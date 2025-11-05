scorecardresearch
 

बाहुबली द इटरनल वॉर: अमरेंद्र बाहुबली की वापसी, अद्भुत एनिमेशन... धमाकेदार है टीजर

'बाहुबली' की कहानी अब एनिमेशन फिल्म में आगे बढ़ने जा रही है. राजामौली ने जब बताया था कि वो इस फिल्म पर इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स ने काम किया है, तभी उम्मीदें बढ़ गई थीं. मगर टीजर देखने के बाद आप भी कहेंगे कि इंडियन सिनेमा ने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है.

'बाहुबली: द इटरनल वॉर' का टीजर कर देगा सरप्राइज (Photo: Screengrab- Youtube/Baahubali Movie)
'बाहुबली' (2015) में अमरेंद्र बाहुबली को आपने बड़े पर्दे पर मरते हुए देखा होगा. मगर इस किरदार की कहानी वहीं खत्म नहीं होने वाली. अमरेंद्र बाहुबली लौट रहा है. इस बात की घोषणा करते हुए 'बाहुबली: द इटरनल वॉर' का ट्रेलर आ चुका है. 

एस.एस. राजामौली अब अपनी एपिक कहानी को एनिमेशन के साथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं. 'बाहुबली' के 10 साल सेलिब्रेट करने के लिए राजामौली ने अपनी दोनों फिल्मों को एक करके 'बाहुबली: द एपिक' के नाम से हाल ही में रिलीज किया था. इस आइकॉनिक किरदार की कहानी को दोबारा थिएटर्स में एक्सपीरियंस करने गए दर्शकों को एक बड़ा सरप्राइज मिला. थिएटर्स में फिल्म के साथ 'बाहुबली: द इटरनल वॉर' का टीजर दिखाया गया था. अब इसे फाइनली रिलीज कर दिया गया है. 

मौत के बाद आगे बढ़ेगी अमरेंद्र बाहुबली की कहानी 
अमरेंद्र बाहुबली का किरदार 'बाहुबली' के पहले पार्ट में ही मर गया था. मगर अब इस कहानी का मल्टीवर्स बनने जा रहा है. 'बाहुबली: द इटरनल वॉर' के ट्रेलर में कहानी अमरेंद्र की मौत से शुरू होती है. मरने के बाद उसकी आत्मा देवलोक को चली जाती है और धरती के वीर योद्धाओं में से एक अमरेंद्र बाहुबली को अब आप देवासुर संग्राम में लड़ते देखेंगे. 

इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्मों को टक्कर देगी 'बाहुबली: द इटरनल वॉर' (Photo: Screengrab- Youtube/Baahubali Movie)

ट्रेलर में विषासुर और इंद्र के बीच युद्ध होता नजर आ रहा है. जब विषासुर कमजोर पड़ने लगता है तब एंट्री होती है अमरेंद्र बाहुबली की जो भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करके आया है. रथ पर बाहुबली की एंट्री हो या विशाल शिवलिंग के सामने उसकी नटराज मुद्रा... टीजर का एक-एक फ्रेम एनिमेशन लवर्स को क्रेजी कर देगा.

सरप्राइज कर देगा शानदार एनिमेशन
'बाहुबली: द इटरनल वॉर' की सबसे बड़ी खासियत इसका शानदार एनिमेशन है. थिएटर में ये टीजर देखने वाले सोशल मीडिया पर इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी और अद्भुत एनिमेशन की तारीफ करते नहीं थक रहे थे. टीजर देखने के बाद ये कहा जा सकता है वो सारी तारीफें वैलिड थीं. 

इसका एनिमेशन 3डी नहीं है. मगर इसकी तुलना 'आर्केड' और 'स्पाइडरमैन इन द स्पाइडरवर्स' जैसी शानदार एनिमेशन वाली इंटरनेशनल प्रोडक्शंस से की जा सकती है. कहानी में इंडियन माइथोलॉजी का फील तो इसे एंगेजिंग बनाता ही है. साथ में शानदार म्यूजिक इसके फील को और ग्रैंड बना रहा है. यहां देखें 'बाहुबली: द इटरनल वॉर' का टीजर:

राजामौली खुद बतौर प्रेजेंटर इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं और उन्होंने इंटरव्यूज में बताया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जानेमाने इंटरनेशनल स्टूडियोज के साथ कोलेबोरेट किया गया है. टीजर देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि उनका ये कोलेबोरेशन इंडियन सिनेमा को एक शानदार एनीमेशन एक्सपीरियंस देने वाला है. 

'बाहुबली: द इटरनल वॉर' को ईशान शुक्ला ने डायरेक्ट किया है. ईशान इंटरनेशनल एनीमेशन कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर नाम हैं. उन्होंने अपनी डेब्यू एनिमेशन शॉर्ट फिल्म से ही कई अवॉर्ड जीते थे और वो 'स्टार वार्स: विजन्स' का भी एक एपिसोड डायरेक्ट कर चुके हैं. 'बाहुबली: द इटरनल वॉर' का टीजर देखकर ही कहा जा सकता है कि ईशान देसी जनता के लिए, इंडिया की जड़ों से जुड़ा एक शानदार एनिमेशन एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं.

हालांकि फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए जनता को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा. क्योंकि 'बाहुबली: द इटरनल वॉर' दो पार्ट्स में आ रही है और पहला पार्ट 2027 में रिलीज होगा.

