Bigg Boss Kannada का घर सील, जल्द बाहर निकाले जाएंगे कंटेस्टेंट्स

गंभीर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB) ने मंगलवार को बिग बॉस कन्नड़ की मेजबानी करने वाले स्टूडियो परिसर को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया.राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पुलिस को इकाई को जब्त करने और बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (BESCOM) के प्रबंध निदेशक को परिसर की बिजली काटने का निर्देश भी दिया. यह आदेश बिग बॉस कन्नड़ के सीजन 12 के हाल ही में लॉन्च होने के बाद आया है. आदेश आने के बाद होस्ट किच्चा सुदीप के शो से कंटेस्टेंट्स बाहर निकाले जाएंगे. घर के दरवाजे को सील करते हुए वीडियो भी सामने आया है.

घर को सील करने का दिया आदेश

बोर्ड ने 6 अक्टूबर को जारी एक नोटिस में वेल्स स्टूडियोज एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जॉली वुड स्टूडियोज एंड एडवेंचर्स) को निर्देश दिया कि साइट पर सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोका जाए. आधिकारिक संचार में बोर्ड ने कहा, 'उक्त परिसर का उपयोग बड़े पैमाने पर मनोरंजन और स्टूडियो संचालन के लिए किया जा रहा है. जबकि जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत आवश्यक स्थापना के लिए सहमति और संचालन के लिए सहमति नहीं ली गई है.'

नोटिस में आगे कहा गया, 'देखे गए उल्लंघनों के मद्देनजर, आपको तत्काल प्रभाव से संचालन बंद करने और निर्धारित अवधि के भीतर इस कार्यालय को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है.' बंद करने के आदेश की प्रतियां रामनगर जिले के उपायुक्त, BESCOM के प्रबंध निदेशक, और रामनगर तालुक के कार्यकारी अभियंता और सहायक कार्यकारी अभियंता (विद्युत) को भी भेजी गई हैं, ताकि इस निर्देश को लागू करने में उनका समन्वय सुनिश्चित हो.

नोटिस में आगे चेतावनी दी गई है कि 'इस आदेश का पालन न करने पर संबंधित पर्यावरण कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी.' बिग बॉस कन्नड़ को साउथ एक्टर किच्चा सुदीप होस्ट करते हैं, कई वर्षों से बिदादी में एक विशेष रूप से निर्मित सेट पर फिल्माया जाता रहा है. यह शो, राज्य के सबसे अधिक देखे जाने वाले टेलीविजन कार्यक्रमों में से एक है, जो अपनी विस्तृत प्रोडक्शन स्केल और उच्च दर्शक सहभागिता के लिए जाना जाता है. अब यह देखना बाकी है कि इस बंद का शो के सीजन 12 पर क्या प्रभाव पड़ेगा.

---- समाप्त ----