पावर स्टार पवन सिंह करने जा रहे थे दूसरी शादी, आम्रपाली ने किया फोन, दी अक्षरा के नाम की दुहाई

भोजपुरी 'पावर स्टार' पवन सिंह और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने एक वक्त कई फिल्मों में साथ काम किया. इस बीच उनकी नजदीकियां भी बढ़ीं. ऐसी खबरें थीं कि दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे. लेकिन जब पवन सिंह ने अचानक किसी और से शादी की, तब हर कोई हैरान रह गया. अब एक्टर की अचानक शादी पर उनकी को-स्टार रहीं आम्रपाली दुबे ने खुलकर बात की है.

पवन सिंह की अरेंज मैरेज पर क्या बोलीं आम्रपाली दुबे?

आम्रपाली का कहना है कि पवन सिंह की शादी हर किसी के लिए हैरानी की बात थी. एक्ट्रेस ने दावा किया कि उन्होंने एक्टर को फोन करके ये कहा था कि वो किसी और से ना शादी करें, क्योंकि अक्षरा उनसे प्यार करती हैं. सिद्धार्थ कन्नन संग बातचीत में आम्रपाली ने कहा, 'पूरी दुनिया जानती है कि पवन जी की शादी अचानक हुई थी. हमारे साथ कई लोगों के पास इनविटेशन कार्ड नहीं आए थे. हमें अचानक पता चलता है कि पवन जी बलिया जाकर शादी कर रहे हैं.'

'ये हम सभी के लिए चौंकाने वाली खबर थी. मैंने तुरंत अक्षरा को कॉल लगाना शुरू किया. मैं उनसे पूछना चाहती थी कि ये क्या हुआ है. एक दिन उन्होंने मेरा फोन उठाया और मुझे बताया कि हां पवन जी शादी कर रहे हैं और उनकी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है. मैंने अक्षरा से बात करने के बाद पवन जी को कॉल मिलाया, उन्हें लगातार कॉल करती रही क्योंकि वो मेरा फोन नहीं उठा रहे थे. बहुत देर के बाद उन्होंने कॉल उठाया. मैंने उनसे कहा कि आपको क्या लगता है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है? क्यों ऐसा कर रहे हो?'

क्यों अचानक पवन सिंह ने लिया था शादी करने का फैसला?

आम्रपाली आगे बताती हैं कि वो काफी देर तक पवन सिंह से झगड़ती रहीं. लेकिन पवन उनकी बातें चुपचाप सुनते रहे. उन्होंने एक्ट्रेस को ये भी बताया कि वो क्यों अचानक शादी कर रहे थे. आम्रपाली ने कहा, 'पवन जी ने विनम्र होते हुए कहा कि पंडित जी मैं आपको क्या बताऊं. आप नहीं समझेंगी. मेरे लिए मां की खुशी से ज्यादा मेरे लिए और कुछ नहीं है. मेरी मां के सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है. जो वो कहेंगी, मैं वही करूंगा.'

आम्रपाली कहती हैं कि उन्हें हमेशा पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच प्यार दिखा था. जबतक एक्टर की शादी नहीं हुई थी, तबतक दोनों में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ. ऐसे में पवन सिंह ने अचानक अक्षरा को क्यों छोड़ा, इसका अंदाजा उन्हें नहीं है. आम्रपाली का ये भी कहना है कि वो अक्षरा के लिए हर मुश्किल समय में खड़ी रहीं, लेकिन एक्ट्रेस कभी उनके लिए स्टैंड नहीं ले पाईं. एक समय था जब दोनों आपस में बहने थीं. लेकिन अब एक्ट्रेस बताती हैं कि वो सिर्फ कलीग हैं.

बता दें कि पवन सिंह पिछले कुछ वक्त से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करके एक्टर से मिलने और बात करने की भी इच्छा जताई थी. ज्योति का वो पोस्ट काफी वायरल भी हुआ था. लेकिन एक्टर का उसपर कोई रिएक्शन नहीं आया था. अब वो एक नए रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आ रहे हैं.

