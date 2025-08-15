scorecardresearch
 

रजनीकांत ने हिंदी में फिर किया कमाल, 'कुली' ने की दमदार ओपनिंग, बना डाला ये रिकॉर्ड

'कुली' ने ओटीटी रिलीज में 8 हफ्ते का गैप रखकर हिंदी में अच्छी रिलीज पक्की की, जिसका अब फायदा हो रहा है. 'कुली' सिर्फ रजनीकांत ही नहीं, तमिल सिनेमा के लिए भी हिंदी मार्किट में बड़ी कामयाबी लेकर आई है. इसने पहले दिन की कमाई से ही हिंदी मार्किट में रिकॉर्ड बना दिया है.

'कुली' बनी लॉकडाउन के बाद हिंदी में सबसे बड़ी ओपनिंग वाली तमिल फिल्म (Photo: ITGD)

मेगास्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के करियर में सिर्फ अपने घरेलू तमिल दर्शकों को ही नहीं, हिंदी दर्शकों को भी खूब इम्प्रेस किया है. मगर पिछले कुछ समय से उनकी फिल्में हिंदी में कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही थीं. और सिर्फ उनकी ही फिल्में नहीं, तमिल इंडस्ट्री की फिल्में हिंदी में बड़ा कमाल नहीं कर पा रही थीं. 

थिएट्रिकल रिलीज के बाद, ओटीटी रिलीज में कम वक्त रखने की वजह से लंबे समय तक तमिल फिल्मों को उत्तर भारत के मल्टीप्लेक्स थिएटर्स में रिलीज होने का मौका ही नहीं मिला. मगर 'कुली' ने ओटीटी रिलीज में 8 हफ्ते का गैप रखकर हिंदी में अच्छी रिलीज पक्की की, जिसका अब फायदा हो रहा है. 'कुली' सिर्फ रजनीकांत ही नहीं, तमिल सिनेमा के लिए भी हिंदी मार्किट में बड़ी कामयाबी लेकर आई है. 

कैसा रही 'कुली' की ओपनिंग?
हिंदी में 'कुली' के सामने एक बड़ी टक्कर मौजूद है. गुरुवार को इसके साथ ही ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर स्टारर 'वॉर 2' भी थिएटर्स में रिलीज हुई. स्पाई-यूनिवर्स की पॉपुलैरिटी और स्वतंत्रता दिवस पर बॉलीवुड की बड़ी फिल्म होने के कारण, 'वॉर 2' हिंदी मार्किट की ज्यादा चर्चित फिल्म है और ज्यादा स्क्रीन्स भी इसी को मिली हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके सामने 'कुली' को हिंदी में पहले दिन 1400 स्क्रीन्स मिलीं. 

सैकनिल्क के अनुसार, 'कुली' ने इंडिया में करीब 65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. इस फिल्म ने जहां ऑरिजिनल तमिल वर्जन से 45 करोड़ कमाए, वहीं तेलुगू का कलेक्शन 15 करोड़ रहा. हिंदी में केवल 1400 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई 'कुली' ने पहले ही दिन 4.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. ये कलेक्शन ना सिर्फ दमदार है, बल्कि रिकॉर्डतोड़ भी है. 

क्यों तगड़ी है 'कुली' की हिंदी ओपनिंग?
हिंदी में रिलीज होने वाली तमिल फिल्मों में सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड रजनीकांत के ही नाम है. उनकी फिल्म '2.0' (2018) ने हिंदी में 20 करोड़ रुपये से ज्यादा ओपनिंग कलेक्शन किया था. ये रिकॉर्ड कितना बड़ा है इसे यूं समझा जा सकता है कि '2.0' के अलावा, किसी तमिल फिल्म ने हिंदी में 10 करोड़ का भी आंकड़ा पार नहीं किया है. इसके बाद हिंदी में सबसे बड़ी ओपनिंग वाली तमिल फिल्म भी रजनीकांत की ही 'काबाली' (2016) है. इसने पहले दिन 5.2 करोड़ कमाए थे. 

लॉकडाउन के बाद हिंदी में तमिल फिल्मों की मौजूदगी बहुत फीकी रही है और कोई तमिल फिल्म 'काबाली' का ओपनिंग कलेक्शन भी नहीं पार कर पाई. लॉकडाउन के बाद हिंदी में सबसे बड़ी ओपनिंग वाली तमिल फिल्म थलपति विजय स्टारर 'लियो' (2023) है. इसने हिंदी वर्जन से पहले दिन 3.5 करोड़ का कलेक्शन किया था. सूर्या की 'कंगुवा' (2024) के लिए हिंदी में माहौल तगड़ा था लेकिन बेहद खराब रिव्यूज ने पहले शोज के बाद ही इस फिल्म का माहौल बिगाड़ दिया था. लेकिन डूबते-डूबते इस फिल्म ने पहले दिन 3 करोड़ की ओपनिंग कर ली थी. 

अब रजनीकांत की 'कुली' ने इन दोनों फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. हिंदी में 4.5 करोड़ के कलेक्शन के साथ 'कुली', लॉकडाउन के बाद हिंदी में सबसे बड़ी तमिल फिल्म बन गई है. ये रजनीकांत की '2.0' और 'काबाली' के साथ, हिंदी में बड़ी ओपनिंग करने वाली टॉप 3 तमिल फिल्मों में शामिल हो गई है. ये रिकॉर्ड ही बताता है कि अगर फिल्म को अच्छी रिलीज मिले तो रजनीकांत हिंदी मार्किट में भी तमिल सिनेमा को फिर से बड़ी पहचान दिलाने का दम रखते हैं. 'कुली' का ट्रेंड बताता है कि हिंदी में इसके दर्शक अभी और बढ़ने वाले हैं और वीकेंड में इसका कलेक्शन सॉलिड जंप लेने वाला है. 

