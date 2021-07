फैंस को पसंद आया प्रियंका चोपड़ा का एटीट्यूड, प्रिंस विलियम-केट को किया इग्नोर

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस अपने मस्तमौला अंदाज और बेहतरीन एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. प्रियंका हॉलीवुड का जाना माना नाम बन चुकी हैं और अक्सर बड़े इवेंट्स में नजर आती हैं. हाल ही में लंदन में हुए विंबलडन वुमंस सिंगल्स फाइनल्स में Ashleigh Barty और Karolina Pliskova के बीच हुए मुकाबले को देखने प्रियंका चोपड़ा पहुंची थीं.

प्रियंका ने प्रिंस विलियम को किया इग्नोर?

इस मौके पर और भी कई सेलिब्रिटी मौजूद थे, जिसमें कैंब्रिज के ड्यूक और डचेस, प्रिंस विलियम और केट मिड्लटन भी रॉयल बॉक्स में मौजूद थे. अब इस इवेंट की कई फोटोज और वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखकर फैंस मान रहे हैं कि प्रियंका ने केट और प्रिंस विलियम की एंट्री पर जानबूझकर उन्हें इग्नोर किया और उनके लिए तालियां नहीं बजाईं. ऐसे में कई यूजर्स प्रियंका की तारीफ कर रहे हैं और खुशी भी जता रहे हैं.

यूजर्स ने जताई खुशी

प्रियंका चोपड़ा जोनस, ससेक्स की डचेस और पूर्व एक्ट्रेस मेगन मार्कल की बेस्ट फ्रेंड हैं. उन्होंने प्रिंस हैरी के साथ मेगन की शादी भी अटेंड की थी. ऐसे में माना जा रहा है कि प्रियंका ने मेगन मार्कल संग अपनी दोस्ती के चलते ऐसा किया है. वह मेगन संग प्रिंस विलियम का खराब व्यवहार नहीं भूली है. एक समय ऐसा था जब अपना स्कार्फ ठीक करते हुए प्रिंस विलियम ने मेगन को इग्नोर किया था और अब प्रियंका चोपड़ा ने उनका पैंतरा उन्हीं पर आजमा लिया है.

देखें यूजर्स ट्वीट्स -

Love how Priyanka, her friend & Lady in red blazer with her male pal shading Kale&Stale 😂👏🏾 https://t.co/nVs03fKN17 — Meghan Is A Global Queen 👑 (@AmbikQueen) July 13, 2021

not the biggest fan but this is actually some queen shit 👑💅 https://t.co/taqF24nL04 — Manyata❗ (@srksfp) July 13, 2021

🤣🤣🤣👊👊👊 Priyanka DEFINITELY used that scarf moment in a professional manner!!! https://t.co/dr4iixAJpM — NobodyAskedMeBut (@NobodyAskedMeB1) July 14, 2021

she literally said "yall hear sumn?" https://t.co/PcLODl6KFo — siri (@ilysmcevans) July 14, 2021

She was like.. Eff monarchy Imma network

Hi my name is PRIYANKA THE EFFING CHOPRA 🤣💖 https://t.co/3BvDfFe4pW — THE Pickle guy (@PC_Globe) July 14, 2021

PRIYANKA REALLY PLAYED PRINCE WILLIAM'S OWN TRICK ON HIM I AM WHEEZINGGGGG🤣🤣🤣🤣



MEGHAN MARKLE IS SO LUCKY TO HAVE LOYAL FRIENDS I LOVE IT HERE 👑 #Wimbledon https://t.co/CMEhJzKcqA — kraz || Heughligan era ⚘ (@jungiibiiii) July 14, 2021

she literally said, "who?, anyway lemme fix my dress first" pic.twitter.com/culdRLMnBv — ruru 🌻Free Britney (@selg_simp) July 13, 2021

Priyanka was like "Lemme fix my scarf"!!! https://t.co/3k4D61vqiA — Mo_Mphokane (@MoMphokane) July 14, 2021

Nothing but Priyanka Chopra showing colonials their place. Shooketh the world AGAIN, my queen 🥰 https://t.co/wWrsGHfS16 — / (@RahulChaBhau) July 15, 2021

and also seems like Priyanka is having her own scarf moment the way Prince William had as he was trying to ignore Meghan. Well it all went down bad as it should lmao pic.twitter.com/FAENsvlewp — ruru 🌻Free Britney (@selg_simp) July 13, 2021

Priyanka Chopra (Meghan Markles BFF) not clapping for Kate and Will has sent me to the fucking moon. pic.twitter.com/1tNmJ9D0dX — samantha bush (@takeyourzoloft) July 14, 2021

Priyanka Chopra really said "since my friend can't be here, I'm going to eat y'all up on her behalf" #Wimbledon pic.twitter.com/6cc5Td5jFM — ... (@cyn1267) July 10, 2021

it's Priyanka Chopra not applauding to the Prince's arrival for me pic.twitter.com/ZFDvw11F11 — ruru 🌻Free Britney (@selg_simp) July 13, 2021

सालों से मेगन की दोस्त हैं प्रियंका

बता दें कि मेगन मार्कल और प्रियंका चोपड़ा की मुलाकात 2016 में हुई थी. मई 2018 में मेगन मार्कल ने इंग्लैंड के प्रिंस हैरी से शादी की थी, जिसमें कई हॉलीवुड स्टार्स सहित प्रियंका चोपड़ा भी पहुंची थीं. मेगन और रॉयल फैमिली के रिश्ते शुरुआत से ही चर्चा का विषय रहे हैं. 2020 की शुरुआत में मेगन मार्कल ने अपने पति प्रिंस हैरी और बेटे आर्ची के साथ रॉयल हाउस को छोड़ दिया था. अब प्रियंका चोपड़ा की तारीफ इस बात पर हो रही है कि वह मेगन की सच्ची दोस्त हैं.