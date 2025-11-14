scorecardresearch
 

Feedback

Bihar Election Result 2025: खेसारी लाल को जनता ने नकारा, जानिए मैथिली ठाकुर और पवन सिंह की पत्नी का क्या हुआ?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना खत्म हो गई है. बिहार की जनता ने एक बार फिर एनडीए की सरकार पर मुहर लगाई है. इस विधानसभा चुनाव में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े कई सितारों ने चुनाव लड़ा था. जानिए किसने बाजी मारी और किसे हार का सामना करना पड़ा.

Advertisement
X
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित (Photo: X/@maithilithakur/@khesariLY)
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित (Photo: X/@maithilithakur/@khesariLY)

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना खत्म हो गई है. सुबह से जो रुझान बने, वो नतीजे आने तक लगभग एक जैसे ही रहे. एनडीए ने 202 सीट हासिल कर सभी को चौंका दिया. इसी के साथ ये भी तय हो गया कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार का कब्जा होगा और एनडीए की सरकार बनेगी. हालांकि ये चुनाव काफी खास रहा क्योंकि इस चुनाव में नेता नहीं बल्कि अभिनेताओं ने भी चुनाव लड़ा. इस आर्टिकल में जानिए किसने बाजी मारी और किसे जनता ने सिरे से नकार दिया.

बता दें कि वोटिंग काउंटिंग के बाद से ही स्टार प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला रहा था. सेलेब्स के चुनावी मैदान में खड़े होने से 
छपरा, अलीनगर, भागलपुर , दीघा, काराकाट  और करगहर सबसे चर्चित और हॉट सीट में शामिल हो गई थी.

अलीनगर सीट पर चला मैथिली का जादू
बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट से फेमस लोक सिंगर मैथिली ठाकुर की एंट्री ने इस सीट को काफी लोकप्रिय बना दिया. वो इस सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ीं. पहले ही राउंड से मैथिली ने ऐसी लीड ली कि आखिरी राउंड तक मैथिली पिछड़ी नहीं. उन्होंने 84915 वोट हासिल कर, आरजेडी के बिनोद मिश्रा को 11730 वोटों से मात दे दी. सिर्फ 25 साल की उम्र में वो अब बीजेपी की विधायक बन गई हैं. 
 

सम्बंधित ख़बरें

Osama Shahab Siwan victory
Bihar Election 2025: सीवान में कैसे चला शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का जादू? 
बिहार में NDA की जीत पर PM मोदी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, देखें पूरा भाषण 
चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मछली पकड़ी. (File Photo: ITG)
राहुल गांधी ने जहां पोखर में कूद पकड़ी थी मछली, उस सीट पर 31 हजार वोट से हारी उम्मीदवार 
amit shah's election strategy and the mahagathbandhan analysis
बिहार में NDA की प्रचंड जीत के पीछे क्या रहे फैक्टर? 
PM Modi and Nitish Kumar
नीतीश-मोदी को पूरे करने होंगे ये 10 वादे! 
Advertisement

खेसारी लाल को जनता ने नकारा 
सभी की निगाहें अलीनगर सीट के अलावा छपरा विधानसभा सीट पर भी थी. इस सीट भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने उतरे थे. हालांकि उनकी रैलियों में जितनी भीड़ उमड़ी वो वोटो में तब्दील नहीं हो सकी. उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा. खेसारी लाल ये विधानसभा चुनाव  7600 वोटों से हार गए. उन्हें बीजेपी की छोटी कुमारी से हार का सामना करना पड़ा. इस सीट पर खेसारी के खिलाफ मनोज तिवारी, रवि किशन और पवन सिंह ने जमकर प्रचार किया था.

रितेश पांडे की साख दांव पर 
भोजपुरी इंडस्ट्री के फेमस सिंगर रितेश पांडेय ने भी अपनी किस्मत बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अजमाई. हालांकि उनका ये फैसला काफी गलत साबित हुआ.   करगहर विधानसभा क्षेत्र की जनता भले ही उनके गाने पसंद करती हो लेकिन नेता के रूप में उन्हें पूरी तरह से नकार दिया.  प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़ने वाले रितेश पांडेय 76187 वोटों से हार गए. उन्हें जेडीयू के बशिष्ठ सिंह ने  35676 वोटों से बुरी तरह हराया. रितेश चौथे नंबर पर रहे.

नेहा शर्मा का फीका पड़ा जादू
बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस नेहा शर्मा के पिता भागलपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे थे. नेहा शर्मा ने ही अपने पिता की चुनावी कैंपन की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली थी. हालांकि उनके रोड शो का असर वोटों में तब्दील नहीं हो सका और अजीत शर्मा को इस सीट से हार का सामना करना पड़ा. उन्हें बीजेपी के रोहित पांडेय ने 13474 वोटों से हराया.

Advertisement

सुशांत राजपूत की बहन भी उतरीं
बॉलीवुड दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह की बहन भी चुनावी मैदान में उतरी थीं. एक्टर की चचेरी बहन दिव्या गौतम को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) ने पटना की दीघा सीट से उम्मीदवार बनाया था. हालांकि जनता ने सुशांत सिंह के नाम पर वोट नहीं दिया उन्हें इस सीट से बेहद बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा. हालांकि वो दूसरे नंबर पर रहीं. उन्हें बीजेपी के संजीव चौरसिया ने 59079 वोटों से हराया. 

ज्योति सिंह का सपना टूटा
बिहार की  काराकाट विधानसभा सीट इस बार बिहार की सबसे हॉट सीटों में शुमार थी. यहां से भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह निर्दलीय अपनी किस्मत आजमा रही थीं. उन्होंने डोर-टू-डोर जमकर कैंपन किया लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया. इस सीट से वो तीसरे नंबर पर रहीं और सीपीआई (एमएल) (एल) के अरुण सिंह ने उन्हें 50688 वोटों से हरा दिया.  इसी के साथ उनका विधायक बनने का सपना टूट गया. अब देखना होगा कि उनका क्या रिएक्शन आता है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement