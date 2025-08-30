scorecardresearch
 

Allu Arjun Grandmother Passed Away: नहीं रहीं अल्लू अर्जुन की दादी, 94 की उम्र में ली अंतिम सांस, सदमे में परिवार

अल्लू अर्जुुन के घर में इस समय मातम पसरा हुआ है. एक्टर की दादी अल्लू कनकारतन्म का 94 की उम्र में निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन की दादी उम्र संबंधित समस्याओं से जूझ रही थीं. उनके जाने से पूरा परिवार और उनके करीबी लोगों को गहरा सदमा पहुंचा है.

एक्टर अल्लू अर्जुन की दादी अब हमारे बीच नहीं रहीं. (Photo: X @SureshPRO_ @ Instagram)
Allu Arjun grandmother Passed Away: साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के घर में गम का माहौल है. एक्टर की दादी और तेलुगु इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार अल्लू रामलिंगैया की पत्नी अल्लू कनकारतन्म का निधन हो गया है. अल्लू अर्जुन की दादी ने बीती देर रात 94 की उम्र में अंतिम सांस ली. एक्टर की दादी के निधन से परिवार सदमे में है. इंडस्ट्री में भी सन्नाटा पसर गया है. 

कब और कैसे हुआ अल्लू अर्जुन की दादी का निधन?

जानकारी के मुताबिक, अल्लू अर्जुन की दादी 94 साल की थीं. वो उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं. बीती रात करीब 1.45 बजे उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया.

अल्लू अर्जुन की दादी के निधन की खबर सामने आते ही इंडस्ट्री में हर ओर मायूसी छा गई है. फैंस को भी झटका लगा है. फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े स्टार्स एक्टर की दादी को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंच रहे हैं. अल्लू अर्जुन की दादी का अंतिम संस्कार आज कोकापेट में होगा. 

 

 

 

अल्लू अर्जुन-राम चरण ने कैंसिल की शूटिंग

बताया जा रहा है कि पवन कल्याण और नागाबाबू, अभी एक मीटिंग के लिए कहीं दूर हैं. वो कल अल्लू के परिवार से मिलने जाएंगे. राम चरण और अल्लू अर्जुन ने भी दुखद खबर मिलते ही अपने शूट कैंसिल कर दिए हैं. 

मिली जानकारी के मुताबिक, दादी के निधन के वक्त अल्लू अर्जुन मुंबई में डायरेक्टर एटली की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. मगर दादी के निधन की खबर मिलते ही वो तुरंत हैदराबाद के लिए निकल पड़े. वहीं, दूसरी ओर राम चरण ने भी अपनी फिल्म 'पेड्डी' की शूटिंग रद्द कर दी है, वो इस मुश्किल समय में अपने परिवार के साथ खड़े हैं. 

अल्लू अर्जुन का पूरा परिवार काफी गमगीन है. हर किसी का दिल भारी है और आंखें नम हैं. फैंस, सेलेब्ल और करीबी लोग परिवार को इस मुश्किल वक्त में हिम्मत और हौसला देने से पीछे नहीं हट रहे हैं. 

---- समाप्त ----
