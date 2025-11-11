धर्मेंद्र के बाद फैली लेजेंडरी एक्टर जैकी चैन की मौत की झूठी अफवाह, फैंस परेशान

बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के अलग-अलग सितारे सोशल मीडिया पर आज छाए हुए हैं. 11 नवंबर 2025 को सोशल मीडिया पर मानों झूठी खबरों की बाढ़ ही आ गई. किसी में दावा किया गया कि बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र नहीं रहे. तो वहीं किसी में 71 साल के दिग्गज चीनी और हॉलीवुड एक्टर जैकी चैन के निधन का दावा किया गया. एक्स (पहले ट्विटर) और फेसबुक पर वायरल हो रहे पोस्ट में बताया गया कि जैकी चैन की मौत दशकों पुरानी सेट पर लगी चोटों से हुई तकलीफों के कारण हुई. कुछ ने यह भी दावा किया कि उनकी पत्नी और बेटी ने इसकी पुष्टि की है.
जैकी चैन को लेकर फैली झूठी अफवाह
वायरल पोस्ट ने दुनियाभर के फैंस में घबराहट फैला दी थी. अलग-अलग पोस्ट में कैप्शन लिखा था कि 'जैकी चैन, 71 साल की उम्र में दशकों की सेट पर लगी चोटों से शुरू हुई जटिलताओं से जंग लड़ते हुए चल बसे.' ऐसे कई पोस्ट में दावा किया गया कि एक्टर महीनों से इलाज करा रहे थे और अंत में बीमारी के आगे हार गए. एक पोस्ट में कहा गया, '2016 के ऑस्कर विजेता दिग्गज जैकी चैन की महीनों के इलाज के बाद मृत्यु की पुष्टि हो गई है. उनके परिवार के रहस्यमयी शब्दों ने जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं.'
हालांकि समाचार प्रकाशनों और आधिकारिक फैन पेजों ने साफ किया है कि ये सभी रिपोर्ट्स पूरी तरह झूठी हैं. जैकी चैन जीवित हैं, स्वस्थ हैं और अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं. फैंस को आश्वासन दिया गया कि एक्टर अच्छे स्वास्थ्य में हैं और भ्रामक पोस्ट पूरी तरह निराधार अफवाहें हैं.
ऋतिक से मिले थे जैकी चैन
बता दें कि इसी साल मई के महीने में जैकी चैन की फिल्म 'कराटे किड: लेजेंड्स' रिलीज हुई थी. इसे देश-विदेश में खूब प्यार मिला था. पिक्चर का प्रमोशन खुद जैकी चैन ने किया था, जो एकदम स्वस्थ नजर आ रहे थे. अक्टूबर के महीने में जैकी की मुलाकात डेविड बैकम और शाक ओनील से हुई थी. तीनों को साथ मिलकर एनबीए के बास्केटबॉल मैच को एन्जॉय करते देखा गया था. इसी दौरान जैकी, बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन से भी मिले थे. दोनों की साथ आई फोटो वायरल हुई थी.
यह पहली बार नहीं है जब जैकी चैन मौत की अफवाहों का शिकार बने हैं. 2015 में उन्होंने ऐसी ही झूठी रिपोर्ट्स पर रिएक्शन देते हुए कहा था, 'विमान से उतरते ही दो खबरों से मैं चौंक गया. सबसे पहले, चिंता न करें. मैं अभी जीवित हूं. दूसरा, वीबीओ पर मेरे नाम से रेड पॉकेट्स के बारे में चल रहे घोटाले पर विश्वास न करें.'
ये हैं जैकी के आने वाले प्रोजेक्ट्स
पिछले कुछ सालों में जैकी चैन को 'राइड ऑन' (2023), 'द लेजेंड' (2024) और 'द शैडोस एज' (2025) जैसी फिल्मों में देखा जा चुका है. इस साल वो 'कराटे किड: लेजेंड्स' में नजर आए थे. उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स मे कथित तौर पर 'न्यू पुलिस स्टोरी 2', 'प्रोजेक्ट पी' (वर्तमान में पोस्ट-प्रोडक्शन में), 'फाइव अगेंस्ट अ बुलेट' (विकास के चरण में) और बहुप्रतीक्षित 'रश ऑवर 4' शामिल हैं.