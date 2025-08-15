scorecardresearch
 

मिस वर्ल्ड-यूनिवर्स बनकर छाईं ये हसीनाएं, लेकिन बॉलीवुड में फीकी रह गई चमक

एक्स मिस यूनिवर्स हरनाज संधू को फिल्म बागी 4 में देखा जाएगा. टीजर में वो प्रॉमिसिंग लगी हैं. फिल्म रिलीज के बाद मालूम पड़ेगा उनका बॉलीवुड में करियर कितनी तेजी से दौड़ता है. क्योंकि उनसे पहले भी कई हसीनाएं आईं, लेकिन फिल्म वर्ल्ड में खास नहीं कर पाईं. जानते हैं उनके बारे में...

मानुषी छिल्लर-हरनाज संधू-युक्ता मुखी (Photo: Instagram @mookheyyukta/manushi_chhillar/harnaazsandhu_03)
फैशन की दुनिया का बॉलीवुड से गहरा नाता रहा है. कई एक्टर और एक्ट्रेसेज ने फैशन वर्ल्ड में नाम कमाने के बाद एक्टिंग में कदम रखा है. ब्यूटी पेजेंट्स के इन विनर्स ने बॉलीवुड में लक आजमाया. लेकिन कुछ को ही सक्सेस मिली. बहुत जल्द एक्स मिस यूनिवर्स हरनाज संधू को फिल्म बागी 4 में देखा जाएगा. टीजर में वो प्रॉमिसिंग लगी हैं.

फिल्म रिलीज के बाद मालूम पड़ेगा उनका बॉलीवुड में करियर कितनी तेजी से दौड़ता है. क्योंकि उनसे पहले भी कई हसीनाएं आईं, लेकिन फिल्म वर्ल्ड में खास नहीं कर पाईं.

बागी 4 में दिखेंगी हरनाज 

हिंदी सिनेमा में काम करने से पहले हरनाज पंजाबी फिल्म में दिख चुकी हैं. बागी 4 से उनके हिंदी डेब्यू पर सबकी नजरें टिकी हैं. प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय...कुछ ऐसे नाम हैं जिनका एक्टिंग करियर सुपर सक्सेसफुल रहा.

ऐश्वर्या राय

1994 में मिस वर्ल्ड रहीं ऐश्वर्या ग्लोबल सेलेब्रिटी हैं. पहली फिल्म से वो इंडस्ट्री में छाईं. देवदास, हम दिल दे चुके सनम, ऐ दिल है मुश्किल, ताल जैसी हिट मूवीज कर वो सबके दिलों की धड़कन बनीं. आज भी इंडस्ट्री में ऐश्वर्या का चार्म कम नहीं हुआ है.

प्रियंका चोपड़ा

दूसरी तरफ, मिस वर्ल्ड 2000 प्रियंका चोपड़ा आज ग्लोबल स्टार बन चुकी हैं. वो हिंदी ही नहीं हॉलीवुड मूवीज में भी नजर आती हैं. शुरुआती सालों में उन्होंने जरूर स्ट्रगल झेला था. फ्लॉप मूवीज का भी सामना किया था, लेकिन आज उनकी गिनती महंगे एक्टर्स में की जाती है. 

सुष्मिता सेन

सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स रही थीं. उन्होंने कई तरह के रोल किए. पहले उन्हें एक्टिंग में सीरियसली नहीं लिया जाता था. लेकिन अब वो रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगी हैं. वेब सीरीज आर्या के जरिए उन्होंने एक्टिंग में अपने पोटेंशियल को साबित किया है.

लारा दत्ता 

लारा दत्ता मिस यूनिवर्स 2000 रहीं. वो कॉमेडी और ड्रामा मूवीज में दिखीं. लेकिन उनका एक्टिंग करियर खास उड़ान नहीं भर सका.

मानुषी छिल्लर

मानुषी छिल्लर जब 2017 में मिस वर्ल्ड चुनी गईं, तो रातोरात इंटरनेट सेंसेशन बन गई थीं. सम्राट पृथ्वीराज फिल्म से उन्होंने एक्टिंग डेब्यू किया. फिर ऑपरेशन वेलेंटाइन, बड़े मियां छोटे मियां, मालिक, तेहरान जैसी फिल्मों में दिखीं. लेकिन अपनी अदाकारी से लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाईं.

युक्ता मुखी

युक्ता मुखी ने मिस वर्ल्ड 1999 का खिताब अपने नाम किया था. 2002 में फिल्म प्यासा से उन्होंने एक्टिंग डेब्यू किया. लेकिन मूवी नहीं चली. इसके बाद वो कई फिल्मों के लिए कास्ट तो हुईं, लेकिन कुछ फिल्में डिब्बा बंद हुईं तो कई प्रोजेक्ट से उन्हें हटाया गया. भोजपुरी, ओडिया मूवीज में भी उन्होंने किस्मत आजमाई लेकिन करियर नहीं चला. अब वो शोबिज छोड़ चुकी हैं.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

