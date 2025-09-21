scorecardresearch
 

Feedback

जुबिन गर्ग के पार्थिव शरीर से लिपट कर रोईं पत्नी गरिमा, असम की सड़कों पर उतरा जनसैलाब

सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान सिंगर जुबिन गर्ग का निधन हो गया था. अब उनका पार्थिव शरीर गुवाहाटी लाया गया है. जहां लाखों फैंस सिंगर के अंतिम दर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं.

Advertisement
X
जुबीन गर्ग के अंतिम दर्शन करने उमड़े लोग (Photo: X/@himantabiswa/PTI)
जुबीन गर्ग के अंतिम दर्शन करने उमड़े लोग (Photo: X/@himantabiswa/PTI)

फेमस सिंगर जुबिन गर्ग अब इस दुनिया में नहीं है. शुक्रवार 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान उनका निधन हो गया था. अब उनका पार्थिव शरीर रविवार सुबह दिल्ली से गुवाहाटी लाया गया. इस दौरान लाखों फैंस सिंगर को अंतिम विदाई देने उमड़ पड़े. पूरी सड़कें लोगों से भरी हुई थीं, हर जगह फूल बरसाए गए. इसके साथ ही 'जुबीन दा अमर रहें' के नारे लग रहे थे.

बता दें कि जुबिन गर्ग का पार्थिव शरीर गुवाहाटी के अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रखा गया है. यहां लोगों को सिंगर के अंतिम दर्शन का मौका मिलेगा. इसके बाद शाम 7 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

Live TV

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 21, 2025

सीएम हिमंत कर रहे लगातार ट्वीट
वहीं सिंगर जुबिन को लेकर असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा लगातार ही ट्वीट कर रहे हैं. वो सबसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और जुबिन के पार्थिव शरीर के सामने घुटने पर बैठ गए. इसके अलावा भीड़ की फोटो शेयर करते हुए सीएम ने लिखा, 'मानवता का सागर, अपने प्रिय पुत्र को विदाई देने के लिए एकजुट हुआ. वह एक राजा की तरह जीया, उसे एक राजा की तरह स्वर्ग भेजा जा रहा है. एक दूसरे पोस्ट में उन्होंने टूटे दिल का इमोजी बनाया. उन्होंने लिखा, काश यह बुरा सपना होता.

Advertisement

पत्नी ने लगाया गले 
वहीं जब गुवाहटी में सिंगर जुबिन का शव पहुंचा तो पत्नी  गरिमा सैकिया गर्ग ने रोते बिलखते हुए ताबूत को गले गया. पार्थिव शरीर को फूलों से सजी एम्बुलेंस में रखा गया था. काफिले में सिंगर की फेवरेट ओपन जीप भी शामिल रही, जिसमें उनका बड़ा पोर्ट्रेट लगाया गया था. इस दौरान गरिमा के आंसू नहीं रुक रहे थे.

सड़कों पर उतरा जनसैलाब
वहीं असम के कैबिनेट मंत्री ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ सड़क पर दिखाई दे रही है. लोग अपने पसंदीदा सिंगर को अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं.

कैसे हुई जुबिन गर्ग की मौत
बता दें कि जुबिन गर्ग की मौत सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई थी. सिंगर को तुरंत सिंगापुर के निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया. सिंगर 20 सितंबर को होने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए सिंगापुर गए हुए थे. 

सम्बंधित ख़बरें

लेडी अफसर नूपुर वोरा पर लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप. (File Photo: ITG)
कौन है लेडी अफसर नूपुर बोरा... कहां से आई बेहिसाब दौलत? 
पीएम मोदी ने कहा कि भूपेन हजारिका के गीत आज भी भारत को जोड़ते हैं (Photo: PTI)
असम: पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, भूपेन हजारिका की याद में जारी किया 100 रुपये का स्मृति सिक्का 
असम में ड्रग तस्करी रैकेट का भंडाफोड़. (Photo: Representational )
असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की ड्रग्स जब्त... 2 गिरफ्तार 
असम में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा एक्शन. (Photo: Representational)
असम में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा एक्शन... दो तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन और कोडीन सिरप बरामद 
पांच करोड़ के प्रतिबंधित टैबलेट्स जब्त. (Photo: Representational)
29,400 टैबलेट्स की खेप कहां से आई..? दो तस्करों के पास मिली पांच करोड़ की प्रतिबंधित दवा 
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement