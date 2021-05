यौन शोषण का लगा था इल्जाम, हॉलीवुड एक्टर को हुई 3 साल की जेल

हॉलीवुड फिल्म Fantastic Beasts and Where to Find Them में नजर आए स्कॉटिश एक्टर Kevin Guthrie को यौन शोषण के आरोप में तीन साल की जेल हो गई है. बीबीसी के अनुसार, 33 साल के केविन पर स्कॉटलैंड के ग्लास्गो में स्थित एक अपार्टमेंट में एक महिला का यौन शोषण करने का आरोप लगा था. यह वाक्या साल 2017 का है. Kevin Guthrie ने इन आरोपों को ग्लास्गो के शेरिफ कोर्ट में यह कहकर नकारा था कि वह महिला के बीमार पड़ने के बाद उसकी मदद कर रहे थे.

जज ने Kevin से कही ये बात

Kevin Guthrie ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारने के बाद बावजूद महिला के अंडरवियर में उनके डीएनए मिला. चार दिन के कोर्ट में हुए ट्रायल के बाद एक्टर को अपराधी पाया गया और उन्हें स्कॉटलैंड के सेक्स ऑफेंडर्स की लिस्ट में हमेशा के लिए शामिल कर लिया गया.

बीबीसी के अनुसार कोर्ट के शेरिफ उर्फ जज Tom Hughes ने Kevin Guthrie से कहा, 'जो बात इस मामले को और खराब बनाती है वो यह है कि तुमने यह अपराध तब किया जब तुमपर किसी ने भरोसा किया था. वह महिला जिस समय तुम्हारे पास आई तब वो परेशान और बीमार थी. उसे लगा था कि उस रात किसी और ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया है. घर में अंदर मौजूद दूसरा शख्स उसके लिए मेडिकल मदद पाने की कोशिश कर रहा था. तुम्हें उस कमरे में उस महिला का ध्यान रखने के लिए छोड़ा गया था क्योंकि वह खुद ऐसा नहीं कर सकती थी. वहां तुमने ऐसा घिनौना अपराध किया.'

Tom Hughes ने आगे कहा, 'कोर्ट का यह दिखाना महत्वूर्ण है कि वह महिलाओं की घरेलू यौन उत्पीड़न से सुरक्षा कर सकता है. तुम्हारे अपराध से इस केस से जुड़ी महिला को बहुत कुछ झेलना पड़ा है. जूरी ने इस बात को मान लिया है कि तुमने इन घिनौने अपराधों को अंजाम दिया है और इसकी सही सजा जेल ही है. सभी बातों पर ध्यान देते हुए यही सही होगा कि तुम्हें 3 सालों के लिए जेल भेज जाए.'

Fantastic Beasts and Where to Find Them में Kevin Guthrie

2017 में क्या हुआ था?

बता दें कि यह वाक्या साल 2017 में एक्टर Scott Reid के अपार्टमेंट में हुआ था. 29 साल की महिला Reid और Guthrie संग मीटिंग के लिए आने के रास्ते में बीमार हो गई थी. वह टैक्सी से उनके पास पहुंची, जिसके बाद उसे Reid घर के अंदर ले जाया गया था. Reid ने नेशनल हेल्थ सर्विस की हेल्पलाइन को फोन किया और Guthrie को महिला के साथ कमरे में अकेला छोड़ दिया था.

महिला ने कोर्ट को बताया कि उसे याद है कि Guthrie ने उनका शोषण करने ने पहले उसने कपड़े उतारे और उसे गलत तरह से छुआ था. जब Reid वापस कमरे में आए तो उनके साथ होने वाले दुष्कर्म पर रोक लग गई थी.

इन फिल्मों में नजर आ चुके हैं Kevin

बात करें Kevin Guthrie की तो उन्हें 2016 में आई फिल्म Fantastic Beasts and Where to Find Them और 2018 में आई Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald में Mr. Abernathy का किरदार निभाते देखा गया था. इसके अलावा उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म Dunkirk और ब्रिटिश चैनल 4 की सीरीज Misfits में भी काम किया हुआ है.

(Cover Photo Source: Getty Images)