फिल्मों के हिंदी वर्जन का ओपनिंग कलेक्शन क्रमशः 51.60 करोड़ और 55 करोड़ था.

'टाइगर 3' (2023) की ओपनिंग, अपने से ठीक पहले आईं स्पाई-यूनिवर्स फिल्मों से कम थी और हिंदी वर्जन में 43 करोड़ तक ही पहुंच सकी थी. यानी 'वॉर 2' के हिंदी वर्जन का ओपनिंग कलेक्शन स्पाई-यूनिवर्स में सबसे कम है. 13 साल पुरानी 'एक था टाइगर' से भी कम.

तेलुगू दर्शकों ने दिया सपोर्ट

हिंदी के साथ ही तेलुगू-तमिल में भी रिलीज हुई 'वॉर', 'पठान' और 'टाइगर 3' के मुकाबले 'वॉर 2' को तेलुगू में दमदार रिस्पॉन्स मिला है. इसका क्रेडिट साउथ की मार्किट में जूनियर एनटीआर की पॉपुलैरिटी को दिया जा सकता है. जहां पिछली स्पाई-यूनिवर्स फिल्मों को तेलुगू वर्जन में बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ से भी कम ओपनिंग मिली थी. वहीं 'वॉर 2' ने पहले दिन 23 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन किया है. ये सीधा-सीधा जूनियर एनटीआर को कास्ट में लेने का असर है.

मगर इससे ये साबित होता है कि स्पाई-यूनिवर्स अपनी मुख्य ऑडियंस, हिंदी फिल्म दर्शकों में पॉपुलैरिटी खो रहा है. जहां तेलुगू दर्शकों के सपोर्ट के बावजूद 'वॉर 2' का ओपनिंग कलेक्शन 53 करोड़ से थोड़ा कम है. वहीं 6 साल पहले आई 'वॉर' ने हिंदी वर्जन से 51 करोड़ से ज्यादा के साथ, 53 करोड़ से ज्यादा कुल नेट कलेक्शन किया था.

अब सारी नजरें इस बात पर रहेंगी कि वीकेंड में 'वॉर 2' का कलेक्शन कहां तक पहुंचता है. गुरुवार की रिलीज से इस फिल्म को बड़ा फायदा होगा. शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के नेशनल हॉलिडे के साथ शनिवार-रविवार की छुट्टियां भी कलेक्शन को दमदार बनाएंगी. इससे ये तय है कि 'वॉर 2' को वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर जंप मिलेगा. लेकिन असली समस्या सोमवार से शुरू होगी, जब फिल्म के कमजोर रिव्यूज वर्किंग डेज में दर्शकों को थिएटर्स तक नहीं खींच पाएंगे.

