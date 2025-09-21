जुबिन गर्ग के पार्थिव शरीर से लिपट कर रोईं पत्नी गरिमा, असम की सड़कों पर उतरा जनसैलाब

फेमस सिंगर जुबिन गर्ग अब इस दुनिया में नहीं है. शुक्रवार 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान उनका निधन हो गया था. अब उनका पार्थिव शरीर रविवार सुबह दिल्ली से गुवाहाटी लाया गया. इस दौरान लाखों फैंस सिंगर को अंतिम विदाई देने उमड़ पड़े. पूरी सड़कें लोगों से भरी हुई थीं, हर जगह फूल बरसाए गए. इसके साथ ही 'जुबीन दा अमर रहें' के नारे लग रहे थे.
बता दें कि जुबिन गर्ग का पार्थिव शरीर गुवाहाटी के अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रखा गया है. यहां लोगों को सिंगर के अंतिम दर्शन का मौका मिलेगा. इसके बाद शाम 7 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.
सीएम हिमंत कर रहे लगातार ट्वीट
वहीं सिंगर जुबिन को लेकर असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा लगातार ही ट्वीट कर रहे हैं. वो सबसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और जुबिन के पार्थिव शरीर के सामने घुटने पर बैठ गए. इसके अलावा भीड़ की फोटो शेयर करते हुए सीएम ने लिखा, 'मानवता का सागर, अपने प्रिय पुत्र को विदाई देने के लिए एकजुट हुआ. वह एक राजा की तरह जीया, उसे एक राजा की तरह स्वर्ग भेजा जा रहा है. एक दूसरे पोस्ट में उन्होंने टूटे दिल का इमोजी बनाया. उन्होंने लिखा, काश यह बुरा सपना होता.
पत्नी ने लगाया गले
वहीं जब गुवाहटी में सिंगर जुबिन का शव पहुंचा तो पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने रोते बिलखते हुए ताबूत को गले गया. पार्थिव शरीर को फूलों से सजी एम्बुलेंस में रखा गया था. काफिले में सिंगर की फेवरेट ओपन जीप भी शामिल रही, जिसमें उनका बड़ा पोर्ट्रेट लगाया गया था. इस दौरान गरिमा के आंसू नहीं रुक रहे थे.
सड़कों पर उतरा जनसैलाब
वहीं असम के कैबिनेट मंत्री ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ सड़क पर दिखाई दे रही है. लोग अपने पसंदीदा सिंगर को अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं.
कैसे हुई जुबिन गर्ग की मौत
बता दें कि जुबिन गर्ग की मौत सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई थी. सिंगर को तुरंत सिंगापुर के निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया. सिंगर 20 सितंबर को होने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए सिंगापुर गए हुए थे.