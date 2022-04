IMDb में बिना पैंट के The Northman फेम Alexander Skarsgård की प्रोफाइल फोटो हुई वायरल

Viking ड्रामा The Northman फेम एक्टर Alexander Skarsgård अपनी एक फोटो की वजह से सुर्ख‍ियां बटोर रहे हैं. IMDB प्रोफाइल में एक्टर की ब‍िना ट्राउजर फोटो खूब वायरल हो रही है. यह तस्वीर एक ट्व‍िटर यूजर ने शेयर की है जो सोशल मीड‍िया पर चर्चा का विषय बन गई है.

हुआ यूं क‍ि Alexander की फ‍िल्म पर रिसर्च करने के दौरान, एक यूजर को एक्टर के IMDb प्रोफाइल पर उनकी मजेदार तस्वीर मिली. फोटो में Alexander क‍िसी इवेंट के लिए टक्सीडो और बो टाई पहने देखे जा सकते हैं. ऊपर का हाल तो ठीक है पर मजेदार बात तो यही है क‍ि उन्होंने नीचे व्हाइट अंडरवियर के अलावा कुछ नहीं पहना है. ब‍िना ट्राउजर की उनकी ये फोटो लोगों का ध्यान खींच रही है.

Chrissy Teigen ने बाथरूम से शेयर की न्यूड सेल्फी, फोटो में दिखाई टैनिंग

Looked up the cast of The Northman on IMDB and that is quite the profile picture for Alexander Skarsgård! pic.twitter.com/Zn3ZAKi3Dy