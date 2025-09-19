'या अली' सिंगर जुबिन गर्ग की मौत से सदमे में फैन्स, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

'या अली' गाने के सिंगर जुबिन गर्ग का निधन हो गया है. वह 52 साल के थे. जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार, 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान जुबिन हादसे का शिकार हुए. इसकी वजह से उनकी जान गई. जुबिन गर्ग, सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में भाग लेने गए थे. इस तीन दिन के इवेंट की शुरुआत शुक्रवार को होनी थी. इसमें सिंगर को परफॉर्म भी करना था. इस फेस्टिवल और अपनी परफॉरमेंस को लेकर जुबिन गर्ग ने एक वीडियो भी शेयर की थी. सिंगर के यूं अचानक जाने से देशभर में शोक की लहर दौड़ गई है.

सितारों ने दी श्रद्धांजलि

जुबिन गर्ग, असम के साथ-साथ भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री का बड़ा नाम थे. उन्होंने असमी, बंगाली और हिंदी के साथ-साथ मलयालम, तेलुगू, मणिपुरी और अंग्रेजी भाषा तक में गाने गाए थे. सिंगर के ढेरों फैंस दुनियाभर में मौजूद हैं. ऐसे में फैंस के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा, सिंगर शान और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जुबिन गर्ग की मौत पर शोक व्यक्त किया है. म्यूजिक इंडस्ट्री में भी शोक पसरा हुआ है और सितारे उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

My thoughts and prayers are with the family, fans and people of Assam as they mourn the loss of Zubeen Garg, a musical icon.



— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) September 19, 2025

जुबिन गर्ग के घर पहुंचे फैंस

रिपोर्ट्स के अनुसार, सिंगापुर में जुबिन गर्ग स्कूबा डाइविंग के लिए गए थे. यहां वो हादसे का शिकार हुए और समुद्र में जा गिरे. पुलिस ने उन्हें समुद्र से निकाला और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया था. आईसीयू में भर्ती होने और मेडिकल केयर के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. सिंगर का पार्थिव शरीर सिंगापुर से असम लाया जाएगा. असम में उनका अंतिम संस्कार होगा. जुबिन गर्ग की अचानक मौत ने प्रशंसकों और पूरे असमिया समुदाय को स्तब्ध कर दिया है. असम के गुवाहाटी में सिंगर के घर के बाहर उनके फैंस जमा हो गए हैं. सभी की आंखें नम हैं. सभी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं.

जुबिन गर्ग, भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री का अहम हिस्सा थे. उन्होंने अपने करियर में असमी, बंगाली और हिंदी भाषा की फिल्मों और म्यूजिक इंडस्ट्री में काम किया. उन्होंने इन तीन के अलावा 40 और भाषों में गाने गाए थे. इसमें कन्नड़, नेपाली, ओड़िया, सिन्धी, संस्कृत, खासी, मणिपुरी और इंग्लिश भाषाएं शामिल थे. 1995 में जुबिन गर्ग मुंबई गए थे, जहां उन्होंने बॉलीवुड में अपने काम की शुरुआत की. यहां उन्होंने अपनी पहली इंडिपॉप सोलो एल्बम 'चांदनी रात' से डेब्यू किया था. इमरान हाशमी की फिल्म 'गैंगस्टर' के लिए जुबिन गर्ग ने 'या अली' गाना गाया था, जिसने उन्हें बॉलीवुड में बड़ा ब्रेक दिया था. इसके अलावा उनका गाना 'दिल तू ही बता' भी फेमस हुआ था.

