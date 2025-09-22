scorecardresearch
 

दोबारा होगा सिंगर जुबिन गर्ग का पोस्टमार्टम, असम सीएम ने बताई इसके पीछे की वजह

सिंगर जुबिन गर्ग की अचानक हुई मौत का मामला बढ़ता ही जा रहा है. अब खबर आ रही है कि दोबारा सिंगर जुबिन का पोस्टमार्टम होगा. असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने इसका ऐलान किया है.

सिंगर जुबिन का होगा दोबारा पोस्टमार्टम (Photo:Instagram/@ZubeenGarg)
सिंगर जुबिन का होगा दोबारा पोस्टमार्टम (Photo:Instagram/@ZubeenGarg)

बॉलीवुड और असमिया सिंगर जुबिन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में मौत हो गई थी. वह महज 52 साल के थे. वह सिंगापुर में होने वाले नॉर्थईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्मेंस कि लिए गए थे. अब खबर आ रही है कि असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि कुछ लोगों की मांग के बाद जुबिन का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा. 

बता दें कि जुबिन गर्ग की मौत इस समय मिस्ट्री बनी हुई है. कई रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई थी. इस वजह से उनकी मौत की वजह जानने के लिए असम सीएम ने कहा कि असम सरकार जुबिन गर्ग की मौत की जांच करेगी.

कहां होगा पोस्टमार्टम?
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा 23 सितंबर को सुबह लगभग 7.30 बजे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में एम्स गुवाहाटी की एक टीम की देखरेख में पोस्टमार्टम किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने 22 सितंबर को एक सम्मेलन में कहा, 'यह (दूसरा पोस्टमॉर्टम) जनता की मांग नहीं है, बल्कि कुछ अराजक तत्वों की मांग है और हमने उनकी पत्नी की सहमति से इसे कराने का फैसला किया है.' उन्होंने कहा, 'हम जुबिन को लेकर कोई विवाद पैदा नहीं करना चाहते, इसलिए यह फैसला लिया गया.'

वहीं सीएम ने जुबिन गर्ग के दूसरे पोस्टमार्टम पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि व्यक्तिगत रूप से, वह दूसरे पोस्टमार्टम के पक्ष में नहीं थे. हालांकि, उन्होंने आगे कहा, 'जब अल्पसंख्यक वर्ग भी इसकी मांग करता है, तो मेरी व्यक्तिगत इच्छा मायने नहीं रखती. यही लोकतंत्र है.' सीएम ने आगे कहा, 'सिंगापुर में डॉक्टरों द्वारा किया गया पोस्टमार्टम पूरी तरह से और तकनीकी रूप से सही था, लेकिन गर्ग की मौत को लेकर किसी राजनीतिक विवाद की गुंजाइश न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए दूसरा पोस्टमार्टम किया जा रहा है.

कैसे हुआ निधन, कब होगा अंतिम संस्कार?
बता दें कि जुबिन का निधन सिंगापुर में स्कूबा डाइव करते हुए हो गया था. उनके पार्थिव शरीर को इस समय गुवाहाटी के अर्जुन भोगेशवर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रखा गया है. यहां सभी उनके आखिरी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. 23 सितंबर को सिंगर का अंतिम संस्कार परिवार और चाहने वालों की मौजूदगी में किया जाएगा.

