जुबिन गर्ग के पार्थिव शरीर से लिपट कर रोईं पत्नी गरिमा, असम की सड़कों पर उतरा जनसैलाब

सीएम हिमंत कर रहे लगातार ट्वीट

वहीं सिंगर जुबिन को लेकर असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा लगातार ही ट्वीट कर रहे हैं. वो सबसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और जुबिन के पार्थिव शरीर के सामने घुटने पर बैठ गए. इसके अलावा भीड़ की फोटो शेयर करते हुए सीएम ने लिखा, 'मानवता का सागर, अपने प्रिय पुत्र को विदाई देने के लिए एकजुट हुआ. वह एक राजा की तरह जीया, उसे एक राजा की तरह स्वर्ग भेजा जा रहा है. एक दूसरे पोस्ट में उन्होंने टूटे दिल का इमोजी बनाया. उन्होंने लिखा, काश यह बुरा सपना होता.

A sea of humanity, united in according a farewell to their favourite son.



He lived like a king, he is being sent to the heavens like one.#BelovedZubeen pic.twitter.com/Hcu3LcJKQp — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 21, 2025

पत्नी ने लगाया गले

वहीं जब गुवाहटी में सिंगर जुबिन का शव पहुंचा तो पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने रोते बिलखते हुए ताबूत को गले गया. पार्थिव शरीर को फूलों से सजी एम्बुलेंस में रखा गया था. काफिले में सिंगर की फेवरेट ओपन जीप भी शामिल रही, जिसमें उनका बड़ा पोर्ट्रेट लगाया गया था. इस दौरान गरिमा के आंसू नहीं रुक रहे थे.

#WATCH | Assam: Wife of singer Zubeen Garg, film producer Garima Saikia Garg pays a tearful tribute to her husband, at their residence in Guwahati. pic.twitter.com/aprGvhJUkE — ANI (@ANI) September 21, 2025

सड़कों पर उतरा जनसैलाब

वहीं असम के कैबिनेट मंत्री ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ सड़क पर दिखाई दे रही है. लोग अपने पसंदीदा सिंगर को अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं.

"মই নাথাকিলে সাঁজৰ তৰাই মোৰেই কথাকে ক'ব . . "



Yet today, it’s not just the star; every breeze, every whisper, every heartbeat speaks only of you, Zubeen. This farewell feels unbearable…#BelovedZubeen pic.twitter.com/dvCBzmK7ij — Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) September 21, 2025

कैसे हुई जुबिन गर्ग की मौत

बता दें कि जुबिन गर्ग की मौत सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई थी. सिंगर को तुरंत सिंगापुर के निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया. सिंगर 20 सितंबर को होने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए सिंगापुर गए हुए थे.