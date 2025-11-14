scorecardresearch
 

Feedback

पहली ही फिल्म के बाद चिराग पासवान ने तोड़ा बॉलीवुड से नाता, अब बिहार चुनाव में बनेंगे किंगमेकर?

बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का किरदार कितना अहम होने वाला है. ये 14 नवंबर यानी आज दोपहर मतदान के नतीजों के आने तक पता चल जाएगा.

Advertisement
X
चिराग पासवान का फिल्मी करियर (File Photo- PTI)
चिराग पासवान का फिल्मी करियर (File Photo- PTI)

एलजेपी के सांसद और दिवंगत नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का नाम बिहार के सियासी पटल पर तेजी से उभरते हुए नेताओं में शामिल हो गया है. इस समय वो एक केंद्रीय मंत्री हैं. बहुत ही कम समय में चिराग ने राजनीति में अपनी जगह बनाई हैं. अब वो बिहार की राजनीति में चिराग तेजी से अपना कद बढ़ा रहे हैं. हालांकि चिराग नेता बनने से पहले एक एक्टर बनना चाहते थे.

बता दें कि अपने माता-पिता के द्वारा 'दीपू' कहे जाने वाले चिराग पासवान, रामविलास की दूसरी पत्नी रीना के इकलौते बेटे हैं. पिता के लाड़-प्यार में बढ़े चिराग ने राजनीति में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई. क्योंकि उनका मन एक्टिंग की तरफ ज्यादा था.

बॉलीवुड में मारी एंट्री हुए फ्लॉप
चिराग इस समय भले ही राजनीति में पूरी तरह से उतर गए हो, लेकिन इससे पहले उनका पूरा ध्यान एक्टिंग में लगा हुआ था. हालांकि उनका बॉलीवुड में करियर कुछ खास नहीं चल पाया. उन्होंने कंगना रनौत के साथ फिल्म 'मिले ना मिले हम' में काम किया था. यह फिल्म 2011 में आई थी. जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी.  'मिलें ना मिलें हम' चिराग पासवान की डेब्यू फिल्म थी. 

सम्बंधित ख़बरें

Chirag Paswan has demanded 40 seats for the upcoming Bihar elections (PTI)
बिहार चुनाव में बड़े-बड़े दावों के बीच चिराग पासवान फंस तो नहीं गए? 
NDA will break the record of the 2010 victory this time: Chirag Paswan
'NDA तोड़ेगी 2010 का रिकॉर्ड, होगी अब तक की सबसे बड़ी जीत', बोले चिराग पासवान 
Chirag Paswan
क्या 2030 में होंगे CM फेस, कब करेंगे शादी...? चिराग पासवान ने दिया हर सवाल का खुलकर जवाब 
My mother said, Today you returned everything to me.
नीतीश के नेतृत्व से लेकर NDA में जगह और परिवार तक... चिराग Exclusive 
NDAs historic victory will happen: Chirag Paswan
'बिहार में फिर बनेगी NDA सरकार', पहले चरण के मतदान के बाद बोले चिराग पासवान 

कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म इतनी बुरी थी कि बिहार के मल्टीप्लेक्स मालिकों को इसे तीन दिनों में ही थिएटर से हटाना पड़ गया था. बस फिर क्या था यहीं से चिराग के फिल्मी करियर का अंत हुआ और उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई. चिराग की पहली फिल्म को तनवीर खान ने डायेरक्ट किया था. जबकि टीवी एक्टर अनुज सक्सेना इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे.

Advertisement

क्यों फिल्मों से बनाई दूरी?
पहली ही फिल्म का इस तरह से पिट जाने के बाद चिराग पासवान ने कोई दूसरी फिल्म नहीं की. हालांकि उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने को लेकर एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया था. चिराग ने कहा था, 'मैं इस इंडस्ट्री के लिए शायद बना ही नहीं था. जैसे ही मुझे ये बात समझ आई, मैंने इससे दूरी बना ली.' 

बिहार विधानभा चुनाव 2025 में क्या बनेंगे किंग मेकर?
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी इस बार एनडीए के गठबंधन में है. ऐसे में सीटों के बंटवारे में उसे राज्य की 29 सीटें दी गई थीं. ऐसे में ये देखना दिचलस्प होगा कि कितनी सीटों पर उनके उम्मीदवार बाजी मारते हैं और क्या चिराग इस बार बिहार में किंग मेकर की भूमिका में आते हैं या नहीं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement