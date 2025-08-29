scorecardresearch
 

ये कंटेस्टेंट बना बिग बॉस 19 का पहला कैप्टन, फरहाना भट्ट की री-एंट्री से मचा घमासान

टीवी का सबसे फेमस कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 19 को अपना पहला कैप्टन काफी लड़ाई-झगड़े के बाद आखिरकार मिल गया. वहीं फरहाना भट्ट की वापसी भी घर में हो गई. जानिए कौन बिग बॉस 19 का पहला कैप्टन बना?

कौन बना बिग बॉस 19 का कैप्टन? (Photo: X/@HotstarReality)
टीवी का सबसे फेमस कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस का 19वां सीजन ट्विस्ट से भरा हुआ है. शो कि शुरुआत में ही एलिमिनेट हुई फरहाना को घर छोड़ना पड़ा था, लेकिन अब उनकी शो और बिग बॉस के हाउस में ही री-एंट्री हो चुकी है. एलिमिनेशन के बाद से ही बिग बॉस ने फरहाना को एक स्पेशल रूम में रखा था, जहां से वो शो के बाकी कंटेस्टेंट्स पर नजर रख रही थी. वहीं इसके अलावा बिग बॉस 19 को उसका पहला कैप्टन मिल गया है. 

फरहाना की कैसे हुई वापसी?
दरअसल बिग बॉस ने गौरव खन्ना को एक बड़ा टफ डिसीजन लेने को कहा. बिग बॉस ने गौरव से पूछा कि घर का राशन आधा कर दिया जाए या फिर फरहाना को वापस बुला लिया जाए. जिस पर गौरव ने फरहाना को वापस बुलाने ही बेहतर समझा. इस तरह फरहाना की बिग बॉस हाउस में फिर से एंट्री हो गई.

फरहाना ने प्रणित को क्या कह डाला?
वहीं घर में वापस आने के बाद फरहाना भट्ट, बसीर अली से झगड़ा करती हैं. वह घर में उनके खिलाफ दिए गए बयानों के लिए उनसे भिड़ जाती हैं.  इसके बाद फरहाना भट्ट, अमाल मलिक से बात करती हैं. वह घर में उनके बारे में कुछ भद्दे बयान देने के लिए उनसे भिड़ जाती हैं. वह प्रणित मोरे के चुटकुलों को लेकर उनसे बहस भी करती हैं. इस बहस के दौरान उन्होंने प्रणित को कहा कि वो दो कौड़ी के कॉमेडियन हैं. 

कौन बना बिग बॉस का पहला कप्तान?
अगर आपने बिग बॉस 19 का पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसमें घरवालों का कैप्टेंसी का टास्क दिया गया था.जिसमें बसीर को संचालक और उसके बाद कप्तान चुनने की जिम्मेदारी तान्या मित्तल को सौंपी गई थी. कप्तान के लिए कुनिका सदानंद, अशनूर कौर और अभिषेक बजाज दावेदार बने थे. तान्या ने तीखी नोकझोंक के बाद अशनूर को कैप्टन न बनाने का फैसला किया था. इसके बाद तान्या ने अभिषेक से कहा कि अगर वह उनको कैप्टन बनाती हैं तो उन्हें क्या फायदा होगा? आखिरकार तान्या ने कुनिका को कैप्टन बनाया. वहीं फरहाना ने इस बात का विरोध किया कि अगर कुनिका कैप्टन बनी तो घर में ज्यादा लड़ाई होगी. वहीं बिग बॉस ने कुनिका को शो का पहला कैप्टन बनने पर बधाई दे दी.

इसके बाद कुनिका सदानंद यानी बिग बॉस के कैप्टन को एप्पी फिज फ्रिज का एक्सेस देते हैं और उन्हें अपने किसी पसंदीदा कंटेस्टेंट को एक बोतल देने के लिए कहते हैं. इसके लिए वो बसीर अली को चुनती हैं. वहीं कुनिका सदानंद घरवालों से कहती हैं कि वह अभिषेक बजाज को खाना नहीं खाने देंगी. हालांकि अभिषेक मस्ती मजाक में खाना छीनकर खा लेता है.
 

