टाइटैनिक की सिंगर Celine Dion को हुई ये बड़ी बीमारी, कैंसल करने पड़े शो, बदली जिंदगी

टाइटैनिक सिंगर सेलीन डियोन (Celine Dion) को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है. सेलीन डियोन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में उन्होंगे खुलासा किया है कि वो दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हैं. सिंंगर के इस वीडियो ने उनके फैंस को शॉक कर दिया है.

टाइटैनिक सिंगर ने शेयर किया इमोशनल वीडियो

सेलीन डियोनी कनाडा की रहने वाली हैं. 54 साल की उम्र में वो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं, जिसका कोई इलाज नहीं है. इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने दिल की बात शेयर की है. सेलीन अपनी परेशानी शेयर करते हुए कहती हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा एक खुली किताब की तरह रही हूं. मैं पहले कुछ कहने के लिये रेडी नहीं थी. पर अब मैं बोलना चाहती हूं.

आगे वो कहती हैं, मैं लंबे समय से अपने स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से परेशान हूं. मेरे लिए इन चुनौतियों का सामना करना और अपनी आप बीति बताना बेहद कठिन रहा है. सिंगर ने बताया कि वो लाइलाज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर Stiff Person Syndrome (SPS) से जूझ रही हैं. ये बीमारी लाखों लोगों में किसी एक व्यक्ति को होती है.

क्या होती है ये बीमारी?

सिंगर एक बीमारी से पीड़ित हैं, जो इंसान के मतिष्क और रीढ़ की हड्डी को बुरी तरह प्रभावित करती है. जैसे-जैसे समय बीतता है, इस बीमारी के कारण इंसान के शरीर में अकड़न सी रहने लगती है. सिंगर ने दुर्लभ बीमारी के बारे में बात करते हुए कहा कि ऐंठन की वजह से उनकी डेली लाइफ पर असर पड़ रहा है. कभी-कभी चलने में काफी दिक्कत पैदा होने लगती हैं. यही नहीं, इसके कारण वो अपने वोकल कॉर्ड्स भी यूज नहीं कर पा रही हैं, जिससे वो गाती हैं.

सेलीन डियोन तीन बच्चों की मां हैं और उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए फैंस को समझाया है कि इस समय वो अपनी हेल्थ पर फोकस कर रही हैं. यही वजह है कि सिंगर ने अपने यूरोपियन टूर कैंसल कर दिये हैं. सेलीन डियोन इटेनिक के थीम सॉन्ग माय हार्ट विल गोन ऑन के लिये जानी जाती हैं. उम्मीद है कि वो जल्द ही बीमारी से जंग लड़कर कमबैक करेंगी. More Power To You Celine Dion!