'मेरी अस्थियां ब्रह्मपुत्र में बहा देना', जब सिंगर जुबिन ने बताई थी अंतिम इच्छा, Viral हुआ बयान

सिंगर जुबिन गर्ग की अचानक मौत ने फिल्मी जगत के सभी आर्टिस्ट्स को हैरान कर दिया है. वो अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए हैं जिसे काफी समय तक याद रखा जाएगा. बॉलीवुड से लेकर असम के कल्चर में जुबिन ने अपनी अहम छाप छोड़ी है. ऐसे में सिंगर के निधन से हर कोई परेशान है.

क्या थी जुबिन गर्ग की आखिरी इच्छा?

फैंस जुबिन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. वो उनके गानों और पुराने इंटरव्यूज को भी हर तरफ वायरल कर रहे हैं. इसी बीच सिंगर का एक पुराना इंटरव्यू चर्चा में आया है जिसमें उन्होंने मरने के बाद अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की थी. जुबिन का कहना था कि मरने के बाद उनकी अस्थियों को ब्रह्मपुत्र नदी में बहा दिया जाए.

सिंगर ने अपनी आखिरी इच्छा पर कहा, 'मैं पागल इंसान हूं, मैं अपना सबकुछ अपने लोगों को देना चाहता हूं. मेरे लिए नहीं. मैं यहां खुश हूं. मेरा अपना स्टूडियो है, यही मेरा घर है. मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पल टिल्ला में बिताना चाहता हूं. ये एक जगह है जो महाबहू ब्रह्मपुत्र रिवर हेरीटेज सेंटर के अंदर आती है.'

'ये जगह मेरे दिल के बेहद करीब है. ये एक अच्छी जगह है. ये सबसे अच्छी जगहों में से एक है. यहां एक छोटा सा बंगला होगा. मैं वहीं रहूंगा और वहीं मरूंगाय. जब मैं मरूं तो लोग मुझे वहीं जला दें या फिर मुझे ब्रह्मपुत्र नदी में बहा दें. मैं एक सिपाही हूं. मैं एक रैम्बो जैसा हूं.'

कैसे हुई जुबिन गर्ग की मौत? कब है अंतिम संस्कार?

जुबिन गर्ग की मौत सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई थी. शुक्रवार 19 सितंबर के दिन उनके साथ समंदर में डुबकी लगाते वक्त एक हादसा हुआ. सिंगर को सिंगापुर के हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया. जुबिन का अंतिम संस्कार उनके होमटाउन गुवाहाटी में 21 सितंबर यानी संडे के दिन होगा. 20 सितंबर के दिन उनका पार्थिव शरीर सिंगापुर से दिल्ली आएगा.

इस दौरान असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा भी वहां मौजूद रहेंगे. संडे के दिन उनके पार्थिव शरीर को सबसे पहले परिवार को सौंपा जाएगा. इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को गुवाहाटी स्थित स्टेडियम में रखा जाएगा, जहां सिंगर के लाखों फैंस आकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे. जुबिन के निधन के बाद असम में दो दिन यानी 20 से 22 सितंबर तक राजकीय शोक घोषित करने का भी निर्देश दिया है.

