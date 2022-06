Kim Kardashian ने डैमेज की मार्लिन मुनरो की आइकोनिक ड्रेस, यूजर्स ने लगाई लताड़

शायद ही कोई ऐसा दिन जाए जब किम किम कर्दाशियां की कोई खबर ना आए. मॉडल सुर्खियों में बने रहना अच्छे से जानती हैं, लेकिन आपको बता दें इस बार किम किम कर्दाशियां किसी अच्छे काम के लिए लाइमलाइट में नहीं आईं हैं. किम पर फैन्स का गुस्सा भड़क गया है, क्योंकि उन्होंने मार्लिन मुनरो की आइकोनिक ड्रेस को खराब कर दिया है. किम ने मार्लिन मुनरो की इसी ड्रेस से मेट गाला 2022 में तारीफें बटोरी थीं.

किम ने डैमेज की मार्लिन की ड्रेस

किम किम कर्दाशियां ने जिस ड्रेस को पहन कर मेट गाला 2022 के रेड कार्पेट पर एंट्री मारी थी, वो मार्लिन मुनरो की आइकोनिक शियर ड्रेस थी. इस ड्रेस के कलेक्टर Scott Fortner ने अपने इंस्टाग्राम पर कई पिक्चर्स शेयर कीं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ड्रेस को किस हद तक नुकसान पहुंचा है. Marilyn Monroe Collection नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई फोटो अपलोड की गईं. मार्लिन मुनरो की इस आइकोनिक ड्रेस के सिक्विन और क्रिस्टल मिसिंग पाए गए हैं. इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक, ये तस्वीरें 12 जून 2022 को ली गई थीं, वहीं पुरानी तस्वीर 2016 की हैं.

इन तस्वीरों को पोस्ट कर ड्रेस कलेक्टर ने सीधा किम किम कर्दाशियां पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ना ही ड्रेस की ठीक से देखरेख की और ना ही उसे सही तरीके से कैरी किया. जिसके बाद नेटिजेंस का भी गुस्सा किम पर जबरदस्त भड़का. मार्लिन मुनरो के फैन्स ने किम को जमकर खरी खोटी सुनाई. वहीं ड्रेस की केयर टेकर कम्पनी को भी किम को ये ड्रेस देने पर फटकार लगा डाली. एक यूजर ने किम को केयरलेस बताया तो वहीं दूसरे ने कहा इस ड्रेस की जरूरत ही नहीं थी उस इवेंट में पहनने की, जहां ये थीम से मैच ही नहीं कर रही थी.

Congratulations to the Met Gala for showcasing a real-life example of why a conservation department like the Costume Institute is necessary for historically significant garments. https://t.co/7scbAKC7kA

why. why why why why WHY



This is like walking into the Louvre and throwing paint thinner directly onto the Mona Lisa. Fashion preservation is so important. This was the destruction of an irreplaceable historical artifact, all for a walk down a red carpet. I’m going to be sick. pic.twitter.com/vLooLPFLW2