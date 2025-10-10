scorecardresearch
 

बॉडी-बिल्डर वरिंदर सिंह घुमन की मौत पर बना सस्पेंस! अस्पताल ने जारी किया बयान

पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में सन्नाटा पसरा पड़ा है, जबसे बॉडी बिल्डर और एक्टर वरिंदर सिंह घुमन की मौत की खबर सामने आई है. सलमान खान ने भी वरिंदर को श्रद्धांजलि दी है.

अस्पताल ने जारी किया वरिंदर सिंह घुमन की मौत पर बयान (Photo: Instagram @veervarindersinghghuman)
अस्पताल ने जारी किया वरिंदर सिंह घुमन की मौत पर बयान (Photo: Instagram @veervarindersinghghuman)

बॉडी-बिल्डर वरिंदर सिंह घुमन ने 9 अक्टूबर को दम तोड़ दिया. रिपोर्ट्स की मानें तो वरिंदर को अचानक कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद वो इस दुनिया की अलविदा कह गए. सलमान खान ने भी वरिंदर की मौत पर शोक जताया है. X पर पोस्ट करते हुए RIP प्रा. पाजी मैं आपको बहुत मिस करूंगा. 

बता दें कि वरिंदर की मौत पर बीती रात से ही सस्पेंस बना हुआ है. दरअसल, वो अपने बाइसेप्स की माइनर इंजरी का ऑपरेशन करवाने के लिए अमृतसर के फोर्टिस अस्पताल में गए थे. घर से उनके साथ कोई नहीं आया था. वो अकेले थे. सोशल मीडिया पर बात होने लगी कि कहीं अस्पताल की गलती से तो वरिंदर की जान नहीं चली गई, जिसके बाद फोर्टिस ने बयान जारी कर पूरा मामला बताया है. 

अस्पताल ने जारी किया स्टेटमेंट
अस्पताल ने कहा- वरिंदर सिंह घुमन 6 अक्टूबर 2025 के दिन सीधे कंधे में दर्द के चलते OPD में भर्ती हुए थे. वो अपने कंधे का मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे. क्लीनिकल जांच के बाद, वरिंदर को आर्थ्रोस्कोपिक रोटेटर कफ रिपेयर विद बाइसेप्स टेनोडेसिस की सलाह दी गई थी. 

फिर 9 अक्टूबर 2025 को साधारण एनेस्थीसिया के तहत सर्जरी की गई थी. सर्जरी बिना किसी जटिलता के पूरी हुई और लगभग दोपहर 3 बजे खत्म हुई. पूरे प्रोसेस के दौरान वरिंदर के महत्वपूर्ण पैरामीटर स्थिर रहे. फिर लगभग 3:35 बजे, वरिंदर को अचानक हृदय की धड़कन में अनियमितता (cardiac arrhythmia) हुई.

एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, कार्डियक एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर टीमों ने तुरंत इलाज शुरू किया. कई प्रयासों के बावजूद, वरिंजर को बचाया नहीं जा सका. शाम 5:36 बजे उन्हें मृत घोषित किया गया. फोर्टिस अस्पताल इस दुखद घटना पर गहरा खेद व्यक्त करता है और घुमन के परिवार और उनके चाहने वालों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करता है.

बता दें कि वरिंदर सिंह घुमन वेजिटेरियन बॉडी-बिल्डर थे. सलमान खान भी इनकी फिटनेस के फैन थे. फिल्म 'टाइगर 3' में सलमान खान के साथ वरिंदर ने काम किया था. जब फिल्म का ट्रेलर आया था, तभी उनकी काफी चर्चाएं होने लगी थीं. इंडिया के हीमैन कहा जाता था. वरिंदर को एक्टिंग का बहुत शौक था. फिल्म इंडस्ट्री में वो काफी काम करते थे. 

