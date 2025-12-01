scorecardresearch
 
एनिमेटेड फिल्म Zootopia 2 का धमाका! इंडिया में जमकर जुटाई भीड़, बनाया ग्लोबल रिकॉर्ड

एनिमेटेड फिल्म 'जूटोपिया 2' का क्रेज दुनिया भर के फिल्म लवर्स के सिर चढ़कर बोल रहा है. इंडिया में इस फिल्म का पहला पार्ट 2016 में रिलीज हुआ था. तब थिएटर्स में इसे कुछ खास ऑडियंस नहीं मिली थी. 'जूटोपिया' को लोगों ने धीरे-धीरे डिस्कवर किया और अब 'जूटोपिया 2' के लिए थिएटर्स में खासी भीड़ जुटने लगी है.

एनिमेशन फिल्म 'जूटोपिया' का इंडिया में जलवा (Photo: X/@PopTingz)
एनिमेशन फिल्म 'जूटोपिया' का इंडिया में जलवा (Photo: X/@PopTingz)

दुनिया भर में ही नहीं, इंडिया में भी 2025 एनिमेटेड फिल्मों के लिए बेहतरीन रहा है. भारत के फिल्म लवर्स में एनिमेटेड फिल्मों का क्रेज धीरे-धीरे, सालों तक डेवलप हुआ है. इस क्रेज का कमाल इस साल देखने को मिला जब जापानी एनीमे फिल्म 'Demon Slayer' ने इंडिया में जमकर भीड़ जुटाई. इसी साल इंडियन एनिमेशन फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' ने भी धमाकेदार कामयाबी पाई है. 

साल की सबसे बड़ी इंडियन फिल्मों में, कभी इंडिया की ही एनिमेशन फिल्म भी हो सकती है, ये किसी ने नहीं सोचा था. मगर 'महावतार नरसिम्हा' ने ये कमाल भी कर के दिखा दिया. अब हॉलीवुड की लेटेस्ट एनिमेशन फिल्म 'जूटोपिया 2' (Zootopia 2) भी इंडिया में जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. इतना ही नहीं इस फिल्म ने वीकेंड में ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो पहले कभी नहीं बना. 

इंडिया में 'जूटोपिया 2' का जलवा 
हॉलीवुड की एनिमेशन फिल्म 'जूटोपिया' का पहला पार्ट भारत में, 2016 में रिलीज हुआ था. अब इसका दूसरा पार्ट भी रिलीज हो चुका है. दोनों पार्ट्स की रिलीज में करीब एक दशक का अंतर है. इस टाइम पीरियड में एनिमेटेड फिल्मों का क्रेज इंडिया में कई गुना बढ़ चुका है. खासकर, इंटरनेशनल एनिमेशन प्रोजेक्ट्स के दर्शक इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं. 

'जूटोपिया 2' को इंडिया में लिमिटेड रिलीज मिली. बीते वीकेंड इंडिया में इसे 2000 से भी कम शोज मिले. इस लिमिटेड स्क्रीनिंग के साथ भी 'जूटोपिया 2' ने पहले दिन, शुक्रवार को 1.6 करोड़ रुपये का दमदार कलेक्शन किया. दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन दोगुने से ज्यादा बढ़कर 3.25 करोड़ रहा. जबकि शोज करीब शुक्रवार जितने ही थे. ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि संडे को भी 'जूटोपिया 2' का कलेक्शन शनिवार से थोड़ा ज्यादा ही रहा. तीसरे दिन का कलेक्शन करीब 3.5 करोड़ रुपये से ज्यादा हुआ. 

'जूटोपिया 2' ने इंडिया में, पहले वीकेंड में 8 करोड़ रुपये से ज्यादा नेट कलेक्शन किया है. इसमें तगड़ा कमाल ये है कि इस फिल्म के डेली शोज 2000 से भी कम हैं. इसे यूं समझिए कि बीते वीकेंड इंडियन बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी फिल्म रही 'तेरे इश्क में'. सिर्फ दिल्ली एनसीआर और मुंबई मिलाकर ही इसके डेली शोज 2000 से ज्यादा हैं. और पूरे देश में 'जूटोपिया 2' के कुल शोज पूरे 2000 नहीं हैं.

2016 में रिलीज हुई पहली 'जूटोपिया' फिल्म ने इंडिया में करीब 1 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था. इस बार का ग्रॉस कलेक्शन 10 करोड़ रुपये के आसपास है. इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 'जूटोपिया' का क्रेज इंडियन ऑडियंस में कैसा है. 

'जूटोपिया 2' का ग्लोबल धमाका 
एनिमेटेड फिल्मों के इतिहास में 'जूटोपिया 2' ने रिकॉर्ड बना डाला है. 556 मिलियन डॉलर के ग्रॉस कलेक्शन के साथ, ये वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन करने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई है. 'जूटोपिया 2' की ये कमाई इतनी बड़ी है कि वर्ल्डवाइड ओपनिंग वीकेंड के मामले में ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. सिर्फ इस साल की नहीं, ऑल टाइम! 

ग्लोबल बॉक्स ऑफिस की टॉप 10 ओपनिंग वीकेंड लिस्ट में पिछले 3 साल से कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ था. मगर अब 'जूटोपिया 2' ने इस लिस्ट में बड़ा बदलाव किया है. चौथे नंबर पर जगह बनाने के लिए इसने जिन फिल्मों को पछाड़ा है उनमें मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की फिल्में, फ़ास्ट एंड फ्यूरियस जैसी इंटरनेशनल फ्रैंचाइजी, अवतार 2 और 'स्टार वॉर्स' फ्रैंचाइजी की फिल्में शामिल हैं. 

ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़े वीकेंड कलेक्शन की टॉप 10 लिस्ट में 'जूटोपिया 2' अकेली एनिमेटेड फिल्म है. टॉप 20 फिल्में देखने पर इस साल आई चाइनीज एनिमेशन फिल्म 'Ne Zha 2', 14वें नंबर पर आती है. ये सिनेमा के संसार में एनिमेटेड फिल्मों के लिए एक लैंडमार्क घटना है. आज से कुछ ही साल पहले एक वक्त ऐसा था कि एनिमेटेड फिल्मों को लोग 'सिनेमा' मानने के लिए तैयार नहीं थे. 'जूटोपिया 2' जैसी फिल्मों का ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाका बताता है कि सिनेमा और एंटरटेनमेंट का संसार बदल चुका है. 

---- समाप्त ----
