The Fantastic Four: First Steps Review: मार्वेल की नई फैमिली की कहानी करेगी इमोशनल, दिल को छूते हैं नए 'फैंटास्टिक फोर'

मार्वेल ने अपने परिवार में एक नई फैमिली 'द फैंटास्टिक फोर' को इंट्रोड्यूस किया है. बचपन में देखे गए चार फैंटास्टिक हीरोज दोबारा बड़े पर्दे पर वापस आए हैं जिनकी कहानी मार्वेल थोड़े अलग अंदाज में लेकर आया है. इस बार सिर्फ दुश्मन से लड़ना नहीं, बल्कि अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना उनका मकसद है. तो आखिर कैसी है मार्वेल के नए परिवार की कहानी? आपको बताते हैं.

Advertisement

X