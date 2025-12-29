'सेक्शुअलिटी को लेकर कन्फ्यूज थी, महिला संग हुई इंटीमेट', एक्ट्रेस केट विंसलेट का खुलासा

टाइटैनिक फेम हॉलीवुड स्टार केट विंसलेट ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि वो यंग ऐज में महिलाओं के साथ भी शारीरिक संबंध बना चुकी हैं. बल्कि उनका फर्स्ट इंटीमेट एक्सपीरियंस महिला के साथ ही रहा. हालांकि इसी वजह से वो अपनी पहली फिल्म हेवेन्ली क्रिएचर्स में कम्फर्टेबल हो पाईं और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकीं.

केट का सालों बाद शॉकिंग खुलासा

केट 50 साल की हो चुकी हैं. उनका ये खुलासा फैंस को हैरान कर गया है. ऑस्कर विनर एक्ट्रेस ने टीम डीकिन्स पॉडकास्ट से बातचीत अपनी इंटीमेट लाइफ पर बात खुलकर बात की. केट ने बताया कि कैसे एक टीनऐजर के रूप में उनके निजी अनुभवों ने उन्हें पीटर जैक्सन की 1994 की फिल्म 'हेवेन्ली क्रिएचर्स' से भावनात्मक रूप से जुड़ने में मदद की. इस फिल्म में केट ने जूलियट का किरदार निभाया था, जो दो यंग लड़कियों के बीच पैशनेट दोस्ती और प्यार की कहानी है. यही फिल्म उनके अभिनय करियर की पहली फिल्म थी.

केट ने कहा- मैं आज कुछ ऐसा शेयर कर रही हूं जो मैंने पहले कभी नहीं बताया. जब मैं बहुत छोटी थी, तब मेरे कुछ पहले इंटीमेट एक्सपीरियंस लड़कियों के साथ थे. मैंने कुछ लड़कियों को भी किस किया था और कुछ लड़कों को भी, लेकिन मैं तब किसी भी तरह से पूरी तरह समझदार नहीं थी. और ना ही तय कर पा रही थी कि मुझे क्या चाहिए.

पर्सनल एक्सपीरियंस ने की फिल्म में मदद

केट के मुताबिक, यही जिज्ञासा और भावनात्मक नाजुकता उन्हें हेवेन्ली क्रिएचर्स की कहानी को गहराई से समझने में मददगार रही. उन्होंने कहा- उस उम्र में मैं वाकई बहुत जिज्ञासु थी. इसलिए मुझे दोनों किरदारों के बीच के गहरे रिश्ते को समझने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी.

केट ने आगे कहा- उस रिश्ते की तेजी और गहराई को मैं दिल से समझ पाई. मैं तुरंत उनकी बनाई हुई दुनिया में खिंच गई, जो बाद में बहुत नुकसानदेह साबित होती है. फिल्म में दोनों लड़कियां बहुत गहरी असुरक्षाओं और कमजोरियों से जूझ रही थीं. हालांकि केट ने माना कि इतनी कम उम्र में वो कहानी के मानसिक और अंधेरे पहलुओं को पूरी तरह नहीं समझ पाईं, लेकिन यंग ऐज में रिश्तों के हद से ज्यादा भावनात्मक और सब कुछ निगल लेने वाले स्वभाव से वो खुद को जोड़ पाईं.

हेवेन्ली क्रिएचर्स केट की पहली बड़ी फिल्म थी. उन्होंने बताया कि ऑडिशन से पहले उन्होंने कभी फिल्म की स्क्रिप्ट तक नहीं पकड़ी थी. ये फिल्म निर्देशक पीटर जैक्सन के लिए भी एक नया मोड़ थी, क्योंकि इससे पहले वे हॉरर और डार्क कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते थे.

ये फिल्म केट विंसलेट के करियर का अहम पड़ाव साबित हुई. इसके बाद उन्होंने सेन्स एंड सेंसेबिलिटी, जूड और हैमलेट जैसी सराही गई फिल्मों में काम किया और 1997 में टाइटैनिक से दुनियाभर में सुपरस्टार बन गईं.

