हॉरर फिल्म में एक्टिंग के लिए डॉग बना 'बेस्ट एक्टर', 3 साल में हुई शूट, क्रिटिक्स बता रहे 'साल की बेस्ट फिल्मों में से एक'

भारत में जहां कुत्तों के हितों को लेकर मीडिया से सोशल मीडिया तक जंग छिड़ी हुई है, वहीं हॉलीवुड फिल्म 'गुड बॉय' एक ऐसी कहानी और हीरो लेकर आ रही है जो डॉग लवर्स का दिल जीत लेगा. इस फिल्म का हीरो एक पालतू डॉग है जिसकी कहानी फिल्म क्रिटिक्स का दिल जीत रही है. फिल्म में हीरो का रोल कर रहे डॉग ने ऐसी एक्टिंग की है जिसकी तारीफ करते क्रिटिक्स थक नहीं रहे.

एक जानेमाने फिल्म फेस्टिवल में तो दमदार एक्टिंग के लिए इस डॉग को एक स्पेशल अवॉर्ड भी मिल चुका है. 'गुड बॉय' के डायरेक्टर की ये पहली फिल्म है और इसे ऐसी रेटिंग मिल रही है कि दुनिया भर के फिल्म लवर्स इसकी रिलीज के लिए टकटकी लगाकर बैठ गए हैं. 'गुड बॉय' का ट्रेलर हाल ही में आया है और इस फिल्म की कहानी बहुत अनोखी है.

क्या है 'गुड बॉय' की कहानी?

'गुड बॉय' एक डॉग, इंडी, की कहानी है. उसके मालिक का नाम टॉड है. अपने घर में एक मौत के बाद टॉड, अपने दादा के फार्महाउस में शिफ्ट हो जाता है जो एक दूरदराज इलाके में है. इस घर के बारे में अफवाह है कि यहां प्रेत-आत्माएं रहती हैं लेकिन टॉड ये चेतावनी इग्नोर कर देता है.

Advertisement

'गुड बॉय' का हीरो इंडी (Photo: IMDB)

हालांकि, इंडी को ये भूतिया शक्तियां दिखने लगती हैं. इंसान इन्हें नहीं देख पाते लेकिन इंडी देख पा रहा है, मगर वो डॉग होने के नाते किसी को बता नहीं पा रहा. इंडी खुद इन शक्तियों को समझने और इनसे लड़ने की जिम्मेदारी उठाता है. 'गुड बॉय' के ट्रेलर से ही आपको समझ आ जाएगा कि इसकी कहानी का असर कितना तगड़ा है.

क्यों अनोखी है 'गुड बॉय'?

इस हॉरर फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका हीरो एक डॉग है और पूरी फिल्म उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है. मतलब, जब हीरो एक इंसान होता है तो कैमरा आपको उसकी आंखों के लेवल से सीन दिखाता है. लेकिन 'गुड बॉय' इंडी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है. यानी कैमरे पर आपको दुनिया वैसी दिख रही है, जैसी एक कुत्ते को नजर आती है.

फिल्म में हीरो का किरदार निभाने वाला रिट्रीवर डॉग, डायरेक्टर बेन लियोनबर्ग का अपना फैमिली डॉग है. इंडी, उसका रियल नाम है. फिल्म के एक बड़े हिस्से में, इस डॉग के मालिक का रोल बेन ने खुद किया है.. उन्होंने एक इंटरव्यू में वैरायटी को बताया कि फिल्म बनाने का सारा संघर्ष ही एक ऐसा हीरो खड़ा करना है जिससे दर्शक सहानुभूति महसूस कर सकें. और जब फिल्म एक डॉग से शुरू होती है, तो जनता उसके साथ हो जाती है. उसके सामने कोई भी परेशानी आए, दर्शक चाहते हैं कि वो जीते. वो चाहते थे कि फिल्म के हॉरर का पूरा नैरेटिव गणित, दर्शक अपने दिमाग में जोड़ें.



कैसे बनी 'गुड बॉय'?

बेन ने एक शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था. अपनी फिल्म में उन्होंने डॉग की नजर से हॉरर स्टोरी कहने को बतौर एक कॉन्सेप्ट पेश किया था. उनका इरादा अपनी शॉर्ट फिल्म को फीचर फिल्म में बदलने का बिल्कुल नहीं था. लेकिन बेन की फिल्म ने इस कॉम्पिटीशन का टॉप प्राइज जीत लिया और इसके साथ उन्हें बहुत बड़ी राशि भी ईनाम में मिली. इस कॉम्पिटीशन में इंडी को 'बेस्ट एक्टर' का नॉमिनेशन भी मिल गया. लोग उनकी फिल्म देखकर इतना पॉजिटिव और गंभीर रिस्पॉन्स दे रहे थे कि उन्होंने इसे फीचर फिल्म में बदलने का मूड बना लिया, जिसके नतीजा लगभग डेढ़ घंटे लंबी 'गुड बॉय' है.

Advertisement

बेन ने इंडिपेंडेंट फंडिंग से 'गुड बॉय' बनाई है और इसमें किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस का पैसा नहीं लगा है. बेन की पत्नी कारा फिशर फिल्म की प्रोड्यूसर थीं. इस कपल ने न्यू जर्सी के बाहरी इलाके में एक घर किराए पर लिया जो कहानी के मूड और स्टोरीटेलिंग को सपोर्ट करे, और कोई पड़ोसी उनके प्रोडक्शन से डिस्टर्ब ना हो.

कुत्तों पर बनी फिल्मों के लिए ज्यादातर प्रोडक्शन ऐसे कुत्ते चुनती हैं जो जुड़वां हों या उसके जैसे दिखने वाले, उसके कुछ और भाई-बहन हों. इससे फिल्म का शूट पूरे 12 घंटे चल सकता है क्योंकि एक जैसे दिखने वाले अलग-अलग डॉग्स पर शॉट लिए जा सकते हैं. लेकिन बेन सिर्फ इंडी के साथ काम कर रहे थे इसलिए उन्हें 'गुड बॉय' शूट करने में करीब तीन साल का वक्त लगा. उन्होंने ये फिल्म एक डाक्यूमेंट्री के स्टाइल में शूट की.

बेन के डायरेक्शन का एक बड़ा हिस्सा ये तय करना था कि वो इंडी को कब-कैसे-क्या कमांड दें, जिससे उन्हें वो रिएक्शन मिले, जो वो किसी सीन के लिए चाहते हैं. जैसे फिल्म के एक सीन में इंडी कन्फ्यूज रियेक्ट करते हुए अपनी गर्दन जरा सी टिल्ट करता है.

'गुड बॉय' में इंडी (Photo: IMDB)

बेन ने इस सीन के लिए इंडी को ऐसी कमांड दी थी जो वो समझता ही नहीं है, इसलिए उसने इस तरह रियेक्ट किया. खाली जगहों और अंधेरों में डॉग के इस तरह के रिएक्शन किसी परफॉरमेंस जैसे लगते हैं और जब इसमें म्यूजिक और साउंड डिजाईन जैसे सिनेमाई एलिमेंट जुड़ जाते हैं, तो वो अद्भुत बन जाता है.

Advertisement

फिल्म के लिए क्यों एक्साइटेड हैं फिल्म लवर्स?

'गुड बॉय' की पहली स्क्रीनिंग यूएस में होने वाले, साउथ बाय साउथवेस्ट फिल्म फेस्टिवल में हुई थी. इसके बाद ये ओवरलुक फिल्म फेस्टिवल और इंडिपेंडेंट फिल्मों के कई फिल्म फेस्टिवल्स में भी दिखाई गई. फिल्म को क्रिटिक्स से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसके बारे में खूब चर्चा करने लगे. फिल्म की इतनी तारीफ के बाद ही अमेरिकन ओटीटी प्लेटफॉर्म शडर ने यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीद लिए.

इंटरनेशनल फिल्म रेटिंग वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर, 20 क्रिटिक्स के रिव्यूज के आधार पर 'गुड बॉय' को 95% पॉजिटिव रेटिंग मिली है. अभी फिल्म का रिलीज होना बाकी है और इसके ट्रेलर को मिले रिस्पॉन्स से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिलीज होने के बाद फिल्म को ऑडियंस रेटिंग्स भी तगड़ी मिलने वाली हैं. इसे रेटिंग देने वाले क्रिटिक्स ने इसे 'बेस्ट हॉरर फिल्मों में से एक' और 'साल की बेस्ट हॉरर फिल्म' बताया है.

लोगों को कैसी लगी डॉग की एक्टिंग?

बेन के साथ इंडी की पर्सनल बॉन्डिंग का फायदा फिल्म को बहुत मिला है. रिव्यूज बताते हैं कि इंडी की अपने मालिक (जो फिल्म में बेन खुद हैं) के साथ बॉन्डिंग पूरी फिल्म को बहुत इमोशनल बना देती है. फिल्म में कई ऐसे भयानक सीन्स भी हैं जो लोगों को असहज कर देते हैं. फिल्म देखने के बाद कई लोग बेन से खफा भी थे कि उन्होंने एक डॉग को इतनी खतरनाक परिस्थितियों में, इतना जूझते हुए दिखाया, क्योंकि उनसे इंडी को परेशान नहीं देखा जा रहा था.

Advertisement

साउथ बाय साउथवेस्ट फिल्म फेस्टिवल में, जहां 'गुड बॉय' पहली बार दिखाई गई, इंडी को एक स्पेशल अवॉर्ड भी दिया गया. कुत्तों या सियारों के ऊंचे सुर में लंबा भौंकने को अंग्रेजी में 'हाउलिंग' कहा जाता है और इसीलिए 'हॉल ऑफ फेम' की तर्ज पर इस अवॉर्ड का नाम रखा गया- 'हाउल ऑफ फेम'. यहां देखिए 'गुड बॉय' का ट्रेलर:

इंडी की परफॉरमेंस और बेन की फिल्ममेकिंग को मिल रही क्रिटिक्स की तारीफें, 'गुड बॉय' देखने के लिए दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ा रही है. फिल्म लवर्स में इसकी चर्चा खूब की जा रही है और सोशल मीडिया की सिनेमा कम्युनिटीज में इसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है. 'गुड बॉय' यूएस में 3 अक्टूबर और यूके में 10 अक्टूबर को रिलीज होगी. फिल्म की इंडिया रिलीज को लेकर अभी कुछ जानकारी नहीं सामने आई है, मगर ये उन फिल्मों में से है जिसे थिएटर्स या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही, लपककर तुरंत देख लेना बनता है.

---- समाप्त ----