Oscars के मंच पर लड़ाई, पत्नी पर जोक मारा तो भड़के Will Smith ने होस्ट को मारा मुक्का

Oscars 2022 में मशहूर एक्टर विल स्मिथ (Will Smith) ने प्रजेंटर क्रिस रॉक (Chris Rock) को मुक्का मार दिया. जानकारी के मुताबिक, प्रजेंटर क्रिस रॉक (Chris Rock) ने विल स्मिथ (Will Smith) की पत्नी के बालों के बारे में कमेंट किया था, जिसपर विल स्मिथ को गुस्सा आ गया. वह खड़े होकर मंच पर गए और फिर क्रिस रॉक को मुक्का जड़ दिया.

क्यों क्रिस को विल ने मारा मुक्का?

क्रिस रॉक ने फिल्म G.I. Jane को लेकर विल स्मिथ की पत्नी जेडा पिंकेट स्मिथ (Jada Pinkett Smith) का मजाक उड़ाया था. उन्होंने जेडा के गंजेपन पर कमेंट करते हुए कहा था कि G.I. Jane 2 का इंतजार जेडा नहीं कर सकतीं. क्योंकि फिल्म में लीड एक्ट्रेस का लुक बाल्ड (गंजा) था. जबकि जेडा ने Alopecia नाम की गंजेपन की बीमारी की वजह से हटवाए हैं. पत्नी का यूं मजाक बनना विल को पसंद नहीं आया और उन्होंने चलते शो में क्रिस को मुक्का मारकर अपनी नाराजगी भी जता दी.

ट्विटर पर यूजर्स सन्न

जाहिर है कि इससे सभी के होश उड़ गए. क्रिस रॉक मुक्का खाने के बाद थोड़ी देर सन्न खड़े रहे. विल ने उन्हें कहा कि मेरी पत्नी का नाम अपने मुंह से दोबारा मत निकालना और क्रिस ने जवाब दिया कि वह ऐसा नहीं करेंगे. ऑस्कर्स 2022 सेरेमनी में शामिल लोगों के साथ-साथ इवेंट को टीवी पर देखने वाली जनता भी शॉक रह गई. मिनटों में विल स्मिथ और क्रिस रॉक ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे. दोनों को लेकर खूब चर्चे भी हो रहे हैं.

bruh what just happened with will smith and chris rock on stage… tell me that was scripted 😭😭😭 — gabby. (@gabb_griff) March 28, 2022

Chris Rock made a joke about Jada Pinkett-Smith being in "G.I. Jane" because of her bald head. She's spoken openly about having a hair loss condition. Will Smith ran on stage, slapped Rock, then screamed twice at the top of his lungs "KEEP MY WIFE'S NAME OUT OF YOUR F-NG MOUTH." — Amy Kaufman (@AmyKinLA) March 28, 2022

Suddenly Chris rock shows up in the in memoriam — broti gupta (@BrotiGupta) March 28, 2022

UNCENSORED EXTENDED VERSION of Will Smith smacking Chris Rock from Japanese TV pic.twitter.com/s9BZoRyrrm — Barstool Sports (@barstoolsports) March 28, 2022

Literally me watching Chris Rock and Will Smith because wtf just happened #Oscars pic.twitter.com/SN3ozLG4E4 — Mary Wilson (@TheeMaryWilson) March 28, 2022

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f--king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL — Variety (@Variety) March 28, 2022

Will smith @ Chris rock when Chris made a bad joke about jada #oscars pic.twitter.com/VOLZtFNaRL — BLACK LIVES MATTER (@willowhalliwell) March 28, 2022

Waaaaaiiiittt did Will Smith and Chris Rock really just get into it!?!?! I thought that was scripted or my tv was broken 😳🤯 #Oscars pic.twitter.com/MnIDzZmldz — Syb, pronounced like Syd 😎 (@syd_tha_kid93) March 28, 2022

MAYHEM BETWEEN CHRIS ROCK AND WILL SMITH AT THE #Oscars pic.twitter.com/265hGbsEDg — Barstool Sports (@barstoolsports) March 28, 2022

Everyone at the Oscar’s when Will Smith assaulted Chris Rock on national television #Oscars pic.twitter.com/VX7EzFyJ22 — LORRAKON (@LORRAKON) March 28, 2022

what just happened with chris rock and will smith #Oscars2022 pic.twitter.com/knL03tAevN — Ashley Brewer (@heyashtweeted) March 28, 2022

Will Smith just punched Chris Rock and told him "keep my wife's name out of your f***ing mouth" pic.twitter.com/1f1ytdbMRv March 28, 2022

Did Will Smith really just open hand smack Chris Rock on live tv and tell him to keep Jada’s name out of his fucking mouth?!?!



And then Chris Rock just kept it going?!



HOLY SHIT — Philip DeFranco 👊🏻 (@PhillyD) March 28, 2022

All of us trying to figure out what just happened between Chris Rock and Will Smith. #Oscars pic.twitter.com/qM8LvVIJyp — Brandon Pfeltz (@Brandinian) March 28, 2022

विल स्मिथ को इस साल ऑस्कर्स में अपनी फिल्म किंग रिचर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था. उन्होंने इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवॉर्ड जीता है. फिल्म किंग रिचर्ड, टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स के पिता रिचर्ड विलियम्स की कहानी है. इसमें रिचर्ड का जूनून और अपने बच्चों को बेहतरीन खिलाड़ी बनाने का जोश दिखाया गया है. विल को फिल्म में अपने काम के लिए दुनियाभर से सराहना मिली थी.

अपने अवॉर्ड को लेते हुए विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को मुक्का मारने के लिए सभी से माफी भी मांग ली. उन्होंने कहा, 'मैं अकैडेमी से माफी मांगना चाहता हूं. मैं अपने साथी नॉमिनी से भी माफी मांगना चाहता हूं. आर्ट असल जिंदगी को दिखाता है. मैं रिचर्ड विलयम्स की तरह सनकी बाप लग रहा हूं. लेकिन प्यार आपसे पागलपंती वाली चीजें करवाता है.'