scorecardresearch
 

Feedback

Film Wrap: 14 साल छोटी हीरोइन संग पवन सिंह का डांस, रश्मिका ने विजय संग की सगाई?

फराह खान इन दिनों बतौर कंटेंट क्रिएटर एक्टिव हैं. वह हाल ही में अशनीर ग्रोवर के घर पहुंचीं. इसके अलावा पवन सिंह और आकृति नेगी को राइज एंड फॉल शो में काफी पसंद किया जा रहा है.

Advertisement
X
रश्मिका ने विजय संग की सगाई? (Photo: Screengrab)
रश्मिका ने विजय संग की सगाई? (Photo: Screengrab)

शुक्रवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और उनके एक्स हसबैंड संजय कपूर की संपत्ति इन दिनों सु्र्खियों में बनी हुई है. वहीं भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने उस दिन को याद किया जिस वक्त पवन सिंह ने अचानक अक्षरा सिंह को छोड़कर किसी और से शादी करने का फैसला किया. इसके अलावा रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की गुपचुप सगाई का सच सामने आ गया.

14 साल छोटी हीरोइन संग पवन सिंह का डांस, भोजपुरी गाने पर लगाए ठुमके, Video
रियलिटी शो राइज एंड फॉल में भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह गर्दा उड़ा रहे हैं. पहले दिन से वो शो की जान बने हुए हैं. सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकृति नेगी संग भोजपुरी स्टार की केमिस्ट्री पसंद की जा रही है.

रश्मिका ने विजय संग गुपचुप की सगाई? समाने आया सच, अफवाहों पर लगा विराम
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार्स हैं. अब फैंस को अपने चहेते कपल की शादी का इंतजार है. खबर ये भी आई थी कि रश्मिका और विजय ने सगाई कर ली है. लेकिन अब सच सामने आया है.

10 करोड़ के डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं अशनीर ग्रोवर? सामने आया सच
कुछ मीडिया रिपोर्टस में दावा किया गया था. अशनीर ग्रोवर के घर में जो डाइनिंग टेबल है, वो करीब 10 करोड़ रुपये का है. अब इसकी सच्चाई सामने आई है.

सम्बंधित ख़बरें

Amrapali Dubey on Pawan Singh arrange marriage
पवन सिंह करने जा रहे थे दूसरी शादी, आम्रपाली ने किया फोन, क्या हुआ था?  
Amrapali Dubey,Pawan Singh
पवन सिंह के वायरल वीड‍ियो पर बोलीं आम्रपाली- होनी चाह‍िए थी FIR  
Pawan Singh
पवन सिंह के आगे फीके पड़े स्टार्स, अशनीर ग्रोवर के शो में उड़ाया गर्दा 
Pawan Singh
Video: भोजपुरी एक्ट्रेस संग रोमांटिक हुए पवन सिंह, रंगदार बन बोले- नाच रे पतरकी 
Bhojpuri Singer Devi
कौन हैं भोजपुरी सिंगर देवी? अश्लील गानों का किया विरोध, बिना शादी बनीं मां 
Advertisement

पावर स्टार पवन सिंह करने जा रहे थे दूसरी शादी, आम्रपाली ने किया फोन, दी अक्षरा के नाम की दुहाई
भोजपुरी स्टार जब पवन सिंह ने अचानक किसी और से शादी की, तब हर कोई हैरान रह गया. अब एक्टर की अचानक शादी पर उनकी को-स्टार रहीं आम्रपाली दुबे ने खुलकर बात की है. 

संजय कपूर की संपत्ति विवाद: कोर्ट में करिश्मा-प्रिया के वकीलों में तीखी बहस, बोले- तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी
दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को उस समय माहौल गरम हो गया, जब दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़े मामले में दो वकीलों के बीच जमकर बहस हो गई.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement