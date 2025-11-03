'तुम्हें चीयर करने सचिन तेंदुलकर आए, हमारे क्रिकेटर्स कहां थे?' साउथ अफ्रीकन एक्ट्रेस ने उठाए सवाल

दक्षिण अफ्रीकी की एक्ट्रेस और लेखिका थान्या वूर, जो खुद को गर्व से 'क्रिकेट नर्ड' कहती हैं, ने भारत की क्रिकेट के प्रति जुनून की खूब तारीफ की. लेकिन उन्होंने अपने देश दक्षिण अफ्रीका की महिलाओं के क्रिकेट वर्ल्ड कप के प्रति उदासीनता पर निराशा जताई. उन्होंने भारत की महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक वीडियो जारी कर उनकी एतिहासिक जीत की तारीफ की. साथ ही अपने देश की टीम की क्लास लगाई.

थान्या बोलीं- भारत, तुम इस जीत के हकदार हो

थान्या ने इंडियन टीम की तारीफ करते हुए कहा कि आपकी जीत तय थी, आप इसे डिजर्व भी करते थे. क्योंकि आप ही का बोलबाला था, आपके मेल टीम के क्रिकेटर्स आपको सपोर्ट करने के लिए वहां मौजूद थे, लेकिन हमारी ओर से कोई नहीं था.

थान्या वूर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की तारीफ की. उन्होंने कहा,“इंडिया, तुमने ये वर्ल्ड कप जीत लिया है. तुम्हें मेरी बधाई मिल रही है, बस कुछ मिनट दो, क्योंकि पहले मैं बताना चाहती हूं कि ऐसा क्यों है. इसकी भी वजह तुम हो.”

भारत की हवा में बहता है क्रिकेट

उन्होंने भारतीय फैंस की एनर्जी और डिवोशन की तारीफ की और बताया कि कैसे सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और वी.वी.एस. लक्ष्मण जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने स्टेडियम में पहुंचकर महिला टीम का हौसला बढ़ाया. उन्होंने अफसोस जताया कि दक्षिण अफ्रीका में ऐसा समर्थन नहीं दिखा. वो बोलीं,“दक्षिण अफ्रीका से कौन आया? हमारे पुराने क्रिकेट खिलाड़ी कहां थे? क्या ये इवेंट उनके लिए इतना बड़ा नहीं था?”

Advertisement

थान्या ने अपने देश के रवैये की कड़ी आलोचना की, उन्होंने कहा कि जब इतने बड़े खिलाड़ी नहीं आए तो क्या वे यह सोच रहे थे कि हमारी टीम हार जाएगी? “क्या यही संदेश वो देना चाहते थे?” वूर ने भारतीय फैंस की तारीफ करते हुए कहा कि,“आप लोग इस खेल को जीते हैं. यह आपका नाश्ता, लंच और डिनर है. आप इस वर्ल्ड कप के विजेता हैं, और आप इसके पूरी तरह हकदार हैं.”

उनका वीडियो जल्दी ही वायरल हो गया और भारतीय फैंस ने कमेंट्स में उनका धन्यवाद और सम्मान किया.

भारत की ऐतिहासिक जीत

भारत की यह जीत देश के खेल इतिहास के सबसे बड़े पलों में से एक बन गई। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जीत लिया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 298 रन बनाए, जिसमें दीप्ति शर्मा और शैफाली वर्मा की शानदार अर्धशतक पारी शामिल रही. बाद में दोनों खिलाड़ियों ने गेंदबाजी में भी अहम भूमिका निभाई और दक्षिण अफ्रीका को 246 पर आउट कर दिया.

---- समाप्त ----